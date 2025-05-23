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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

⚡️Бухгалтеры, общий сбор! Регистрируйтесь на VIII Всероссийскую бухгалтерскую онлайн-конференцию «Летняя сессия»

Коллеги, осталось меньше месяца до VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия», которая пройдет онлайн с 18 по 20 июня. Три дня для вас будут выступать топовые спикеры России. Присоединяйтесь! Это отличная возможность прокачаться!

Всего через 26 дней стартует VIII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция «Клерка» — «Летняя сессия». Она пройдет в режиме онлайн и будет длиться целых три дня — с 18 по 20 июня:

  • 18 июня эксперты поделятся самой актуальной и полезной информацией о налогах.

  • 19 июня будет посвящен работе на маркетплейсах.

  • 20 июня — день аутсорса.

Кто будет выступать

  • Марина Климова — консультант-практик по вопросам налогообложения.

  • Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению.

  • Светлана Беляева — основатель и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах».

  • Михаил Мухин — президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз».

  • Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

  • Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».

  • и другие ведущие спикеры страны.

⚡️Скорее переходите на сайт конференции и регистрируйтесь! Уже порядка 1,5 тыс. участников купили билет! Внимание: с 1 июня повышаем цены.

Сейчас вы можете купить онлайн-билет за 2 699 рублей, в который входит запись мероприятия, материалы спикеров и сертификат участника, участие в розыгрышах ценных призов, подписка Клерк.Премиум на 1 месяц, профи-набор для бухгалтера на аутсорсе, запись выступлений и материалы спикеров Купить билет.

Или приобрести билет, в который входит только доступ к онлайн-выступлениям экспертов все дни конференции и сертификат участника, участие в розыгрышах ценных призов и возможность задать вопрос экспертам за 699 рублей. Купить билет.

5 причин посетить онлайн-конференцию «Клерка»

Получите новые знания и инсайты от ведущих экспертов страны. Мы пригласили опытных практиков налогового законодательства, права, руководителей финансовых служб, которые поделятся уникальной экспертизой и объяснят все на примерах.

Зададите экспертам вопрос и получите ответ. В закрытом чате конференции вы сможете задать любому спикеру свой вопрос. Ни один из них не останется без ответа!

Пообщаетесь с коллегами, услышите от них что-то интересное и обменяетесь контактами. Конференция может стать отличным местом для знакомства с нужным вам человеком – потенциальным партнером, клиентом или подрядчиком. Кроме того, общаясь с коллегами, вы сможете узнать, с какими они сталкивались трудностями, как выходили из сложных переговоров победителями. В закрытом тг-чате у вас будет свой клуб, в котором можно не только задавать вопросы спикерам, но и общаться.

Вдохновитесь. Иногда необходимо сделать перерыв в работе, чтобы усовершенствовать свои навыки. Онлайн-мероприятие — отличный способ перезагрузиться, не уходя с работы. Передохните от текущих задач, обновите знания, вдохновитесь и с новыми силами приступайте к работе!

Инвестируйте в свое будущее. Самосовершенствование – это инвестиция в будущее. Деньги, которые вы потратите на конференцию, позже окупятся не только профессиональными навыками, но и карьерным ростом.

🔔У конференций «Клерка» есть официальный Telegram-канал. Вся информации о спикерах, программе выступлений, раздаточных материалах, призах будет в одном месте. Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь и включите уведомления! Подписывайтесь

Присоединяйтесь к конференции 18-20 июня и узнайте из первых уст про самые значимые события в мире бухгалтерии и налогов! Ждем вас!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

211 подписчиков 985 постов

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