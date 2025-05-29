Что делать если, если при отправке уведомления в РКН проверка выдает ошибку?

Сайт РКН не в состоянии переварить прием уведомлений от всех желающих операторов, поэтому не только постоянно «падает», но и выдает ошибки при попытке отправки уведомления. При этом ошибок в уведомление нет. С этим столкнулись многие операторы, которые спешат отправить в Роскомнадзор уведомление, чтобы избежать огромных штрафов.
Вот что пишет постоянный автор Трибуны Наталья Горячая у себя в канале.
У многих началась паника! Остался всего один день, если уведомление не подать, то штраф за неуведомление Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку персональных данных будет до 300 000 рублей.
Что делать, рассказала Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет и спикер VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференция «Клерка» — «Летняя сессия» у себя в канале.
Если сегодня при отправке уведомления в РОСКОМНАДЗОР проверка пишет об ошибках, а по факту подсвеченных ошибок нет, действуйте ТАК:
В разделе «Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ». в поле «Собственный ЦОД» ставим переключатель в положения «Нет».
В поле «Тип организации» ставим «юридическое лицо» и опять запускаем проверку
Видим👀 подсвеченную красным ошибку в поле «Адрес»
Вводим свой адрес через функцию «выбрать»
В поле «Собственный ЦОД» возвращаем переключатель в положения «Да».
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Комментарии24
Добрый день! Какие танцы? Какие ошибки?! В форму зайти даже не дает, не то что заполнить!!
У меня сегодня получилось, коллеги пишут, что даже на сайт не могут зайти.
@nlukina, проверила, у меня вот что:
502 Неверный шлюз
и это сегодня с 7-00
@buhkompas, да, постоянно выскакивает эта ошибка. А если повезет, откроется и даст зайти в форму, то выдает ошибку.
На сайт можно зайти, а дальше все, в какой раздел не ткнешь 502 неверный шлюз. Народ пишет так с 27.05. Я в понедельник заходила создала черновик, а отправить его не могу теперь...
Сочувствую! Уверена, что потом в РКН будут говорить "а не надо было тянуть до последнего дня". Ввели штрафы, а наладить работу сервера не могут
@nlukina, ну в чем то я с ними буду согласна 😔 сама терпеть не могу когда предприниматели тянут до последнего, но это когда система, а у меня такое впервые, от того обиднее в двойне
@Заразатакая, будем надеяться, что в ведомстве примут во внимание технические проблемы с отправкой и штрафовать не начнут прямо с 31-го. Хотя кто их знает...
Так это же... не выгодно!
С какой стороны ни зайди - с ЛЮБОЙ
Лишние проблемы, потуги, лишняя работа, затраты, выполнение дополнительных работ, приобретение лишнего оборудования........
И штрафов не будет!....
Главное не заходить со стороны здравого смысла ))
Вообще, самое главное, как раз и заключается в том, какой основной смысл в конкретном действе задумывался, замышлялся, какие основные цели преследовались!
И если ... предположим... что на самом деле цели были .... "определённого рода".... то .... под этим ракурсом, всё реализовано просто на отлично!
@Arhimed0, согласна!
@nlukina, самое неприятное нет комментариев от РКН на телефон не отвечают, кто-то писал им, тоже тишина. А ведь уже третий день, пора набраться смелости и что-то народу сказать
мне кажется в этом предложении одно слово лишнее
У кого так сейчас?