💥Обзор новостей: В ГД предложили не облагать налогом единственное купленное в ипотеку жилье, мигрантам запретят привозить семьи с собой, часть пенсии могут удержать

В ГД предложили не облагать налогом единственное купленное в ипотеку жилье. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается не облагать налогом на имущество купленное в ипотеку жилье при условии, что оно не используется в предпринимательской деятельности и является единственным в собственности налогоплательщика, пишет РИА Новости.
Часть пенсии могут удержать, если у пенсионера есть долги. СФР может удержать часть пенсии при выплате, если у пенсионера есть долги. Максимально может быть удержано до 50% пенсии по общим долгам и до 70% — по алиментным обязательствам, сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
«Удержания могут производиться только на законных основаниях. Основными причинами являются: наличие исполнительных документов по алиментам, кредитам, ЖКХ, решения СФР о переплатах или судебные акты. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения», — сказал Нилов.
Встреча Путина и Трампа продолжалась почти три часа. После переговоров президенты России и США выступили перед журналистами с заявлениями. Они не сообщили о каких-либо конкретных договоренностях, но назвали разговор полезным и продуктивным.
Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Трудовые мигранты должны приезжать в Россию на заработки без семей и уезжать после завершения работы, заявил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали», — подчеркнул парламентарий.
В таком случае, по его мнению, в детских садах и школах будет достаточное количество мест.
С сентября могут заблокировать счет абонента мобильной связи.
С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому операторы связи не смогут возвращать абонентам деньги, которые были зачислены на их счет в качестве аванса (предоплаты за услуги связи), если эти средства попали под арест. В законе отмечается, что в случае получения постановления о приостановке операций с денежными средствами, внесенными в качестве аванса за оплату услуг связи, или о наложении ареста на такие денежные средства оператор обязан прекратить операции по возврату денег, подчеркнули в Минцифры.
Для вызова на допрос нужно не только позвонить, но и направить повестку. Для официального вызова на допрос правоохранители должны не только позвонить, но и направить повестку, в противном случае это могут быть мошенники, следует из материалов МВД. «Вызов по телефону без получения повестки не считается официальным. Рекомендуется предложить собеседнику отправить повестку и прекратить разговор», — говорится в материалах ведомства.
Госдума подготовила единые требования к домашним заданиям. Оно должны содержать единые требования для всех школ. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщает РБК. Как пояснили депутаты, такое положение должно определить предметы, для изучения которых выполнение домашнего задания необходимо, а также исключать формальный подход к определению содержания и объема домашних заданий.
В Минпросвещения определили допустимую годовую учебную нагрузку на школьников.
Так, с 1 сентября норма составит:
в первом классе — от 620 до 653 часов;
во вторых, третьих и четвертых — от 782 до 884 часов;
в пятом — от 986 до 1088 часов;
в шестом — от 1020 до 1122 часов;
в седьмом — от 1088 до 1190 часов;
в восьмых и девятых — от 1122 до 1224 часов.
Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.
Росреестр разъяснил, что запрещено строить на даче. На загородном участке можно построить дом, а также хозяйственные постройки (баню, сарай). Объекты для коммерческого или промышленного использования, например автомойку или магазин, многоквартирные дома, а также летние кухни и сараи без учета противопожарных требований нельзя строить на дачном участке. Такие разъяснения содержатся в сообщении управления Росреестра по Москве.
В России с 1 сентября введут новые критерии для изъятия бесхозных земель.
Среди них:
Более половины территории занято бытовыми отходами или мусором, у
борка не проводилась больше года, отсутствуют необходимые строения на землях, предназначенных для застройки, в течение семи и более лет не построен частный дом на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство.
Хозяевам дачных и других участков, которые будут признаны неиспользуемыми по назначению в течение трех лет, грозит предупреждение, затем штраф до 50 тыс. рублей и возможное изъятие земли.
Задолженность россиян по ипотеке на начало июля составила 20,4 трлн рублей, сообщается в отчете Банка России. Номинальный объем российского ВВП за 2024 год составил 200,04 трлн руб.
Мошенники представляются операторами и утверждают, что номер попал в список «серых» SIM-карт и скоро будет заблокирован. Жертве предлагают «исключить» номер телефона из реестра, для этого просят назвать код из SMS. В итоге жертва теряет доступ к Госуслугам или банковским счетам.
В нацпроект «Космос» включили запуск корабля на Венеру. Создание и запуск автоматической межпланетной станции «Венера-Д» вошли в национальный проект по освоению космоса. Эскизное проектирование решили начать в январе 2026 года, сообщил ТАСС заведующий отделом физики планет Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев.
«Деньги уже выделены. «Венера-Д» вписана в нацпроект «Космос» — этот вопрос решен уже на уровне правительства», — рассказал Кораблев.
