💥Обзор новостей: ЦБ России отозвал лицензию у «Таврического Банка», льготы Сколково несправедливые, в льготной ипотеке перекос

ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Таврический Банк». Вчера «Таврический Банк» ограничил обслуживание клиентов в офисах и онлайн-сервисах по техническим причинам, об этом сообщили в кредитной организации. Сегодня стало известно, что ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка. В ЦБ тоже перевернули календарь.

Глава «Опоры России» назвал несправедливыми льготы по взносам Сколково и IT-компаний. Льготы по страховым взносам, которые получают IT-компании, резиденты Сколково и ТОР, в нынешних условиях несправедливы, считает глава «Опоры России» Александр Калинин. Для компаний Сколково ставка составляет 14%, для резидентов ТОР-ов и промышленных кластеров — 7,6%. При этом такие льготы применяются для компаний всех размеров, а не только для малых и средних. Сегодня правительство ведет работу по потенциальной оптимизации ставок страховых взносов, утверждает Калинин. «Думаю, что мы увидим некоторые предложения на Московском финансовом форуме уже 19 сентября», — прогнозирует Калинин. При этом Калинин считает, что если сейчас «закрутить гайки» по страховым взносам для МСП, то в экономике будет «больше серых зарплат». «Еще неизвестно, выиграет ли от этого бюджет. Потому что нагрузка на фонд оплаты труда у нас запредельная, если платить по полной ставке», — цитируют слова Калинина РБК.

ЦБ рассказал о сценариях развития российской экономики в ближайшие три года. В «рисковом» сценарии ЦБ предполагает усиление внешнеторговых противоречий, что приведет к замедлению роста крупнейших экономик. В «дезинфляционном» сценарии предполагается высокая отдача от инвестиций и рост производительности труда, что позволит инфляции снизиться и обеспечить более мягкую денежно-кредитную политику. «Проинфляционный» сценарий предполагает неустойчивое снижение инфляции и возможный рост цен в 2026 году из-за расширения программ льготного кредитования. Наиболее негативные прогнозы могут реализоваться при значительном ухудшении внешних условий.

В льготной ипотеке есть серьезный перекос. В развитии «годных» ипотечных программ сегодня существует серьезный перекос в пользу маленьких квартир — студий и однокомнатных. Об этом заявила первый заместитель министра труда Ольга Баталина на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам замминистра, при развитии ипотеки применительно к жилью важно разделять ситуации, когда оно приобретается с целью инвестирования либо действительно для проживания семьи. «Очевидно», что однокомнатные квартиры и студии — это не жилье для семьи, в том числе с двумя и тремя детьми, отметила Баталина.

Женщины в России стали чаще претендовать на руководящие посты. Женщины в России за последние два года стали больше претендовать на руководящие должности, показало исследование hh.ru. Разрыв в ожидаемых зарплатах между женщинами и мужчинами при этом сохраняется — как для линейных сотрудников, так и для топ-позиций.

Более половины россиян не смогли отличить человека от чат-бота. Подавляющее большинство россиян имеет опыт общения с чат-ботами, более половины опрошенных находились в ситуациях, когда не могли определить, общаются ли они с человеком или с искусственным интеллектом, показал опрос НАФИ.

Суд разрешил Google не продавать браузер Chrome. Окружной суд в Вашингтоне решил, что Google не нужно продавать свой браузер Chrome, но компания должна будет делиться данными с конкурентами для усиления конкуренции в сфере онлайн-поиска.

Депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в $1 трлн в год. ВОЗ призвала страны больше инвестировать в укрепление психического здоровья своих граждан, напомнив, что более 1 млрд людей в мире страдают психическими расстройствами. Ежегодно, по данным организации, из-за депрессии и тревожности теряется 12 млрд рабочих дней, что обходится мировой экономике в $1 трлн в результате снижения производительности труда.