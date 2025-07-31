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Наталия Лукина
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🔥Что изменится в работе бухгалтера с 1 сентября 2025 года

🔥Что изменится в работе бухгалтера с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября вступают в силу множество изменений: в кадровом учете, ТК, в расчете среднего заработка, в работе с персональными данными, в законе об ООО, миграционном законодательстве и маркировке товаров. Расскажем обо всем подробнее. Забирайте в избранное, чтобы не потерять.

Как будут считать средний заработок с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года в трудовом законодательстве произойдет ряд изменений, вступит в силу постановление Правительства от 24 апреля 2025 года № 540. Согласно ему средний заработок придется считать по-новому.

✅Все доплаты и надбавки необходимо учитывать. С 1 сентября при расчете среднего заработка необходимо считать все виды доплат: стаж, сверхурочные, особые условия труда, работу ночью, районные коэффициенты, денежные поощрения и т.д. Это приведет к тому, что суммы оплаты по среднему станут больше, так как больше надбавок и доплат необходимо будет включать в расчетные операции.

✅Выходное пособие при увольнении надо считать по новой формуле. Раньше сумма пособия зависела от конкретного периода — сколько рабочих часов и дней пришлось на расчетный месяц после увольнения. В новой формуле установили, на какой показатель нужно умножать средний дневной или средний часовой зарплатный показатель.

  • При поденном учете при расчетах величины выходного пособия средний дневной заработок нужно помножить на среднее количество рабочих дней за один месяц в году.

Средний дневной доход работника

×

247 раб. дн. / 12 мес

= Средний месячный доход для выходного пособия в 2025 году

  • При суммированном учет расчет для расчета сумму выходного пособия необходимо помножить средний часовой зарплатный доход на среднее количество рабочих часов за один месяц в году.

Средний часовой доход

×

1972 ч / 12 мес

= Усредненная месячная зарплата для выходного в 2025 году (при 40-часовой рабочей неделе)

  • При сокращении после сентября рассчитать выходное пособие надо по формуле:

Средний дневной доход

×

247 раб. дн. / 12 мес

Средний месячный зарплатный показатель для выходного пособия в 2025 году

Как подтвердить основной вид деятельности в СФР

✅С 1 сентября 2025 года подтверждать основной вид деятельности больше не нужно, за исключением обособленных подразделений юрлиц.

Сейчас компании обязаны ежегодно до 15 апреля представлять в СФР документы, подтверждающие основной вид деятельности за прошедший год. С 1 сентября вступает в силу закон от 28.12.2024 № 529-ФЗ, согласно ему подтверждать основной вид деятельности организациям больше не нужно. Сверять применяемую страхователем ставку с его видом деятельности СФР будет самостоятельно на основе данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Если основной вид деятельности изменился – СФР сообщит страхователю об установленном ему с начала года ставке до 1 мая.

Как изменится система премирования и депремирования с 1 сентября

В Трудовом кодексе прописали точный регламент премирования и депремирования. Федеральным законом № 144-ФЗ от 07.06.2025 г. дополнили ст. 135 ТК. Что изменилось?

✅Больше компании не смогут использовать обтекаемую формулировку «премия по усмотрению работодателя». Теперь работодатели обязаны прописывать локальных актах, договорах и соглашениях:

  • виды премий, а также их размеры;

  • сроки выплат премий;

  • условия выплаты.

✅Депремирование, связанное с дисциплинарным проступком, возможно только за тот месяц, когда вынесено дисциплинарное взыскание.

Предел снижения — 20% от дохода. Если работник получил дисциплинарное взыскание, работодатель вправе уменьшить его премию, но не более чем на 20% от общей суммы (оклад + премия) за месяц.

Правила депремирования должны быть включены в документ, который устанавливает систему премирования.

Депремирование возможно применить только к регулярным премиям, которые являются частью зарплаты.

💡Рекомендации: проверьте все локальные акты, договоры и соглашения, внесите к 1 сентября необходимые изменения, ознакомьте с ними работников под подпись.

Что изменилось в работе с персональными данными с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября ФЗ от 24.06.2025 № 156-ФЗ вносит изменения в ч.1 ст. 9 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ, ужесточая требования к оформлению согласий на обработку персональных данных.

✅ С 1 сентября согласие на обработку персональных данных необходимо будет оформляться отдельно от других документов, которые подписывает субъект персональных данных.

То есть, если сейчас оператор персданных может получить согласие на обработку, встроив в пользовательское соглашение на сайте или указав согласие в договоре, с осени нужен будет подписывать отдельный документ. То есть, привычные «галочки» на сайте уйдут в прошлое.

Уже полученные согласия не надо переделывать и переподписывать. Но если новые, которые компания будет получать после 1 сентября необходимо оформлять отдельным документом. Некорректные согласия могут привести к серьезным штрафам (ч. 2 ст. 13.11 КоАП):

небольшую компанию оштрафуют на

350 тыс. руб.

среднюю или крупную

на 700 тыс. руб.

директора или ИП

на 300 тыс. руб

Отдельное согласие можно оформить как на бумаге, так и в электронной форме. В нем должны быть:

  • ФИО, адрес, реквизиты паспорта

  • Сведения об операторе персданных: полное наименование/ФИО ИП, самозанятого или физлица, адрес местонахождения оператора, получающего согласие.

  • Цель обработки персональных данных

  • Перечень обрабатываемых: телефон, email, паспортные данные и т.д.

  • Перечень действий, которые будут проводит с данными: сбор, систематизация, хранение, передача

  • Сведения о третьем лицу, если оо будет получать данные

  • Способы обработки данных

  • Срок действия согласия

  • Подпись обычная или ЭП субъекта

Как с 1 сентября 2025 года изменились правила создания ООО и правила о праве покупки доли

С 1 сентября 2025 года в закон об ООО вступают изменения, которые дают бизнесу больше гибкости.

✅В уставе ООО можно предусмотреть особые правила о преимущественном праве покупки доли. Например, можно ограничить преимущественное право для всех или только для некоторых участников. Прописав, что преимущественным правом покупки доли не могут воспользоваться:

  • все или отдельно поименованные участники;

  • участники с определенным признаками (пример такого признака — размер доли).

❗Важно! Решение о внесении изменений необходимо заверить у нотариуса.

✅Уже изменились правила создания компаний. С 1 августа 2025 организации смогут иметь в качестве единственного участника другую организацию, состоящую из одного лица. Аналогично с АО. В дальнейшем ООО также может стать организацией, у которой единственный участник — это организация с одним учредителем, например, если другие участники из ООО выйдут. Ранее это было запрещено.

Какие изменения произойдут в миграционном учете с 1 сентября 2025 года

Работа в двух регионах по одному патенту. С 1 сентября 2025 года иностранцев разрешат привлекать к работе, если патент они получили в соседнем регионе. Пока это будет возможно только для Москвы, МО, Санкт-Петербурга с Ленинградской области.

❗Обратите внимание, если сотрудник-мигрант работает в двух субъектах по одному патенту, то работодатель обязан уведомить МВД о заключении трудового договора в каждом регионе.

МВД подготовило новую форму уведомления о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранцами. МВД подготовило поправки в форму уведомления о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранцами. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов. Например, в случае, если иностранный сотрудник работает в двух регионах, в новой форме необходимо будет указать все адреса, по которым он трудится. Ожидается, что новую форму примут до сентября. Пока что работодатели должны сообщать в МВД о работе с иностранцами, следуя приказу от 30.07.2020 № 536.

С 1 сентября учет иностранцев в Москве и МО будут проводить по новым правилам. Там начнется эксперимент по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих в РФ.

Документ обязывает иностранцев обратиться в миграционный центр и сдать отпечатки пальцев и биометрию, а затем зарегистрироваться в специальном мобильном приложении с функцией геолокации. После этого мигранты будут обязаны поддерживать актуальность местоположения, если данные о геолокации не обновляются более трех дней подряд, человека снимут с миграционного учета и внесут в реестр контролируемых лиц.

Что будет с маркировкой товаров с 1 сентября

С 1 сентября маркировка расширяется. С 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка стройматериалов, спортивного питания, товаров для детей и сладостей.

🔨С 1 сентября 2025 года все производители и импортеры стройматериалов должны зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 декабря 2026 года все коды маркировки обязательно отражать в УПД.

⚽️С 1 сентября 2025 года все участники рынка (производители, импортеры, дистрибьюторы) спортивного питания должны пройти регистрацию в системе «Честный знак». До 31 августа 2026 года допускается реализация остатков без маркировки. До 31 августа 2026 года допускается реализация остатков без маркировки.

🧸С 1 сентября 2025 года компании, участвующие в обороте детских товаров, должны зарегистрироваться в системе «Честный знак». 1 декабря 2025 года производители и импортеры должны наносить коды DataMatrix на товары. До 31 августа 2026 года компании могут промаркировать остатки продукции. С 1 февраля 2027 года компании должны подавать сведения в поэкземплярном формате о каждой единице маркированного товара через ЭДО.

🍭С 1 сентября 2025 года все участники оборота сладостей должны зарегистрироваться в системе «Честный знак». С 1 декабря 2025 года — старт маркировки для производителей и импортеров печенья, вафель, конфет в сахарной глазури, халвы, мармелада, пастилы, зефира, восточных сладостей. С 1 мая 2026 года — маркировка шоколада, карамели и жевательной резинки. С 1 июня 2027 года — старт передачи данных о движении товаров в «Честный знак» посредством ЭДО. С 1 декабря 2028 года — переход на поэкземплярный учет.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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