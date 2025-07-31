🔥Что изменится в работе бухгалтера с 1 сентября 2025 года

Как будут считать средний заработок с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года в трудовом законодательстве произойдет ряд изменений, вступит в силу постановление Правительства от 24 апреля 2025 года № 540. Согласно ему средний заработок придется считать по-новому.

✅Все доплаты и надбавки необходимо учитывать. С 1 сентября при расчете среднего заработка необходимо считать все виды доплат: стаж, сверхурочные, особые условия труда, работу ночью, районные коэффициенты, денежные поощрения и т.д. Это приведет к тому, что суммы оплаты по среднему станут больше, так как больше надбавок и доплат необходимо будет включать в расчетные операции.

✅Выходное пособие при увольнении надо считать по новой формуле. Раньше сумма пособия зависела от конкретного периода — сколько рабочих часов и дней пришлось на расчетный месяц после увольнения. В новой формуле установили, на какой показатель нужно умножать средний дневной или средний часовой зарплатный показатель.

При поденном учете при расчетах величины выходного пособия средний дневной заработок нужно помножить на среднее количество рабочих дней за один месяц в году.

Средний дневной доход работника × 247 раб. дн. / 12 мес = Средний месячный доход для выходного пособия в 2025 году

При суммированном учет расчет для расчета сумму выходного пособия необходимо помножить средний часовой зарплатный доход на среднее количество рабочих часов за один месяц в году.

Средний часовой доход × 1972 ч / 12 мес = Усредненная месячная зарплата для выходного в 2025 году (при 40-часовой рабочей неделе)

При сокращении после сентября рассчитать выходное пособие надо по формуле: