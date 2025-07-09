💥Обзор новостей: наследников на полгода освободят от штрафов, введут «налоговый кешбэк» для семей, налог на старые авто повысят

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Не позднее 15 июля необходимо уплатить НДФЛ, исчисленный в 3-НДФЛ за 2024 год. Оплату можно произвести одним из удобных способов: через сервисы сайта ФНС России «Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

в банке, в кассах местных администраций, РИРЦ и на почте;

через платежные терминалы.

«Налоговый кешбэк» для семей с детьми может заработать с 2026 года. С 2026 года семьи в РФ смогут получать налоговую выплату 56–189 тыс. рублей в год за двух и более детей. На выплату с 2026 года смогут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.

Налог на старые машины хотят повысить. В РОАД до конца июля разработают законопроект о повышении транспортного налога на автомобили старше 15 лет с момента выпуска. Инициатива также подразумевает госпрограмму утилизации. Законопроект уже готовит в Госдуму ассоциация автодилеров.

Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов. Мошенники сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают «отменить» его через диктовку кода или установку удаленного доступа.

Наследников в РФ на полгода освободят от штрафов за долги умерших родственников. Банки и микрофинансовые организации с 1 сентября не смогут начислять неустойку, пени и штрафы на долги умершего заемщика, пока его родственники оформляют наследство. Запрет будет действовать 6 месяцев, если законом или решением суда не установлен другой срок для вступления в права наследования. Это правило распространяется как на договоры потребительского кредитования или займа умершего, так и на ипотечные кредиты.

Принудительные работы станут отдельным видом наказания. Госдума приняла закон, которым предлагается расширить применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания. Это наказание будет применяться при осуждении за преступления небольшой, средней тяжести, а также за тяжкие в случае первичного осуждения. Осужденный будет находиться в исправительном центре и обязан трудиться, а из заработка удерживается от 5 до 20% в доход государства.

В Петербурге студентка собрала ₽5 млн на выпускной и исчезла. В Санкт-Петербурге перед выпускным Педиатрического университета студентка, собравшая деньги, пропала вместе с 5 млн руб., рассказали студенты вуза и их родители, пишет «Фонтанка». Выпускной должен был пройти 12 июля в банкетном зале в Петергофе.

За последние два года доля пиратских кинопремьер в сети увеличилась до 50% проката. Пиратам интересны как популярные зарубежные новинки, так и российские премьеры. При этом доля слитых в сеть иностранных новинок в восемь раз превышает отечественные. Среди премьер, которые за пять месяцев года чаще всего показывали одновременно в кинотеатрах и на пиратских ресурсах — российский фильм «Финист. Первый богатырь», боевик «Аларум», хоррор-фильм по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга «Обезьяна». Кто смотрел?

В столичных автобусах летом забыли ведро раков и дипломную работу. В течение июня в салонах автобусов «Мострансавто» нашли около 200 забытых пассажирами вещей, в том числе дипломную работу в переплете, ведро раков, коллекцию минералов в специальном кейсе и гитару.

В Татарстане молодым парам будут выдавать гранты на свадьбу. Получить гранты смогут 80 молодых семей при выполнении ряда условий: жить в республике как минимум три года к моменту подачи заявки, пожениться в ЗАГСах Татарстана, обоим молодожёнам не должно быть больше 35 лет.

Йельский университет признан нежелательной организацией на территории России. Йельский университет считается одним из самых престижных частных университетов США. Он был основан в 1701 году. Генпрокуратура утверждает, что деятельность университета направлена на «нарушение территориальной целостности России».