Как изменится порядок обмена электронными счетами-фактурам с 1 октября 2025 года?

ФНС подготовила проект изменений в порядок обмена электронными счетами-фактурами, который начнет действовать с 1 октября 2025 года. Расскажем, что изменится.

Сейчас при обмене документами через операторов ЭДО стороны используют извещение о получении документа и уведомление об уточнении. С 1 октября 2025 года эти документы будут заменены на универсальные сообщения. Новый порядок заменит собой действующий, утвержденный приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14Н.

В чем плюсы

✅ взаимодействие с контрагентами будет быстрее

✅ документооборот станет упрощенным

✅ электронная подпись при передаче сообщений не потребуется

✅ предусмотрен классификатор причин его направления контрагенту с возможностью расширения кодификации в будущем. Участники электронного взаимодействия могут прописать дополнительные правила к кодам причин направления универсальных сообщений или, например, заключить между собой соглашение и указать в нем должностных лиц, которые могут их направлять.

«По новому порядку при передаче документов через операторов ЭДО налогоплательщики будут обмениваться универсальными сообщениями, которые заменят извещение о получении документа от контрагента и уведомление об уточнении. Обмен ими позволит ускорить взаимодействие между сторонами по вопросам документооборота и содержания документа. При работе с универсальными сообщениями не нужна электронная подпись», — сообщили в ФНС.

На что обратить внимание

Формат универсального сообщения будет утвержден приказом ФНС и внедрен в технологии ЭДО. Операторы ЭДО обязаны адаптировать свое ПО под новый порядок обмена электронными счетами-фактурами.

Налогоплательщикам и операторам рекомендуется уже сейчас начать разрабатывать решения для интеграции универсальных сообщений, следуя плану по внедрению технологии роуминга, чтобы успеть к 1 октября 2025 года..

Поэтому уже сейчас важно:

Провести аудит текущих процессов

Обновить программное обеспечение

Проработать интеграции в роуминге

Ознакомить с изменениями сотрудников бухгалтерии.

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