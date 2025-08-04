💥Обзор новостей: каждый третий получает больше 100 тыс руб., пенсия неработавшего пенсионера 15 000 — руб., тюленей дома больше содержать нельзя

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Каждый третий работающий россиянин получает зарплату выше 100 000 рублей. В апреле 2025 г. 31,9% работников в России имели среднюю зарплату свыше 100 000 руб. до вычета налогов. Это почти вдвое больше показателя 2023 г., когда таких работников было 17,4%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата. Согласно статистике, 17,2% россиян получают от 100 000 до 150 000 руб., 6,8% – от 150 000 до 200 000, 6,3% – от 200 000 до 400 000. Зарплаты выше 400 000 руб. зафиксированы у 1,5% работников.

Пенсия неработавшего пенсионера составит 15 000 рублей в 2025 году. Об этом сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). Говырин указал, что государство поддерживает всех без исключения пожилых российских граждан. Если человек не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 руб. и региональную или федеральную доплату до прожиточного минимума.

В Госдуме предложили создать госбанк, который будет раздавать займы под 2–3%. В России нужно создать специализированный государственный банк, в котором граждане смогут получать займы по низким ставкам в 2-3%, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Надо радикально менять политику в области розничного кредитования: создать специализированный госбанк, где можно рефинансировать на льготных условиях имеющиеся долги и получать займы по минимальным (2-3%) ставкам. Другого выхода нет», — заявил Миронов.

В РПЦ разрешили физически наказывать детей, но лишь в полной семье. Священник Андрей Ткачев в видеоролике, опубликованном на своем Rutube-канале, допустил физическое наказание детей в тех семьях, где есть оба родителя. По мнению протоиерея, бывают ситуации, когда «строгость необходима, и у ребенка должен быть образ как милосердия, так и строгости». В Госдуме уже назвали такие рекомендации неудачными. А Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Нина Останина в эфире той же радиостанции призвала лишить священнослужителя сана.

В Центре Гамалеи сообщили, что россияне в ближайшее время смогут бесплатно получить вакцину от рака. Первые пациенты могут начать получать лечение персонализированной отечественной онковакциной от рака в ближайшие месяцы, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

В Петербурге предупредили о возможных проблемах с интернетом и связью. В Петербурге может ухудшиться качество мобильного интернета и связи, сообщил городской комитет по информатизации и связи. «Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

В России появится новый профессиональный праздник — День артиста. Мишустин поручил в шестимесячный срок закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День артиста. Планируется, что День артиста будет отмечаться 17 января — в день рождения Константина Станиславского.

Microsoft, Amazon и другие техногиганты потратили на ИИ $155 млрд. В этом году технологические гиганты США выделили на разработку искусственного интеллекта (ИИ) $155 млрд – это больше трат американского правительства на образование, профессиональную подготовку, занятость и социальные услуги в 2025 финансовом году.

В девяти регионах России ожидается аномальная жара. В Архангельской области до 5 августа ожидается до 32 градусов тепла. В Мурманской области и Ненецком округе — до 30 градусов. В Чечне и Ингушетии — до 41 градуса. В Сахалинской области и Приморском крае — до 29-30 градусов. На Чукотке ожидается 25–27 градусов тепла.

На Кубани продавец украл 1000 лотерейных билетов на 200 тысяч, но ничего не выиграл. В Павловском районе Краснодарского края продавец украл с работы более тысячи лотерейных билетов. Подозреваемого задержали, 53-летний мужчина признался, что в надежде на крупный выигрыш похитил лотерейные билеты, но так ничего и не выиграл. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.