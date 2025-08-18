Внедрение цифрового рубля может приносить до 260 млрд рублей в год

Цифровой рубль будет приносить экономике РФ до 260 млрд рублей в год

Масштабное внедрение цифрового рубля, которое начнется в сентябре 2026 года, способно к 2031 году обеспечить экономике России до 260 млрд рублей ежегодно, а банковскому сектору — до 50 млрд рублей. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

«На горизонте 2029−2031 года экономический эффект для экономики может вырасти до 200−260 млрд рублей в год, при этом эффект для банков может приблизиться к 40−50 млрд рублей, а эффект уже будет более равномерно распределяться по всей экономике», — говорится в документе НРА, пишет ТАСС.

Среди рисков аналитики НРА назвали — рост стоимости фондирования из-за оттока средств на счета цифрового рубля в ЦБ, сокращение пассивной базы, на которой банки зарабатывают в текущих условиях высоких ставок, а также дополнительное давление на комиссионные доходы от традиционных платежных услуг. Дополнительной угрозой может стать развитие квантовых вычислений. Кроме этого, развитие технологий может привести к появлению мошеннических инструментов по легкому взлому кодов безопасности цифрового рубля.