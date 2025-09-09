ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: разблокировать счета должны сразу после оплаты долгов, за несоответствие цены на кассе —товар бесплатно, Стивен Кинг описал ужасный сценарий

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • В Госдуме предложили разблокировать счета граждан сразу после оплаты долгов. Депутаты фракции «Новые люди» обратились к министру юстиции Константину Чуйченко с предложением создать механизм автоматической разблокировки счетов граждан после оплаты долгов по штрафам, алиментам, налогам и другим обязательным платежам.

    «Как только сведения о погашении задолженности фиксируются в системе, она должна формировать распоряжение о немедленной отмене всех ограничений по счетам и картам», – говорится в письме.

    Авторы инициативы считают, что при нынешнем уровне развития платежных систем разблокировка средств может происходить максимум в течение часа после оплаты.

  • В России начнут бесплатно отдавать товары за неверную цену в магазинах. В Госдуму внесли законопроект о введении «честного чека», при котором если цена на кассе выше, чем на ценнике, товар выдается бесплатно. «В настоящее время в розничной торговле наблюдается негативная тенденция, связанная с несоответствием цен, указанных на ценниках в торговом зале и в кассовом чеке. Законопроектом предлагается ввести принцип "честный чек" как норму защиты прав потребителей. Если стоимость товара, пробитая на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

  • В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с поддельными номерами участковых. Злоумышленники звонят на домашний телефон, представляются сотрудником полиции и сообщают о выявленной «группе мошенников». Чтобы вызвать доверие, они оставляют номер, по которому якобы можно связаться для защиты.

    Через некоторое время поступает второй звонок. На этот раз аферисты имитируют угрозы и вымогательство, вынуждая жертву перезвонить по ранее оставленному номеру. Лжесотрудник дает инструкции по «защите средств», в результате чего деньги оказываются у мошенников.

  • Автоваз отзывает почти 23 тысячи автомобилей Lada из-за отсутствия в них блоков управления системой надувных подушек безопасности и системой вызова экстренных служб, сообщили в Росстандарте.

    Речь идет о моделях Lada Travel и Lada Legend, проданных с октября 2021 года по ноябрь 2023-го и с октября 2021 года по май 2024-го соответственно.

  • Парламент Франции отправил правительство в отставку. Нацсобрание Франции проголосовало за вотум недоверия кабмину Франсуа Байру. Теперь в республике могут состояться внеочередные выборы, к которым призывает оппозиция.

  • Бэнкси изобразил на новом граффити судью, бьющего протестующего молотком. На здании Королевского суда в Лондоне появилось новое граффити британского анонимного художника Бэнкси, сообщает Би-би-си.

    На нем изображен судья в традиционном парике и черной мантии, который молотком бьет лежащего на земле протестующего. На рисунке также видны брызги крови.

    Уточняется, что граффити уже закрыто большими листами пластика и двумя металлическими ограждениями.

  • Суд в Москве оштрафовал Apple за неудаление запрещенного контента. Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

  • В августе Max заблокировал 67 000 подозрительных аккаунтов. За август Max заблокировал 67 000 подозрительных аккаунтов и удалил 13 000 вредоносных файлов. Об этом сообщил центр безопасности платформы.

    Наиболее частой причиной блокировки аккаунтов стали спам-рассылки. Аккаунты, с которых пытались совершить мошенничество, заблокированы навсегда.

  • Стивен Кинг описал ужасный сценарий с третьим сроком Трампа и назвал его опасным. Американский писатель Стивен Кинг заявил, что его беспокоит один возможный «ужасный» сценарий, согласно которому Дональд Трамп останется президентом США на третий срок. «Худшее, что я могу представить, это то, что он останется на третий срок, ведь он идиот, не так ли? Он даже не читает [книги]. Я не хочу использовать слово «сумасшедший», потому что на самом деле я так не думаю, но он, безусловно, опасен», — сказал Кинг.

Для подписчиков Клерк.Плюс вышел анонс материалов на 8-12 сентября 2025

Вышел анонс материалов на 8-12 сентября 2025 года. В нем множество интересных и важных тем, например, увольнение в командировке, декларация по УСН за 2025 год и новые требования по персональным данным.

А еще в подписке важное обновление — теперь в Клерк.Плюс появился доступ к базе консультаций.

  • более 28 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций;

  • удобный рубрикатор для быстрого поиска вашей темы;

  • готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой.

И все это — входит в подписку Клерк.Плюс без доплат. Не пропустите важные материалы, подключайтесь.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

225 подписчиков1 106 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

28
  • Ирина

    Доброго утра!!!

  • 1337452@

    не проходите мимо!

    Найденная в Дзержинском районе Волгограда отрубленная нога, предположительно, от памятника Иосифу Сталину, исчезла с места. 200-килограммовый сапог лежит во дворе «Дома с лебедями» и в скором времени окажется на постаменте. Гигантскую бетонную ногу неизвестного человека нашли рабочие на улице Полины Осипенко, когда прокладывали коммуникации. Местный общественник Сергей Островский планирует поставить гигантскую ногу на постамент. Мужчина считает, что интересный объект станет новой туристической точкой в городе.

    «Кто захочет посмотреть на сапог вождя — милости просим.»

Главная Тарифы