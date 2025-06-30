🗣Без человеческого участия AI — просто «говорящая голова»

Как искусственный интеллект использовать в работе бухгалтеру? Что такое промпты и почему они так важны? Можно доверять ИИ полностью? Это и многое другое обсудили с Алисией Цайлер, экспертом по ИИ-инструментам, спикером VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия».

Алисия Цайлер, Маркетолог-исследователь & Эксперт по ИИ-инструментам, Амбассадор Клерк.ру и руководитель нетворкинг-клуба TenChat (Калининград). Член Опоры России. Партнер Salebot, AMO, Planfix. Выступала на VIII Всероссийской бухгалтерской онлайн-конференции «Клерка» — «Летняя сессия» с темой «Искусственный интеллект в работе бухгалтера». Посмотреть запись

— В 2025 году искусственный интеллект стал для многих привычным инструментом. Многие создают с его помощью тексты, формируют ответы в социальных сетях, делают картинки. А как использовать ИИ бухгалтеру?

AI — это такой же рабочий инструмент, как мессенджер или Excel. Он может помочь бухгалтеру быстрее обрабатывать данные (например, автоматически группировать расходы). Снизить количество ошибок: с его помощью можно проверить формулы или провести сверку документов. Кроме этого, AI поможет освободить вас от рутинных задач и даст дополнительное время на отдых.

— В каких областях бухгалтерской работы можно использовать ИИ? Например, может ли ИИ автоматически классифицировать транзакции?

Если ИИ «обучить» на ваших данных и сделать, например, ai агента (в базовых моделях пока не доступно), то автоклассификация транзакций — вполне выполнимая задача. Также AI может провести проверку расчетов например, страховых взносов или НДС. Или создать шаблон документов.

Но в любом случае ИИ останется инструментом — как автомобиль не заменил пешеходов, а стал удобным транспортом. Или как стационарный телефон стал мобильным, кнопочный — сенсорным. Тут такая же логика.

— Какие бесплатные сервисы ИИ существуют, какими вы порекомендуете бухгалтерам пользоваться в своей работе?

Рекомендую ChatGPT в TenChat — для проверки текстов и простых расчетов. TinyWow — для работы с PDF/Excel. DeepSeek — в браузере и мобильном приложении для текстов, анализа документов. У YandexGPT очень ограниченный функционал, но все равно его можно использовать. ИИ — это как соцсети: ими нужно уметь пользоваться.

— Что такое промпты и почему они так важны?

Промпт — это «запрос» к ИИ. От того, как вы составите запрос, будет зависеть ответ. Неправильный запрос = бесполезный ответ. Плохой промпт — «Как платить НДС?» → общий ответ. Хороший промпт: «Я ИП на УСН, с 2025 года должен платить НДС. Какая ставка для услуг в IT? Дайте ссылку на НК РФ» → точный ответ. Чем лучше вы формулируете промпт, тем полезнее ИИ — но он не заменит консультацию юриста.

— Есть ли правила, как формулировать запрос/задачу?

Всегда пользуйтесь правилом «3D»:

Детали (конкретные цифры/условия).

Действие (что должен сделать AI: рассчитать, проверить, сравнить?).

Документ (попросите указать источник: НК РФ, ПБУ и т.д.).

— Можете привести пример с запросом?

Конечно, вот пример промпта для ИП на УСН и НДС. С 2025 года ИП на УСН (доходы) с оборотом >60 млн руб. платят НДС. Разъясни:

Какая ставка при продаже товаров в РФ? Нужно ли выставлять счета-фактуры? Как учесть НДС в книге доходов? Дай ответ с ссылками на НК РФ и пример расчета.

Или: помоги заполнить раздел 1 декларации по НДС. Выручка за квартал — 1,2 млн руб., ставка 20%. Какие строки заполнить? Проверь расчет и укажи статью НК.

— Обязательно ли перепроверяйте итог работы ИИ через надежные источники? Или можно доверять ИИ полностью?

Всегда проверяйте результат! AI — как начинающий стажер. Он может ошибиться. Не все данные сразу актуальные (например, если закон изменился). Также он может не понять контекст (особенности вашего бизнеса). Даже в 2050 году ИИ будет требовать контроля — как сейчас мы проверяем email перед отправкой. Финальное решение всегда за человеком — AI не несет ответственности за ошибки в отчетности.

— Можно ли использовать ИИ-помощников для продвижения услуг и привлечения клиентов? Как это сделать?

AI — это инструмент для масштабирования, но не для замены маркетолога или иного специалиста. Он может помочь написать текст для чат-бота, текст для сайта, но не заменит консультацию специалиста, не учитывает особенность рынка в стране или иные факторы. AI-агент — это такой же бот, который выполняет команду if….else, просто мы его обучаем под конкретно наши задачи, то есть обучаем думать.

AI может помочь составить текст для бота, подготовить шаблоны писем клиентом или шаблоны постов, но, если вы не совершенствуете свою экспертизу, то и искусственный интеллект не поможет. Вы все равно должны прокачивать себя, свои знания, компетенции, а не просто копировать за AI текст и выкладывать в сеть. Представьте, если все выложат одинаковый текст без обдумывания? Без человеческого участия AI — просто «говорящая голова».

— Сможет ли заменить ИИ бухгалтеров в ближайшем будущем?

Нет, но он изменит профессию. До 2030 года ИИ возьмет на себя 50% рутины (ввод данных, проверка счетов). К 2050 году станет «цифровым ассистентом» — но не заменит эксперта, потому что: не несет ответственности, не понимает нюансов бизнеса и не может договариваться с людьми.

Ваша ценность — не в заполнении отчетов, а в способности анализировать и принимать решения. ИИ лишь ускорит процесс.