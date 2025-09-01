У «Три в ряд» на Клерке новый чемпион. Кто стал сильнейшим?

На прошлой неделе Клерк запустил на сайте игру «Три в ряд». Игра оказалась крайне азартной и захватывающей. За несколько дней уже сменилось несколько чемпионов, а битва за очки продолжается.

Клерк запустил игру «Три в ряд». Суть игр — передвигать фишки по игровому полю и составлять цепочку из трех и более элементов. Как только линия сложилась — ряд пропадает. За это игрок получает очки. Если игрок делает комбо или за раз сопоставляет большее количество элементов, чем три, то ему дают бонусы.

Первым чемпионом стал в игре на Клерке стал tot. Борис, сколько ты тренировался, чтобы набрать столько очков?

Затем первенство отвоевал Владислав Савушкин. Кто бы сомневался? Наш неутомимый мозгонапрягатель не мог пройти мимо вызова! Он набрал меньшее количество очков, но прошел больше уровней. Влад, с какой попытки удалось побить рекорд Бориса?

Сегодня у нас новый чемпион — Стужук Ирина! Ее рекорд — 861! Ирина, поздравляем!

Но у нас вопрос: неужели Владислав так легко отдаст победу? Поживем — увидим!

А пока переходите по ссылке и собирайте ряды! Кто станет следующим чемпионом и будет собирать подписчиков и аплодисменты от бухгалтеров?