💥Обзор новостей: ФНС начала рассылать физлицам уведомления за 2024 год, 2 000 рублей за невыдачу расчетного листка, День подкаблучника

ФНС начала рассылать физлицам налоговые уведомления за 2024 год. Налоговики начали рассылку уведомлений по имущественным налогам, НДФЛ, не удержанному налоговым агентом, и налогу на доходы от процентов по вкладам. Исчисленные налоги нужно будет заплатить не позднее 1 декабря 2025 года.

Работник отсудил у компании 2 000 рублей за расчетный листок.

В день выплаты зарплаты вы обязаны выдать сотруднику расчетный листок. Если этого не сделать, суд может обязать вас компенсировать моральный вред. Подтверждение тому — определение 6-го КСОЮ от 15.05.25 № 88-6614/2025.

Согласно приказу, дистанционный работник должен был получать расчетные листки по электронной почте. В мае работодатель не сделал этого. «Удаленщик» решил, что это сделано умышленно, а его права нарушены и обратился в суд с требованием взыскать с компании компенсацию морального вреда.

Суд поддержал работника и признал, что работодатель незаконно удерживал расчетный листок. В пользу сотрудника присудили 2 000 рублей компенсации морального вреда.