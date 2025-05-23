⚡️Бухгалтеры, общий сбор! Регистрируйтесь на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Летняя сессия»

Всего через 26 дней стартует VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Клерка» — «Летняя сессия». Она пройдет в режиме онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня:
18 июня эксперты поделятся самой актуальной и полезной информацией о налогах.
19 июня будет посвящен работе на маркетплейсах.
20 июня — день аутсорса.
Кто будет выступать
Марина Климова — консультант-практик по вопросам налогообложения.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению.
Светлана Беляева — основатель и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах».
Михаил Мухин — президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз».
Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».
и другие ведущие спикеры страны.
⚡️Скорее переходите на сайт конференции и регистрируйтесь! Уже порядка 1,5 тыс. участников купили билет! Внимание: с 1 июня повышаем цены.
Сейчас вы можете купить онлайн-билет за 2 699 рублей, в который входит запись мероприятия, материалы спикеров и сертификат участника, участие в розыгрышах ценных призов, подписка Клерк.Премиум на 1 месяц, профи-набор для бухгалтера на аутсорсе, запись выступлений и материалы спикеров Купить билет.
Или приобрести билет, в который входит только доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции и сертификат участника, участие в розыгрышах ценных призов и возможность задать вопрос экспертам за 699 рублей. Купить билет.
5 причин посетить онлайн-конференцию «Клерка»
Получите новые знания и инсайты от ведущих экспертов страны. Мы пригласили опытных практиков налогового законодательства, права, руководителей финансовых служб, которые поделятся уникальной экспертизой и объяснят все на примерах.
Зададите экспертам вопрос и получите ответ. В закрытом чате конференции вы сможете задать любому спикеру свой вопрос. Ни один из них не останется без ответа!
Пообщаетесь с коллегами, услышите от них что-то интересное и обменяетесь контактами. Конференция может стать отличным местом для знакомства с нужным вам человеком – потенциальным партнером, клиентом или подрядчиком. Кроме того, общаясь с коллегами, вы сможете узнать, с какими они сталкивались трудностями, как выходили из сложных переговоров победителями. В закрытом тг-чате у вас будет свой клуб, в котором можно не только задавать вопросы спикерам, но и общаться.
Вдохновитесь. Иногда необходимо сделать перерыв в работе, чтобы усовершенствовать свои навыки. Онлайн-мероприятие — отличный способ перезагрузиться, не уходя с работы. Передохните от текущих задач, обновите знания, вдохновитесь и с новыми силами приступайте к работе!
Инвестируйте в свое будущее. Самосовершенствование – это инвестиция в будущее. Деньги, которые вы потратите на конференцию, позже окупятся не только профессиональными навыками, но и карьерным ростом.
🔔У конференций «Клерка» есть официальный Telegram-канал. Вся информации о спикерах, программе выступлений, раздаточных материалах, призах будет в одном месте. Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь и включите уведомления! Подписывайтесь
Присоединяйтесь к конференции 18-20 июня и узнайте из первых уст про самые значимые события в мире бухгалтерии и налогов! Ждем вас!
Комментарии7
Я на прошлой конфе за гостиницу больше отдал! А тут вон оно че!! Халява😉 Налетай-разбирай😎😎😎
Точно! Надо сразу брать 2 билета себе и своей подруге-бухгалтеру. Потом за
бокаломчашкой кофе можно будет обсудить мероприятие
@nlukina, тююююю, подругу.... Позовите лучше друга! с ним будет намного интереснее!
@Arhimed0, на троих кароч надо брать и нормас будет😏
@vladsavushkin, вот тут, пожалуй, не соглашусь. Может конфликт возникнуть... вплоть до .... да и до трагических случаев при таком раскладе не далеко.
@Arhimed0, не соглашусь) Он-лайн же. В разных точках земного шарика можно находиться)) Но! Возможно, конечно, всякое😶
@Arhimed0, тогда надо брать 3 билета! Чтобы потом сообразить по всем правилам!