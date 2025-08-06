💥Обзор новостей: ФНС начала рассылать физлицам уведомления за 2024 год, 2 000 рублей за невыдачу расчетного листка, День подкаблучника
Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
ФНС начала рассылать физлицам налоговые уведомления за 2024 год. Налоговики начали рассылку уведомлений по имущественным налогам, НДФЛ, не удержанному налоговым агентом, и налогу на доходы от процентов по вкладам. Исчисленные налоги нужно будет заплатить не позднее 1 декабря 2025 года.
Работник отсудил у компании 2 000 рублей за расчетный листок.
В день выплаты зарплаты вы обязаны выдать сотруднику расчетный листок. Если этого не сделать, суд может обязать вас компенсировать моральный вред. Подтверждение тому — определение 6-го КСОЮ от 15.05.25 № 88-6614/2025.
Согласно приказу, дистанционный работник должен был получать расчетные листки по электронной почте. В мае работодатель не сделал этого. «Удаленщик» решил, что это сделано умышленно, а его права нарушены и обратился в суд с требованием взыскать с компании компенсацию морального вреда.
Суд поддержал работника и признал, что работодатель незаконно удерживал расчетный листок. В пользу сотрудника присудили 2 000 рублей компенсации морального вреда.
С 1 октября зарплаты бюджетников вырастут на 7,6%. Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов; гражданский персонал воинских частей, сотрудников учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.
Мосбиржа ведет переговоры о покупке 30–50 тыс. кв. м в строящейся башне «Империя II» в «Москва-Сити». Биржа может заплатить за площади в небоскребе до 32,5 млрд руб. в зависимости от объема площадей.
Минпросвещения установило нормы рабочих часов за ставку для педагогов. Для учителей установлена норма часов преподавательской работы 18 часов в неделю за ставку зарплаты.
Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку зарплаты установили воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам.
Мошенники чаще атакуют владельцев iPhone, чем владельцев Android, пишут Известия.
Несмотря на то что iOS остается одной из самых безопасных систем, 53% «яблочников» становились жертвами мошенников. На Android этот показатель составил 48%.
Милей обещал не грубить оппонентам после «611 оскорблений за 100 дней». Аргентинский президент Хавьер Милей пообещал перестать оскорблять политических оппонентов. Он пояснил, что хочет «проверить, способны ли они обсуждать идеи». Это решение последовало после публикации в газете La Nacion материала, где насчитали 611 оскорбительных высказываний Милея за последние 100 дней.
Фрэнсиса Форда Копполу госпитализировали. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в Риме, сообщает Ansa.
Corriere della Sera пишет, что 86-летний Коппола поступил в клинику Tor Vergata утром 5 августа из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию.
Продолжение «Страстей Христовых» Мела Гибсона выйдет в двух частях. Даты премьер уже известны.
6 августа — День подкаблучника. Поздравляем всех причастных.
Мужчины в России, у которых есть дети, собираются на работу на пять минут быстрее (58 минут), чем бездетные, при этом женщины тратят на подготовку к выходу из дома одинаковое количество времени вне зависимости от того, есть у них ребенок или нет, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. Сколько времени на сборы тратите утром вы?
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
⚡️ Мы сделали новый глобальный практический курс «Профессия главный бухгалтер». Если вы бухгалтер — вам это точно надо! В курсе вы найдете ответы на все рабочие вопросы в 2025—2026 году. Все полученные знания вы будете прорабатывать на уникальном симуляторе главного бухгалтера. После прохождения курса вы получите диплом о профпереподготовке с регистрацией в ФИС ФРДО.
Этот курс — настольная книга для любого бухгалтера. Переходите в программу курса «Профессия главный бухгалтер» и записывайтесь!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии29
Доброе утро, коллеги! Как оно?
Доброе утро!
@Наталия Лукина, Картинки не вставляются. Выдает ошибку.
@В Виктория, доброе утро! Да, у меня котик утренний тоже не вставился, сейчас сообщу о проблеме.
@Наталия Лукина, доброе утро!
@Ирина Е, доброе, Ирина! Что-то у нас сегодня с комментариями)
@Наталия Лукина,
Второй день уже. Вчера 100500 комментов оставлял и все пропали)) 100500= штук 5😏
@Владислав Савушкин, подтверждаю, своими глазами видела 100500 комментов от вас!))
@Наталия Лукина,
Это дневная норма😉
@Наталия Лукина, с комментариями вроде всё в порядке, а вот с картинками прям беда(
Между 5 и 8 запятую походу пропустили😏
Клерки, топовой среды и замечательного настроения
@Владислав Савушкин, доброе ! Нет, они собираются за 58 минут, а без детей за 1 час 3 минуты)))
@Наталия Лукина, это где ж такие мужчины?
В моём окружении никогда столько не собирались. Умылся, кофе выпил и пошёл. Что они делают 58 минут?)))
@Алейда,
Это ваще одновременно можно делать😄
@Алейда, тоже не понимаю)))
@Алейда, а пробежка, душ + пп завтрак?
@Владислав Савушкин, интересно, они как-то измеряли это время или проводили опрос? 😉
они бегают вокруг жен и их подгоняют😀
@Алейда, ждут, пока жена приготовит завтрак 🧀☕🍗
@Жанна, и погладит рубашку
@Жанна, я за 58 минут не только завтрак всем членам семьи успеваю приготовить, но еще и до полдника обеспечить съестным😄😄😄
@Наталия Лукина, она уже с вечера должна быть выглажена)
Доброе утро, Наталия. Все отлично. Хорошая подборка новостей))
@Татьяна, доброе! Спасибо))