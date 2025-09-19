💥Обзор новостей: налог на роскошь — разумно, патенты для мигрантов могут отменить, храмы — «бензоколонки» с божественной энергией

Путин отметил разумность идеи налога на роскошь. Президент Владимир Путин заявил, что считает разумной идею о введении налога на роскошь, однако предостерег, что с такими мерами нужно «не переборщить». «Налог на роскошь – в целом, мне кажется все очень разумно. И в некоторых других странах, в тех же Штатах, – сейчас я хочу деполитизировать этот вопрос, – но во время Вьетнамской и Корейской войны они так и делали. Они поднимали налоги как раз для людей с высоким доходом», — сказал президент. Путин также отметил, что граждане РФ настроены патриотично и «не жадничают», когда видят, куда именно идут их денежные средства. По его словам, людям важно, что цель поступлений будет благородной.

Путин предложил подумать над отменой патентов для мигрантов. Владимир Путин заявил, что нужно подумать над отменой патентной системы для трудовых мигрантов в России. Об этом он сказал в рамках встречи с лидерами фракций в Государственной думе. «Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю», — сказал Путин.

Если поддаться соблазну напечатать и раздать денег, то вырастет инфляция — Путин. Президент РФ Владимир Путин предостерег от соблазна «напечатать денег и раздать». « Много соблазнов появляется. Вот сейчас напечатать денег, раздать, но какой будет результат? Инфляция», — сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.

Депутаты Госдумы готовят законопроект о сборе 1% с чеков в ресторанах на нужды СВО. Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил россиянам отправлять 1% от суммы чеков из баров и ресторанов в фонд поддержки семей бойцов спецоперации. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik. По его словам, соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Он добавил, что проект является одновременно материальным и моральным.

Зампред ЦБ назвал дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределенным. Об этом заявил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин в кулуарах Московского финансового форума. «Не предопределено», – ответил Заботкин на соответствующий вопрос.

Путин назвал ключевой задачей России демографическую победу. Помимо победы в спецоперации ключевой задачей для России является демографическая победа, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами фракций Госдумы.

Путин поддержал идею продажи «красивых номеров» для авто через «Госуслуги». Путин заявил, что не видит препятствий для разрешения продажи так называемых «красивых номеров» для автомобилей. Об этом он сказал на встрече с руководителями думских фракций. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил реализовать продажу «красивых номеров» через портал госуслуг, подчеркнув, что необходимая правовая база уже подготовлена. Путин поддержал инициативу, отметив: «Продажа красивых номеров – почему нет, а чего здесь такого. Я не вижу, почему до сих пор решение не принимается», — пишут «Ведомости».

Зюганов рассказал Путину о «Зюгановке». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новом сорте пшеницы «Зюгановка». «Можете меня поздравить, мы там вырастили пшеницу, назвали ее к моему удовольствию "Зюгановка". Она в этом году дала мировой рекорд», — заявил Зюганов.

Международные резервы России впервые превысили 700 млрд долларов. Объем международных резервов России установил новый рекорд, впервые в истории превысив показатель в 700 млрд долларов. На 12 сентября их объем составил 705,1 млрд долларов против 698,5 млрд долларов на 5 сентября 2025 года.

Патриарх Кирилл назвал храмы «бензоколонками» с божественной энергией. Храм является «духовной бензоколонкой», где верующий может впустить в свою жизнь «божественную энергию» и выстроить правильный жизненный путь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Сергия Радонежского в Астане, передает «РИА Новости».