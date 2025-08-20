💥Обзор новостей: премии работникам со стажем более пяти лет, провайдеры будут сообщать силовикам о преступлениях в сети, инфляционные ожидания — 13,5%

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Сотрудников, отработавших в компании пять лет, предлагают премировать. В Госдуму внесли законопроект о премии в размере оклада для сотрудников, проработавших на одном месте более пяти лет. Депутаты Госдумы внесли законопроект, которым предлагается обязать работодателей выдавать премии сотрудникам, которые отработали в компании более пяти лет. Такая мера, по мнению депутатов, позволит сократить отток кадров и усовершенствовать механизм поощрения сотрудников.

Правительство планирует обязать провайдеров сообщать силовикам о преступлениях в сети. Правительство планирует обязать операторов связи и интернет-провайдеров уведомлять правоохранительные органы о преступлениях, совершаемых с помощью цифровых технологий. Инициатива была предложена в рамках плана по борьбе с киберпреступностью, утвержденного кабмином. Этой работой займутся МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор во взаимодействии с Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

В Совете Федерации предложили запретить использование семейной ипотеки для покупки студий и квартир менее 28 квадратных метров. Участникам льготной семейной ипотеки нужно запретить покупку студий и квартир площадью менее 28 «квадратов», заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его мнению, такие лоты нужно исключить из программы. Кутепов направил такое предложение заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, сообщает РИА Недвижимость.

В Госдуме предложили новые меры против фиктивных браков ради получения ВНЖ. От председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой поступило обращение на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с предложением усиления контроля за заключением браков с иностранцами. В числе мер — введение обязательного интервьюирования и тестирования супругов для предотвращения фиктивных браков с целью получения ВНЖ.

Инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 13,5% — Банк России. Это первое повышение показателя с мая. У тех респондентов, у кого нет сбережений, рост еще заметнее — до 17,4%. Повышение инфляционных ожиданий связано с тем, что в августе россияне получили платежки за ЖКХ с повышенными тарифами.

Банк России рекомендовал банкам не передавать на аутсорсинг критически важные процессы. ЦБ рекомендовал не отдавать внешним подрядчикам: утверждение стратегических документов, ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление отчетности в Банк России, работу службы внутреннего аудита.

В Подмосковье начали штрафовать таксистов-«зазывал» в аэропортах. Это стало возможно после вступления в силу изменений в местный КоАП. 19 августа в аэропорту Шереметьево составили протоколы в отношении семерых водителей, сообщили в Минтрансе Московской области. В ведомстве отметили, что будут проводить такие рейды ежедневно. Согласно новым поправкам, за предложение нелегальных услуг такси в Домодедово, Шереметьево и Жуковском действуют штрафы: 5 000 руб. — для граждан, 20 000 руб. — для должностных лиц, 50 000 руб. — для юрлиц.

Женщина впервые в истории стала капитаном атомного ледокола. Марина Старовойтова будет командовать четвёртым в мире по размеру ледоколом «Ямал» с двумя ядерными реакторами.

Власти рассчитывают на кратный рост выпуска автомобилей на газе. Объем производства автотранспортных средств на газомоторном топливе (ГМТ) в России в 2025–2035 гг. может составить 347 285 единиц, что более чем в 5 раз больше по сравнению с периодом 2015–2024 гг.

Памятники Сталину могут установить в Южно-Сахалинске и на острове Кунашир. Об этом «Ведомостям» сообщил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко, который представляет в парламенте Сахалинскую область и ряд других регионов Дальнего Востока. «В минувшем году бюст вождя открыли в приморском городе Находке у здания горкома КПРФ. И местные жители относятся к нему очень позитивно, положительно», — добавил он.