Налог на прибыль 2025: какие изменения планирует ввести Минфин

Нас ждет новая донастройка налоговой системы. Минфин анонсировал законопроект, который вносит новые поправки в Налоговый кодекс. Изменения затронут почти все налоги, в том числе и налог на прибыль. Рассказываем, что изменится.

1 января 2025 года начали действовать изменения, которые были утверждены законом № 176-ФЗ от 12 июля 2024 года. Изменения коснулись в том числе и налог на прибыль организаций. Теперь вместо ставки в 20%, компании должны платить по ставке 25%. Только бухгалтеры разобрались с нововведениями, так Минфин анонсировал законопроект, который вносит новые поправки в налоговый кодекс.

Что изменится в учете для налога на прибыль

Срок уплаты налогов сместят на рабочий день раньше. Если сейчас последний день уплаты выпадает на нерабочий день, то платеж можно перенести на следующий за ним будний день. По законопроекту если дата платежа выпадает на выходной или праздник, нужно заплатить в последний рабочий день до этой даты.

Бухгалтерам придется пересмотреть график платежей и БДДС. Если платить по старым правилам, можно получить на штрафы и пени за опоздание.

После перехода с УСН на ОСНО разрешат учесть в расходах стоимость приобретенных товаров. Плательщики, которые перешли на ОСНО с УСН, смогут учитывать в расходах налога на прибыль стоимость товаров, купленных и оплаченных не ранее чем за 3 года до года такого перехода.

Введут льготы при безвозмездном получении товаров, работ, услуг (ТРУ). Сейчас налогом на прибыль не облагается получение ТРУ безвозмездно, если такая обязанность предусмотрена только законодательством РФ. Если проект примут, то налогом на прибыль не будет облагаться получение ТРУ безвозмездно, если такая обязанность предусмотрена не только законодательством РФ, но и Правительством, региональными законами.

Лимит на перенос убытков по налогу на прибыль будет действовать до 2030 года. В данный момент переносить убытки прошлых лет можно до 2027 года. После принятия проекта перенос убытков для целей налога на прибыль продлят до 31 декабря 2030 года.

Уточняют правила применения коэффициента 2 к расходам на российское ПО. Расходы на приобретение российского ПО из реестра можно будет учитывать с повышающим коэффициентом 2, при условии, что дальнейшая передача ПО не предусматривается. Сейчас российские компании, внедряющие отечественное программное обеспечение (ПО), могут учитывать расходы на его покупку с коэффициентом 2, что позволяет сократить базу налога на прибыль. Никаких условий дополнительных нет. По законопроекту оно появилось: расходы можно будет учитывать с повышающим коэффициентом 2, если дальнейшая передача ПО не предусматривается.

Изменится учет в составе безнадежных долгов. Разрешат учитывать приобретенные по номиналу налогоплательщиком (новым гарантирующим поставщиком) права требования (к предыдущему гарантирующему поставщику) как условие деятельности (гарантирующего поставщика) в соответствии с законодательством РФ. А также приобретенные профессиональной коллекторской организацией права требования по кредитным обязательствам, которые соответствуют основаниям для признания их безнадежными.

Скорректируют сомнительные долги. Введут положение, что сомнительным долгом признается также задолженность перед налогоплательщиком по уплате штрафов, пеней и иных санкций, начисленных на основании решения суда, принятого по договорам, по которым задолженность, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, признана сомнительной.

Исключат имущество, приобретенное за счет целевого финансирования, из перечня не подлежащего амортизации. Из перечня имущества, не подлежащего амортизации, исключается имущество, приобретенное (созданное) за счет бюджетных средств целевого финансирования.

Федеральный инвестиционный налоговый вычет разрешат применять любому лицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, сделавшим капвложения, независимо от отрасли

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