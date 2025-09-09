💥Обзор новостей: разблокировать счета должны сразу после оплаты долгов, за несоответствие цены на кассе —товар бесплатно, Стивен Кинг описал ужасный сценарий
В Госдуме предложили разблокировать счета граждан сразу после оплаты долгов. Депутаты фракции «Новые люди» обратились к министру юстиции Константину Чуйченко с предложением создать механизм автоматической разблокировки счетов граждан после оплаты долгов по штрафам, алиментам, налогам и другим обязательным платежам.
«Как только сведения о погашении задолженности фиксируются в системе, она должна формировать распоряжение о немедленной отмене всех ограничений по счетам и картам», – говорится в письме.
Авторы инициативы считают, что при нынешнем уровне развития платежных систем разблокировка средств может происходить максимум в течение часа после оплаты.
В России начнут бесплатно отдавать товары за неверную цену в магазинах. В Госдуму внесли законопроект о введении «честного чека», при котором если цена на кассе выше, чем на ценнике, товар выдается бесплатно. «В настоящее время в розничной торговле наблюдается негативная тенденция, связанная с несоответствием цен, указанных на ценниках в торговом зале и в кассовом чеке. Законопроектом предлагается ввести принцип "честный чек" как норму защиты прав потребителей. Если стоимость товара, пробитая на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными номерами участковых. Злоумышленники звонят на домашний телефон, представляются сотрудником полиции и сообщают о выявленной «группе мошенников». Чтобы вызвать доверие, они оставляют номер, по которому якобы можно связаться для защиты.
Через некоторое время поступает второй звонок. На этот раз аферисты имитируют угрозы и вымогательство, вынуждая жертву перезвонить по ранее оставленному номеру. Лжесотрудник дает инструкции по «защите средств», в результате чего деньги оказываются у мошенников.
Автоваз отзывает почти 23 тысячи автомобилей Lada из-за отсутствия в них блоков управления системой надувных подушек безопасности и системой вызова экстренных служб, сообщили в Росстандарте.
Речь идет о моделях Lada Travel и Lada Legend, проданных с октября 2021 года по ноябрь 2023-го и с октября 2021 года по май 2024-го соответственно.
Парламент Франции отправил правительство в отставку. Нацсобрание Франции проголосовало за вотум недоверия кабмину Франсуа Байру. Теперь в республике могут состояться внеочередные выборы, к которым призывает оппозиция.
Бэнкси изобразил на новом граффити судью, бьющего протестующего молотком. На здании Королевского суда в Лондоне появилось новое граффити британского анонимного художника Бэнкси, сообщает Би-би-си.
На нем изображен судья в традиционном парике и черной мантии, который молотком бьет лежащего на земле протестующего. На рисунке также видны брызги крови.
Уточняется, что граффити уже закрыто большими листами пластика и двумя металлическими ограждениями.
Суд в Москве оштрафовал Apple за неудаление запрещенного контента. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В августе Max заблокировал 67 000 подозрительных аккаунтов. За август Max заблокировал 67 000 подозрительных аккаунтов и удалил 13 000 вредоносных файлов. Об этом сообщил центр безопасности платформы.
Наиболее частой причиной блокировки аккаунтов стали спам-рассылки. Аккаунты, с которых пытались совершить мошенничество, заблокированы навсегда.
Стивен Кинг описал ужасный сценарий с третьим сроком Трампа и назвал его опасным. Американский писатель Стивен Кинг заявил, что его беспокоит один возможный «ужасный» сценарий, согласно которому Дональд Трамп останется президентом США на третий срок. «Худшее, что я могу представить, это то, что он останется на третий срок, ведь он идиот, не так ли? Он даже не читает [книги]. Я не хочу использовать слово «сумасшедший», потому что на самом деле я так не думаю, но он, безусловно, опасен», — сказал Кинг.
