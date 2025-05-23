⚡️Бухгалтеры, общий сбор! Регистрируйтесь на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Летняя сессия»

5 причин посетить онлайн-конференцию «Клерка»

Получите новые знания и инсайты от ведущих экспертов страны. Мы пригласили опытных практиков налогового законодательства, права, руководителей финансовых служб, которые поделятся уникальной экспертизой и объяснят все на примерах.

Зададите экспертам вопрос и получите ответ. В закрытом чате конференции вы сможете задать любому спикеру свой вопрос. Ни один из них не останется без ответа!

Пообщаетесь с коллегами, услышите от них что-то интересное и обменяетесь контактами. Конференция может стать отличным местом для знакомства с нужным вам человеком – потенциальным партнером, клиентом или подрядчиком. Кроме того, общаясь с коллегами, вы сможете узнать, с какими они сталкивались трудностями, как выходили из сложных переговоров победителями. В закрытом тг-чате у вас будет свой клуб, в котором можно не только задавать вопросы спикерам, но и общаться.

Вдохновитесь. Иногда необходимо сделать перерыв в работе, чтобы усовершенствовать свои навыки. Онлайн-мероприятие — отличный способ перезагрузиться, не уходя с работы. Передохните от текущих задач, обновите знания, вдохновитесь и с новыми силами приступайте к работе!

Инвестируйте в свое будущее. Самосовершенствование – это инвестиция в будущее. Деньги, которые вы потратите на конференцию, позже окупятся не только профессиональными навыками, но и карьерным ростом.

🔔У конференций «Клерка» есть официальный Telegram-канал. Вся информации о спикерах, программе выступлений, раздаточных материалах, призах будет в одном месте. Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь и включите уведомления! Подписывайтесь

Присоединяйтесь к конференции 18-20 июня и узнайте из первых уст про самые значимые события в мире бухгалтерии и налогов! Ждем вас!