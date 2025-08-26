❤️Лучшая новость для бухгалтеров к началу учебного года — вернули месячный Клерк.Премиум!

Бухгалтеры, не проходите мимо! Вернули подписку «Клерк.Премиум» на 1 месяц. С ней вы протестируете все возможности подписки и узнаете про все важные изменения в законодательстве. А их очень много! Вы же в курсе?
Что дает подписка?
Она открывает доступ к закрытым материалам — онлайн-курсам, вебинарам, ежедневным разборам, консультациям, справочно-правовой системе, а сайт для подписчиков работает без рекламы. С подпиской вам откроют доступ:
К 70+ онлайн-курсам
К 2 консультациям экспертов в месяц
К разборам, мини-курсам и конспектам
К ИИ-ассистенту без ограничений
К полной проверке контрагентов
К записи вебинаров и конференций
А еще вы получите скидку 20% на все курсы повышения квалификации (КПК) и профпереподготовки (КПП)!
Как выглядят материалы
Каталог
В подписке доступен каталог из более чем 150 курсов и вебинаров для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Занятия ведут свыше 80 практикующих экспертов, а записи доступны 24/7 — удобно повышать квалификацию и решать рабочие вопросы.
Сервисы
Консультации — здесь вы сможете не только получить ответ на свой вопрос не только от эксперта, но и от ИИ-помощника. Воспользоваться удобным поиском по базе уже проведенных консультаций. Выбрали несколько интересных вопросов этой недели: НДФЛ при расчете аванса, В каком размере применять районный коэффициент и северные надбавки
Сервис «Проверка контрагентов», который в пару кликов показывает данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сведения о налогах, долгах, банкротствах, спорах и связях. Это помогает быстро оценить надежность партнёров и избежать рисков.
Клерк.AI — круглосуточный помощник по налогам и бухучёту, работает без VPN и всегда под рукой.
Тексты
Разборы — структурированная статья с блоками, чек-листами, образцами документов и ссылками на нормативку в СПС. Последний разбор: Материальная помощь к 1 сентября 2025 года: можно ли выплатить и как это сделать
Мини-курс — короткое видео на 2-5 минут и текст, который можно читать как обычную статью. Последний мини-курс: Нужно ли выплачивать премию уволенному работнику за выполнение показателей. Мини-курс
Конспекты вебинаров — это расшифровка избранных вебинаров от «Центра обучения Клерка». Последний конспект: Все о налогах и проверках 2025-2026: новые правила, штрафы, лайфхаки. Конспект вебинара с видео
Подписка Клерк.Премиум — это информационная и практическая поддержка, с которой вы можете быть уверены в своей работе. Экспертные статьи, разборы законов, вебинары, курсы, полезные сервисы и инструменты: с подпиской вы получаете доступ к эксклюзивным материалам, которые помогут избежать ошибок и сэкономят ваше время. Подключить Клерк.Премиум на месяц можно прямо сейчас всего за 2 499 рублей.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
