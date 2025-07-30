Какой прожиточный минимум в Москве в 2025 году на душу населения?

Прожиточный минимум используют для разных целей, в том числе для расчета пенсий, алиментов и пособий. Он меняется ежегодно, в зависимости от размера инфляции за предыдущий год. В статье расскажем, какие размеры минималки определили для различных категорий москвичей, а также как ПМ связан с выплатами. И чем прожиточный минимум отличается от МРОТ.

Если обобщить и упростить, то прожиточный минимум (ПМ) — это «цена выживания» на месяц. Когда человек получает меньше ПМ, то государство может оказать ему помощь. Например, если пенсия окажется ниже установленного прожиточного минимума, государство назначает пенсионеру доплату.

Какой прожиточный минимум в Москве в 2025 году

Каждый год правительство России утверждает, сколько денег нужно человеку в месяц, чтобы свести концы с концами. Конечную цифру власти берут не с потолка, раньше рассчитывали по стоимости потребительской корзины, теперь по медианному доходу, который рассчитывает Росстат.

Покажем расчет медианной зарплаты на примере компании. К примеру, в организации работают десять человек:

Должность Зарплата директор 200 000 рублей менеджер (5 ед) 50 000 рублей бухгалтер (2 ед) 80 000 рублей маркетолог 80 000 рублей водитель 52 000 рублей

Средняя зарплата в этом случае будет (50×5+52+80×3+200)/10 = 74,2 тысячи рублей. А медианная — 51 тыс рублей, так как ровно половина сотрудников получает меньше этой суммы, а половина — больше.

В 2025 году прожиточный минимум в России составляет 17 733 рубля в месяц на душу населения. Показатель в Москве традиционно выше общероссийского. Согласно данному документу, в 2025 году году прожиточный минимум в столице составит:

в расчете на душу населения 23 908 рубля для трудоспособного населения 27 302 рублей для пенсионеров 17 897 рубля для детей 20 663 рублей

Размер пенсии и прожиточный минимум в Москве

Уровень прожиточного минимума пенсионера в Москве в 2025 году — 17 897 рублей. Соответственно, пенсия не может быть меньше этой суммы независимо от стажа. Например, если пенсионеру в 2025 году назначили пенсию 16 250 рублей, то его доплата до уровня прожиточного минимума составит 1 647 рублей.

Но помимо основной пенсионной выплаты за выслугу лет и трудовой стаж, московские пенсионеры могут рассчитывать на региональные доплаты. В 2025 году московский пенсионер суммарно может получить 25 850 рублей — это уровень городского социального стандарта в Москве.

Интересный факт: самый высокий уровень прожиточного минимума для пенсионера (и минимальной пенсии соответственно) в 2025 году не в Москве, а в Чукотском автономном округе — 39 803 рубля.

Детские пособия и прожиточный минимум Москвы

Как мы написали выше, в Москве в 2025 году прожиточный минимум для детей — 20 663 рубля. От него зависят детские пособия и выплаты.

В 2025 году можно получить следующие пособия:

Выплата по беременности и родам.

Единовременная выплата при рождении ребенка.

Единое пособие.

Материнский капитал.

Пособие по уходу за ребенком.

Например, женщины, которые ждут ребенка и встали на учет до завершения первого триместра беременности, получают единое пособие в размере 50, 75 или 100% суммы прожиточного минимума для трудоспособного населения. Семьи с детьми до 17 лет получают выплату в размере 50, 75 или 100% прожиточного минимума для ребенка.

То есть беременным москвичкам размер выплаты составит от 13 651 руб. (50% величины ПМ трудоспособного населения) до 27 302 руб (100%). Семьи с детьми до 17 лет получат от 10 331,50 руб. (50% величины ПМ на детей) до 20 663 руб. (100%).

Размер удержаний алиментов и прожиточный минимум в Москве

Размер алиментов на содержание ребенка установлен законодательством (ст. 81 СК) на законодательном уровне. Сумма зависит от количества детей:

один ребенок — 25% от совокупного дохода алиментщика, или 1/4;

двое детей — 33,3% или 1/3;

трое и более детей — 50% или 1/2.

Платить алименты могут добровольно, так и по решению суда. Если есть нотариальное соглашение между родителями, то алименты перечисляйте тем способом и в том порядке, как это предусмотрено в нем. Если договоренности нет, то алименты выплачивают по исполнительному листу.

С 25 мая 2025 года в стране действует реестр должников по алиментам. Так как работодатель обязан способствовать взысканию задолженностей по алиментам, у бухгалтера появились дополнительные обязанности — необходимо проверять сотрудников на нахождение их в реестре.

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Удерживайте алименты с выплат, которые производите работнику, после вычета из них НДФЛ — с зарплаты, аванса, премий, отпускных, выходных и больничных пособий, материальной помощи, возвращенного при предоставлении вычета НДФЛ, прочих доходов. В течение трех дней с даты выплаты дохода перечислите алименты их получателю.

Пример расчета алиментов:

У работника двое детей, бывшая жена хочет получить на каждого по 1/2 прожиточного минимума. Прожиточный минимум для детей — 20 663 рублей. Соответственно: 20 663 × 0,5 = 10 331,5 рублей — выходит на одного ребенка. И 10 331,5 × 2 = 20 663 руб. — сумма на двоих детей.

Прожиточный минимум и МРОТ: в чем разница

Для многих понятия МРОТ и прожиточного минимума равнозначны. Но это не так, важно не путать эти понятия.

Прожиточный минимум — это минимальный доход, который нужен человеку для обеспечения базовых потребностей. Он устанавливается в разрезе трех социально-демографических групп населения и помогает оценивать уровень жизни. От прожиточного минимума зависят уровень МРОТ и пенсий, в соответствии с ним назначаются субсидии и пособия. А МРОТ — минимальный размер оплаты труда, меньше этой зарплаты быть не может. Законодательством закреплено, что МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума. С 1 января 2025 года федеральный МРОТ — 22 440 рублей. МРОТ в Москве — 32 916 рублей.