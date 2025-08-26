❤️Лучшая новость для бухгалтеров к началу учебного года — вернули месячный Клерк.Премиум!

Что дает подписка?

Она открывает доступ к закрытым материалам — онлайн-курсам, вебинарам, ежедневным разборам, консультациям, справочно-правовой системе, а сайт для подписчиков работает без рекламы. С подпиской вам откроют доступ:

К 70+ онлайн-курсам К 2 консультациям экспертов в месяц К разборам, мини-курсам и конспектам К ИИ-ассистенту без ограничений К полной проверке контрагентов К записи вебинаров и конференций

А еще вы получите скидку 20% на все курсы повышения квалификации (КПК) и профпереподготовки (КПП)!