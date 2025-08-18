Внедрение цифрового рубля может приносить до 260 млрд рублей в год

Цифровой рубль будет приносить экономике РФ до 260 млрд рублей в год
Масштабное внедрение цифрового рубля, которое начнется в сентябре 2026 года, способно к 2031 году обеспечить экономике России до 260 млрд рублей ежегодно, а банковскому сектору — до 50 млрд рублей. Такой прогноз содержится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).
«На горизонте 2029−2031 года экономический эффект для экономики может вырасти до 200−260 млрд рублей в год, при этом эффект для банков может приблизиться к 40−50 млрд рублей, а эффект уже будет более равномерно распределяться по всей экономике», — говорится в документе НРА, пишет ТАСС.
Среди рисков аналитики НРА назвали — рост стоимости фондирования из-за оттока средств на счета цифрового рубля в ЦБ, сокращение пассивной базы, на которой банки зарабатывают в текущих условиях высоких ставок, а также дополнительное давление на комиссионные доходы от традиционных платежных услуг. Дополнительной угрозой может стать развитие квантовых вычислений. Кроме этого, развитие технологий может привести к появлению мошеннических инструментов по легкому взлому кодов безопасности цифрового рубля.
Что такое цифровой рубль
Цифровой рубль — форма денег в России. Существует в виде кода на специальной платформе Центробанка. У рубля будут наличная, безналичная и цифровая формы. Они равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю.
Цифровые рубли будут храниться в цифровом кошельке пользователя — его откроет ЦБ. Управлять кошельком можно будет через мобильное приложение вашего банка.
Чем цифровой рубль отличается от безналичной формы
Цифровой рубль
Безналичные средства
Где хранится
На платформе Банка России
На счетах коммерческих банков
Кто управляет
Банк России
Коммерческие банки
Проценты и кредиты
Проценты не начисляются, а кредиты не выдают
Возможны
Риски
Цифровой рубль не теряется, так как Банк России не может обанкротиться
Есть риск потери средств свыше 1,4 млн руб. при банкротстве банка
Совершение операций
Можно использовать в регионах без доступа к связи
Используют только при наличии интернет подключения
Когда введут цифровой рубль
С 1 октября 2025 года начинают поэтапное введение цифрового рубля. Это коснется например, получателей пособий по инвалидности. Полный список утвердят в ближайшее время.
Все банки должны завершить подготовку своих систем к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года.
С 1 января 2026 года цифровой рубль смогут использовать для выплат пенсии, стипендии и зарплаты бюджетникам.
С 2027 года цифровой рубль внедрят в региональные выплаты.
Когда будет полный переход на цифровой рубль
Уже с 1 сентября 2026 года цифровой рубль станет полноценным средством платежа. Крупные банки должны будут первыми предоставить своим клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями: открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и услуги, а также совершать другие операции. Поэтапно до сентября 2028 года такая обязанность появится у всех банков. Соответствующий закон приняла Госдума.
Речь идет о расчетах, осуществляемых физическими лицами за приобретаемые у организаций и ИП товары, работы и услуги. Поначалу платить можно будет за товары и услуги компаний с годовой выручкой 120 млн рублей, с 1 сентября 2027 года — с выручкой от 30 млн рублей, а с 1 сентября 2028 года — большинства остальных. Обязанность принимать оплату цифровыми рублями не будет распространяться на торговые точки, чья выручка за год составляет менее 5 млн рублей.
Переводить цифровые рубли в счет оплаты физлица смогут с использованием универсального платежного код — это специальный графический код, содержащий в себе реквизиты перевода. Этот код банкам станет предоставлять НСПК, а банки будут передавать их организациям и ИП для приема ими денежных переводов от клиентов и контрагентов.
Можно ли будет отказаться от цифрового рубля
Можно: если не открывать цифровой кошелек, то выплаты будут приходить в обычных рублях. Физлица, как и сейчас, смогут самостоятельно выбирать, какую форму рубля использовать — наличную, безналичную или цифровую.
После введения цифровых денег человек сможет выбрать новый способ получения пенсии. Для этого нужно будет открыть цифровой кошелек и написать заявление в СФР, указав о желании получать пенсию на цифровой кошелек, и дать его номер.
