🔥 Как бухгалтерам успевать учиться, когда горят отчеты и задачи летят со всех сторон

Учиться и развиваться в профессии — задача не из легких. Особенно когда на тебе не только бухгалтерия, но и кадры, и финансы, и еще кто-то из сотрудников просит «быстренько помочь». Но без постоянного обновления знаний — никак. Разобрались, можно ли совмещать учебу и работу и как встроить обучение в плотный график без ущерба.

Стоит ли совмещать обучение и работу?

У бухгалтеров этот вопрос возникает постоянно. Курсы, вебинары, повышение квалификации — все это требует времени. И часто кажется: «Сначала разберусь с отчетностью, а потом уже займусь учебой».

Но если честно, идеального момента для учебы не будет. Работа всегда будет загружать, сроки будут поджимать, а новые законы — появляться. И здесь важно понять: совмещать обучение и работу — не проблема, а преимущество.

Когда вы учитесь и тут же применяете знания:

Теория перестает быть «в вакууме». Она сразу ложится на вашу практику.

Новая информация закрепляется быстрее — ведь вы применяете ее на реальных задачах.

Возникают вопросы, которые не пришли бы в голову на чисто учебных примерах. А значит, учеба становится осознаннее и полезнее.

Да, это требует усилий. Но знания, полученные «в отрыве», без применения, быстро стираются. А вот опыт, который вы прожили в работе, остается с вами навсегда.

❗️Совмещать обучение и работу не только можно, но и нужно. Это самый эффективный способ профессионального роста бухгалтера — особенно в профессии, где законы и правила меняются каждый месяц. Про самые последние изменения и их применение в работе мы рассказываем в канале «Клерк.Премиум». Приходите, читайте и подписывайтесь!

Как встроить обучение в плотный график

1️⃣ Малые дозы, но регулярно. 30 минут в день на статью, видео или разбор кейса — это уже 2,5 часа в неделю. Не обязательно садиться за онлайн-курс на 8 часов подряд. Лучше по чуть-чуть, но стабильно.

2️⃣ Обучение в потоке задач. Нашли новую льготу или изменение в налогах? Потратьте 10 минут, чтобы дочитать про нее до конца, сохранить себе ссылку и кратко законспектировать. Учеба «по ходу дела» лучше всего усваивается, ведь это то, что нужно прямо сейчас.

3️⃣ Окружение. Подпишитесь на профессиональные каналы и чаты (например, наш 😉). Когда полезные материалы появляются в ленте, не нужно специально искать. Плюс — всегда можно задать вопрос коллегам.

4️⃣ Подберите формат под себя. Не заходят видео — читайте. Не усваиваете с экрана — распечатывайте. Важно не следовать моде, а выбрать то, что реально работает именно для вас.

5️⃣ Фиксированное «время на себя». Хотя бы раз в неделю закладывайте час-два на обучение. Это может быть вечер пятницы, утро вторника — когда удобно. Главное — записать в календарь и не отменять.

Лайфхак от Клерка: подписка Клерк Премиум объединяет все самые нужные знания и помощь экспертов. Не тратьте время на поиски информации, а изучайте то, что нужно именно вам!

А какой у вас способ учиться в условиях вечного аврала? Делитесь в комментариях — соберем лучшие практики!