🔥Что изменится в работе бухгалтера с 1 сентября 2025 года

Как будут считать средний заработок с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года в трудовом законодательстве произойдет ряд изменений, вступит в силу постановление Правительства от 24 апреля 2025 года № 540. Согласно ему средний заработок придется считать по-новому.
✅Все доплаты и надбавки необходимо учитывать. С 1 сентября при расчете среднего заработка необходимо считать все виды доплат: стаж, сверхурочные, особые условия труда, работу ночью, районные коэффициенты, денежные поощрения и т.д. Это приведет к тому, что суммы оплаты по среднему станут больше, так как больше надбавок и доплат необходимо будет включать в расчетные операции.
✅Выходное пособие при увольнении надо считать по новой формуле. Раньше сумма пособия зависела от конкретного периода — сколько рабочих часов и дней пришлось на расчетный месяц после увольнения. В новой формуле установили, на какой показатель нужно умножать средний дневной или средний часовой зарплатный показатель.
При поденном учете при расчетах величины выходного пособия средний дневной заработок нужно помножить на среднее количество рабочих дней за один месяц в году.
Средний дневной доход работника
×
247 раб. дн. / 12 мес
= Средний месячный доход для выходного пособия в 2025 году
При суммированном учет расчет для расчета сумму выходного пособия необходимо помножить средний часовой зарплатный доход на среднее количество рабочих часов за один месяц в году.
Средний часовой доход
×
1972 ч / 12 мес
= Усредненная месячная зарплата для выходного в 2025 году (при 40-часовой рабочей неделе)
При сокращении после сентября рассчитать выходное пособие надо по формуле:
Средний дневной доход
×
247 раб. дн. / 12 мес
Средний месячный зарплатный показатель для выходного пособия в 2025 году
Как подтвердить основной вид деятельности в СФР
✅С 1 сентября 2025 года подтверждать основной вид деятельности больше не нужно, за исключением обособленных подразделений юрлиц.
Сейчас компании обязаны ежегодно до 15 апреля представлять в СФР документы, подтверждающие основной вид деятельности за прошедший год. С 1 сентября вступает в силу закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ, согласно ему подтверждать основной вид деятельности организациям больше не нужно. Сверять применяемую страхователем ставку с его видом деятельности СФР будет самостоятельно на основе данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Если основной вид деятельности изменился – СФР сообщит страхователю об установленном ему с начала года ставке до 1 мая.
Как изменится система премирования и депремирования с 1 сентября
В Трудовом кодексе прописали точный регламент премирования и депремирования. Федеральным законом № 144-ФЗ от 07.06.2025 г. дополнили ст. 135 ТК. Что изменилось?
✅Больше компании не смогут использовать обтекаемую формулировку «премия по усмотрению работодателя». Теперь работодатели обязаны прописывать локальных актах, договорах и соглашениях:
виды премий, а также их размеры;
сроки выплат премий;
условия выплаты.
✅Депремирование, связанное с дисциплинарным проступком, возможно только за тот месяц, когда вынесено дисциплинарное взыскание.
✅Предел снижения — 20% от дохода. Если работник получил дисциплинарное взыскание, работодатель вправе уменьшить его премию, но не более чем на 20% от общей суммы (оклад + премия) за месяц.
✅Правила депремирования должны быть включены в документ, который устанавливает систему премирования.
✅Депремирование возможно применить только к регулярным премиям, которые являются частью зарплаты.
💡Рекомендации: проверьте все локальные акты, договоры и соглашения, внесите к 1 сентября необходимые изменения, ознакомьте с ними работников под подпись.
Что изменилось в работе с персональными данными с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября ФЗ от 24.06.2025 № 156-ФЗ вносит изменения в ч.1 ст. 9 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ, ужесточая требования к оформлению согласий на обработку персональных данных.
✅ С 1 сентября согласие на обработку персональных данных необходимо будет оформляться отдельно от других документов, которые подписывает субъект персональных данных.
То есть, если сейчас оператор персданных может получить согласие на обработку, встроив в пользовательское соглашение на сайте или указав согласие в договоре, с осени нужен будет подписывать отдельный документ. То есть, привычные «галочки» на сайте уйдут в прошлое.
Уже полученные согласия не надо переделывать и переподписывать. Но если новые, которые компания будет получать после 1 сентября необходимо оформлять отдельным документом. Некорректные согласия могут привести к серьезным штрафам (ч. 2 ст. 13.11 КоАП):
небольшую компанию оштрафуют на
350 тыс. руб.
среднюю или крупную
на 700 тыс. руб.
директора или ИП
на 300 тыс. руб
Отдельное согласие можно оформить как на бумаге, так и в электронной форме. В нем должны быть:
ФИО, адрес, реквизиты паспорта
Сведения об операторе персданных: полное наименование/ФИО ИП, самозанятого или физлица, адрес местонахождения оператора, получающего согласие.
Цель обработки персональных данных
Перечень обрабатываемых: телефон, email, паспортные данные и т.д.
Перечень действий, которые будут проводит с данными: сбор, систематизация, хранение, передача
Сведения о третьем лицу, если оо будет получать данные
Способы обработки данных
Срок действия согласия
Подпись обычная или ЭП субъекта
Как с 1 сентября 2025 года изменились правила создания ООО и правила о праве покупки доли
С 1 сентября 2025 года в закон об ООО вступают изменения, которые дают бизнесу больше гибкости.
✅В уставе ООО можно предусмотреть особые правила о преимущественном праве покупки доли. Например, можно ограничить преимущественное право для всех или только для некоторых участников. Прописав, что преимущественным правом покупки доли не могут воспользоваться:
все или отдельно поименованные участники;
участники с определенным признаками (пример такого признака — размер доли).
❗Важно! Решение о внесении изменений необходимо заверить у нотариуса.
✅Уже изменились правила создания компаний. С 1 августа 2025 организации смогут иметь в качестве единственного участника другую организацию, состоящую из одного лица. Аналогично с АО. В дальнейшем ООО также может стать организацией, у которой единственный участник — это организация с одним учредителем, например, если другие участники из ООО выйдут. Ранее это было запрещено.
Какие изменения произойдут в миграционном учете с 1 сентября 2025 года
✅Работа в двух регионах по одному патенту. С 1 сентября 2025 года иностранцев разрешат привлекать к работе, если патент они получили в соседнем регионе. Пока это будет возможно только для Москвы, МО, Санкт-Петербурга с Ленинградской области.
❗Обратите внимание, если сотрудник-мигрант работает в двух субъектах по одному патенту, то работодатель обязан уведомить МВД о заключении трудового договора в каждом регионе.
✅МВД подготовило новую форму уведомления о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранцами. МВД подготовило поправки в форму уведомления о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранцами. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов. Например, в случае, если иностранный сотрудник работает в двух регионах, в новой форме необходимо будет указать все адреса, по которым он трудится. Ожидается, что новую форму примут до сентября. Пока что работодатели должны сообщать в МВД о работе с иностранцами, следуя приказу от 30.07.2020 № 536.
✅С 1 сентября учет иностранцев в Москве и МО будут проводить по новым правилам. Там начнется эксперимент по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих в РФ.
Документ обязывает иностранцев обратиться в миграционный центр и сдать отпечатки пальцев и биометрию, а затем зарегистрироваться в специальном мобильном приложении с функцией геолокации. После этого мигранты будут обязаны поддерживать актуальность местоположения, если данные о геолокации не обновляются более трех дней подряд, человека снимут с миграционного учета и внесут в реестр контролируемых лиц.
Что будет с маркировкой товаров с 1 сентября
✅С 1 сентября маркировка расширяется. С 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка стройматериалов, спортивного питания, товаров для детей и сладостей.
🔨С 1 сентября 2025 года все производители и импортеры стройматериалов должны зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 декабря 2026 года все коды маркировки обязательно отражать в УПД.
⚽️С 1 сентября 2025 года все участники рынка (производители, импортеры, дистрибьюторы) спортивного питания должны пройти регистрацию в системе «Честный знак». До 31 августа 2026 года допускается реализация остатков без маркировки. До 31 августа 2026 года допускается реализация остатков без маркировки.
🧸С 1 сентября 2025 года компании, участвующие в обороте детских товаров, должны зарегистрироваться в системе «Честный знак». 1 декабря 2025 года производители и импортеры должны наносить коды DataMatrix на товары. До 31 августа 2026 года компании могут промаркировать остатки продукции. С 1 февраля 2027 года компании должны подавать сведения в поэкземплярном формате о каждой единице маркированного товара через ЭДО.
🍭С 1 сентября 2025 года все участники оборота сладостей должны зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 декабря 2025 года — старт маркировки для производителей и импортеров печенья, вафель, конфет в сахарной глазури, халвы, мармелада, пастилы, зефира, восточных сладостей. С 1 мая 2026 года — маркировка шоколада, карамели и жевательной резинки. С 1 июня 2027 года — старт передачи данных о движении товаров в «Честный знак» посредством ЭДО. С 1 декабря 2028 года — переход на поэкземплярный учет.
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Комментарии3
Всё очень сложно)
@Владислав Савушкин, это мы еще не все тут упомянули))
"Уж мы этих котов душили-душили..."