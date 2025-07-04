💥Обзор новостей: онлайн-продавцы против скидок на Wildberries и Ozon, пошлины для получающих права повысят, рост налогов сократит прирост доходов

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Умер голливудский актер Майкл Мэдсен. Мэдсен известен и по другим фильмам Квентина Тарантино: «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка», «Однажды в Голливуде». Он также снялся в фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза» и «Донни Браско» Майка Ньюэлла.

В Индии 28-летний рыбак Чодапалли Ерайю пропал в море после того, как большая рыба, предположительно, черный марлин, утащила его в глубокие воды, пишет газета The Times of India.

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. С приходом талибов к власти в 2021 году страна была переименована в Исламский Эмират Афганистан. Весной Верховный суд приостановил запрет «Талибана» в России. Флаг Исламского Эмирата впервые вывесили над посольством в Москве.

Решение о снятии мигранта с учета будет приниматься автоматически за один день. Об этом сказано с проекте приказа МВД, о котором сообщил ТАСС . Этот приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года включительно. Полицейское ведомство планирует снимать с учета мигрантов, принимающих участие в эксперименте, предусматривающем их регистрацию в Москве и Московской области в специальном приложении, если данные о геолокации их абонентского устройства будут три дня отсутствовать.

Белый дом одобрил законопроект, предполагающий корректировку с 2026 года регулирования преференциальных режимов — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития (ТОР) и других — в части предоставления их резидентам налоговых льгот. Так, планируется ограничить объем преференций размером фактических капитальных вложений, а также расходов на НИОКР. При этом у регионов останется возможность самостоятельно устанавливать более благоприятные для инвесторов условия за свой счет.

Как подсчитали в Высшей школе экономики, запланированный в этом году переход к пятиступенчатой шкале НДФЛ сократит темпы прироста доходов населения РФ на 0,4%. Это окажет влияние и на динамику ВВП: в 2024 году на частное потребление пришлось 2,9 процентного пункта из 4,3% экономического роста, годом ранее — 3,8 п.п. из 4,1%. Впрочем, одновременное увеличение доходов государства и как следствие, трат бюджета может отчасти компенсировать потери экономического роста.

Правительство подготовило законопроект, повышающий пошлины за ряд госуслуг с 1 сентября 2025 года. Стоимость получения водительских прав будет увеличена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб., регистрация автомобиля с выдачей номеров — с 2 тыс. до 3 тыс. руб. За постановку иностранца на учет придется заплатить 500 руб., регистрацию — 1000 руб.

Онлайн-продавцы объединились с сетями против скидок на Wildberries и Ozon. Участники рынка физической розницы и несколько участников интернет-торговли направили властям письма с просьбой внести ряд изменений в финальную версию законопроекта о платформенной экономике. Руководители X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента», Mercury Retail Holding (владеет сетями «Бристоль» и «Красное & Белое»), «М.Видео-Эльдорадо», ДНС, «Детский мир», «Яндекс Маркет», Lamoda, «ВсеИнструменты.ру» и «Купер» направили властям письмо. Ключевая просьба в обращении — ограничить общий объем средств, который Wildberries и Ozon могут инвестировать в скидки в течение года, — не более 10% общего оборота товаров площадки за прошлый год.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

⚡️ Мы сделали новый глобальный практический курс «Профессия главный бухгалтер». Если вы бухгалтер — вам это точно надо! В курсе вы найдете ответы на все рабочие вопросы в 2025—2026 году. Все полученные знания вы будете прорабатывать на уникальном симуляторе главного бухгалтера. На протяжении всего курса, вы будете получать поддержку от экспертов-практиков. После прохождения курса вы получите диплом о профпереподготовке с регистрацией в ФИС ФРДО.

Этот курс — настольная книга для любого бухгалтера. Переходите в программу курса «Профессия главный бухгалтер» и записывайтесь!