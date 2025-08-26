ЦОК КПП УУ 26.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Как бухгалтеру вырасти до финансового директора →
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров
❤️Лучшая новость для бухгалтеров к началу учебного года — вернули месячный Клерк.Премиум!

❤️Лучшая новость для бухгалтеров к началу учебного года — вернули месячный Клерк.Премиум!

Всего через пять дней День знаний — 1 сентября, Клерк подготовился к этой дате и вернул подписку «Премиум» на месяц. Что может быть лучше, чем порадовать себя полезными знаниями? Бухгалтеры, не проходите мимо!

Бухгалтеры, не проходите мимо! Вернули подписку «Клерк.Премиум» на 1 месяц. С ней вы протестируете все возможности подписки и узнаете про все важные изменения в законодательстве. А их очень много! Вы же в курсе?

Что дает подписка?

Она открывает доступ к закрытым материалам — онлайн-курсам, вебинарам, ежедневным разборам, консультациям, справочно-правовой системе, а сайт для подписчиков работает без рекламы. С подпиской вам откроют доступ:

  1. К 70+ онлайн-курсам

  2. К 2 консультациям экспертов в месяц

  3. К разборам, мини-курсам и конспектам

  4. К ИИ-ассистенту без ограничений

  5. К полной проверке контрагентов

  6. К записи вебинаров и конференций

А еще вы получите скидку 20% на все курсы повышения квалификации (КПК) и профпереподготовки (КПП)!

Как выглядят материалы

Каталог

  • В подписке доступен каталог из более чем 150 курсов и вебинаров для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Занятия ведут свыше 80 практикующих экспертов, а записи доступны 24/7 — удобно повышать квалификацию и решать рабочие вопросы.

Сервисы

Тексты

Оформляем подписку Премиум и забываем о головной боли

Подписка Клерк.Премиум — это информационная и практическая поддержка, с которой вы можете быть уверены в своей работе. Экспертные статьи, разборы законов, вебинары, курсы, полезные сервисы и инструменты: с подпиской вы получаете доступ к эксклюзивным материалам, которые помогут избежать ошибок и сэкономят ваше время. Подключить Клерк.Премиум на месяц можно прямо сейчас всего за 2 499 рублей.

Подписаться

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

223 подписчика1 086 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
Главная Главбух PRO