💥Обзор новостей: за экстремзапросы — штраф, нулевой НДС через «Одно окно», ФНС будет взыскивать долги без суда
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Путин подписал закон, который вводит штрафы за экстремистские запросы в поисковиках.
За умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам, включенным в федеральный список, предусмотрены штрафы — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Это касается и использования программ для обхода блокировок. Реклама средств доступа к запрещенным ресурсам, включая VPN, будет караться штрафами до 500 тыс. руб. Для граждан штрафы составят от 50 тыс. до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., а для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
Пенсии проиндексировали — у работающих россиян они выросли на 437 руб. Страховая пенсия у работающих пенсионеров выросла на 437,07 руб. Увеличение связано с традиционной индексацией, которая проводится ежегодно 1 августа.
ФНС сможет во внесудебном порядке взыскивать с граждан долги по налогам и штрафам, которые они не оспаривают. Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам. Также документ затрагивает сборы, штрафы, страховые взносы, пени и проценты. Их смогут взыскать с граждан во внесудебном порядке. Нововведение касается только неоспоримых задолженностей.
Экспортеры смогут подтверждать право на НДС 0% и общаться с инспекторами при камералках в онлайн-сервисе «Одно окно».
В августе экспортеры получат больше опций в системе «Одно окно», которая действует с 2021 года. С 2 августа появится возможность подтверждать свою нулевую ставку НДС при экспорте. В сервис нужно будет загрузить декларацию, он ее проверит и сверит с таможенными данными. При обнаружении ошибок налогоплательщик получит сообщение, если все в порядке. то декларация уйдет в ФНС. С 31 августа экспортеры смогут подавать жалобы на решения государственных органов и отслеживать их рассмотрение.
Следователям и дознавателям разрешили приостанавливать денежные операции. Путин подписал закон о праве следователей приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых – при наличии информации о том, что такие счета использовались для преступной деятельности.
Срок приостановки не может превышать 10 суток. Решение принимается следователем с согласия руководителя следственного органа, либо дознавателем — при согласовании с прокурором.
Путин подписал закон об ограничении максимального срока рассрочки до 6 месяцев. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности по предоставлению рассрочки при оплате товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности. В том числе он ограничивает максимальный срок рассрочки с 1 апреля 2026 года шестью месяцами.
Подросткам закрыли возможность открывать счета в банке без родителей. С 1 августа начала действовать новая норма, регулирующая процедуру открытия банковских счетов для подростков 14–18 лет. Соответствующие изменения в Гражданском кодексе вступили в силу.
Теперь банки не смогут открывать счета и выдавать банковские карты подросткам 14–18 лет без согласия родителей или опекунов.
Россиян защитят от спам-рассылок.
С 1 августа россияне смогут отказаться от любых массовых спам-рассылок через личный кабинет на сайте своего оператора связи или мобильный сервис. До конца года на портале «Госуслуги» появится сервис, с помощью которого можно будет пожаловаться на нарушения.
С 1 августа снимается запрет на образование фирм–«матрешек». Речь идет о случаях, когда одна компания владеет 100% другой компании, а та — 100% третьей компании. Теперь человек или организация смогут создать такую компанию и быть ее единственным владельцем, но руководитель общества-учредителя не должен одновременно занимать такую же должность в дочерней компании.
С 1 августа ФАС запускает новый цифровой инструмент — систему «Антикартель». Он будет анализировать данные госзакупок с помощью искусственного интеллекта для выявления возможных сговоров между участниками торгов.
За оборот немаркированной никотиносодержащей продукции введена уголовная ответственность.
С 3 августа производителям и продавцам немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции будет грозить уголовное наказание вплоть до трех лет заключения.
Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения гражданства. В перечень войдут более 20 новых оснований: гражданства будут лишать за совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма; секретное сотрудничество с другим государством и т.д.
Путин обязал россиян уничтожить борщевик. Путин утвердил изменения в Земельный кодекс, обязывающие владельцев земельных участков устранять борщевик и другие опасные инвазивные растения. Новый закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.
Действие результатов ЕГЭ заморозят на время службы. С 3 августа периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации, а также на время участия в военной операции исключат из срока действия результатов ЕГЭ. По общему правилу результаты экзамена действительны в течение четырех лет.
США ввели пошлины для десятков стран. Президент США Дональд Трамп подписал указы об импортных пошлинах в отношении десятков стран, они начнут действовать через семь дней, сообщается на сайте Белого дома. Наиболее высокие ставки введены для Сирии, Мьянмы, Швейцарии, Ирака, Сербии, Лаос и ЮАР.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии57
Клерки, пятница😉Читаем новости, готовим мозги к напряжению и пьем чертовски хороший кофе
@Владислав Савушкин, доброе утро)))
@Владислав Савушкин,
Доброе утро!
@В Виктория,
@Владислав Савушкин, огнище))))
Доброе утро, коллеги! Мчалась к вам на всех парах!
@Наталия Лукина,
@Наталия Лукина,
@Ирина, и правда, стыд))) Но как есть))