Что делать если, если при отправке уведомления в РКН проверка выдает ошибку?

С завтрашнего дня вступают в силу изменения закона о персональных данных, и операторам нужно срочно подать уведомление в Роскомнадзор, чтобы избежать крупных штрафов. Однако сайт РКН уже третий день регулярно «падает», а при попытке отправки уведомления проверка выдает ошибку. Рассказываем, что делать!

Сайт РКН не в состоянии переварить прием уведомлений от всех желающих операторов, поэтому не только постоянно «падает», но и выдает ошибки при попытке отправки уведомления. При этом ошибок в уведомление нет. С этим столкнулись многие операторы, которые спешат отправить в Роскомнадзор уведомление, чтобы избежать огромных штрафов.

Вот что пишет постоянный автор Трибуны Наталья Горячая у себя в канале.

У многих началась паника! Остался всего один день, если уведомление не подать, то штраф за неуведомление Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку персональных данных будет до 300 000 рублей.

Что делать, рассказала Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет и спикер VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференция «Клерка» — «Летняя сессия» у себя в канале.

Если сегодня при отправке уведомления в РОСКОМНАДЗОР проверка пишет об ошибках, а по факту подсвеченных ошибок нет, действуйте ТАК:

В разделе «Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ». в поле «Собственный ЦОД» ставим переключатель в положения «Нет». В поле «Тип организации» ставим «юридическое лицо» и опять запускаем проверку Видим👀 подсвеченную красным ошибку в поле «Адрес» Вводим свой адрес через функцию «выбрать» В поле «Собственный ЦОД» возвращаем переключатель в положения «Да».

Танцы с бубнами — наше ВСЕ!

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