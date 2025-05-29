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Наталия Лукина
Защита персональных данных

Что делать если, если при отправке уведомления в РКН проверка выдает ошибку?

С завтрашнего дня вступают в силу изменения закона о персональных данных, и операторам нужно срочно подать уведомление в Роскомнадзор, чтобы избежать крупных штрафов. Однако сайт РКН уже третий день регулярно «падает», а при попытке отправки уведомления проверка выдает ошибку. Рассказываем, что делать!
Что делать если, если при отправке уведомления в РКН проверка выдает ошибку?
unsplash.com

Сайт РКН не в состоянии переварить прием уведомлений от всех желающих операторов, поэтому не только постоянно «падает», но и выдает ошибки при попытке отправки уведомления. При этом ошибок в уведомление нет. С этим столкнулись многие операторы, которые спешат отправить в Роскомнадзор уведомление, чтобы избежать огромных штрафов.

Вот что пишет постоянный автор Трибуны Наталья Горячая у себя в канале.

У многих началась паника! Остался всего один день, если уведомление не подать, то штраф за неуведомление Роскомнадзора о намерении осуществлять обработку персональных данных будет до 300 000 рублей.

Что делать, рассказала Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет и спикер VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференция «Клерка» — «Летняя сессия» у себя в канале.

Если сегодня при отправке уведомления в РОСКОМНАДЗОР проверка пишет об ошибках, а по факту подсвеченных ошибок нет, действуйте ТАК:

  1. В разделе «Сведения о местонахождении базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ». в поле «Собственный ЦОД» ставим переключатель в положения «Нет».

  2. В поле «Тип организации» ставим «юридическое лицо» и опять запускаем проверку

  3. Видим👀 подсвеченную красным ошибку в поле «Адрес»

  4. Вводим свой адрес через функцию «выбрать»

  5. В поле «Собственный ЦОД» возвращаем переключатель в положения «Да».

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

211 подписчиков 992 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

24
  • Заразатакая
    Бухгалтер

    Добрый день! Какие танцы? Какие ошибки?! В форму зайти даже не дает, не то что заполнить!!

  • Заразатакая
    Бухгалтер

    На сайт можно зайти, а дальше все, в какой раздел не ткнешь 502 неверный шлюз. Народ пишет так с 27.05. Я в понедельник заходила создала черновик, а отправить его не могу теперь...

      • Заразатакая
        Бухгалтер

        @nlukina, ну в чем то я с ними буду согласна 😔 сама терпеть не могу когда предприниматели тянут до последнего, но это когда система, а у меня такое впервые, от того обиднее в двойне

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        наладить работу сервера не могут

        Так это же... не выгодно!

        С какой стороны ни зайди - с ЛЮБОЙ

        Лишние проблемы, потуги, лишняя работа, затраты, выполнение дополнительных работ, приобретение лишнего оборудования........

        И штрафов не будет!....

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Главное не заходить со стороны здравого смысла ))

            Вообще, самое главное, как раз и заключается в том, какой основной смысл в конкретном действе задумывался, замышлялся, какие основные цели преследовались!

            И если ... предположим... что на самом деле цели были .... "определённого рода".... то .... под этим ракурсом, всё реализовано просто на отлично!

      • Заразатакая
        Бухгалтер

        @nlukina,  самое неприятное нет комментариев от РКН на телефон не отвечают, кто-то писал им, тоже тишина. А ведь уже третий день, пора набраться смелости и что-то народу сказать

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          А ведь уже третий день, пора набраться смелости и что-то народу сказать

          мне кажется в этом предложении одно слово лишнее

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