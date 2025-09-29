💥Обзор новостей: доступ к налоговому мониторингу расширят, безработица в России самая низкая в G20, «не нравится — увольняйся» — самая раздражающая фраза от начальника

Минфин планирует расширить доступ к налоговому мониторингу для компаний. Для подключения к системе им будет достаточно соответствовать одному критерию вместо трех. Это следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 и плановые 2027 и 2028 годы». Согласно документу, власти планируют в будущем году усовершенствовать институт НМ. Основной мерой станет отмена условия об обязательном соответствии кандидатов одновременно трем указанным в законе критериям: объем выручки и стоимость активов не менее 800 млн руб., а также совокупный размер уплаченных налогов не ниже 80 млн руб. Вместо этого для компании будет достаточно удовлетворять одному из этих требований. Один из «бонусов» внедрения НМ — возможность получать от ФНС мотивированные мнения (позиции по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов, сборов, страховых взносов), пишут «Ведомости».

С 1 октября поднимут пенсию на 7,6% военным пенсионерам и бывшим силовикам, напомнили в Совфеде. Индексация пенсий с 1 октября на 7,6% коснется пенсионеров, которые получают военную пенсию по линии министерства обороны и других силовых ведомств: следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, МВД.

Безработица в России оказалась самой низкой в G20. Безработица в России самая низкая среди стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

Минэк ждет доллар по ₽100 в 2028 году. Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 86,1 руб. (против 94,3 руб. в апрельской версии прогноза), сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект основных параметров прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы, в среду он рассматривается на заседании кабинета министров. Прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году равен 92,2 руб. (100,2 руб. в сентябрьской версии), в 2027 году — 95,8 руб. (103,5 руб.), в 2028 году — 100,1 руб. (106,0 руб).

Wildberries & Russ назвали возможным покупателем бизнеса «Рив Гош». Новым владельцем сети «Рив Гош» может стать ООО «РВБ», пишет «Коммерсантъ». О том, что «Рив Гош» может выкупить Wildberries, сообщил также источник РБК.

Почти треть населения России будет старше 60 лет к 2046 году, сообщил глава Минздрава Мурашко. Если к 2030 году эта цифра будет 25,4%, то к 2046 году — 30,4%. Сейчас она находится на уровне 24,4%. Ранее министр отмечал, что проблема старения населения является ключевым вызовом на ближайшее время.

У алкоголиков начнут автоматически изымать водительские права. В России с 1 марта 2027 года начнет действовать система автоматического аннулирования водительских прав при выявлении у их владельцев заболеваний, делающих управление транспортным средством опасным. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Медицинские базы данных сейчас совмещают с базами МВД. Аннулировать удостоверения будут россиянам с выявленными психическими заболеваниями, алкогольной и накркотической зависимостью.

В 2024 г. среднестатистический россиянин оставил после себя 325 кг мусора, что на 3 кг больше, чем годом ранее. Общий объем мусора вырос за год на 396 000 т и составил 47,5 млн т, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росприроднадзора. В целом динамика образования бытовых отходов за год осталась сравнительно стабильной, тогда как, например, оборот розничной торговли увеличился на 7,2%, а реальные располагаемые доходы – на 7,3%. Такая картина указывает на то, что темпы потребления товаров и услуг и генерируемые отходы не всегда коррелируют напрямую.

Социологи сообщили о массовом закрытии колл-центров из-за удорожания звонков. Ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89» обратилась к Путину и Медведеву из-за новых правил маркировки звонков. Она получила как минимум 18 заявлений от своих участников о закрытии колл-центров по всей России, которые помогают проводить социологические опросы. Колл-центры, в частности, закрылись в Перми, Новосибирске, Томске и Владимире. Ассоциация утверждает, что новые правила обязательной маркировки всех звонков приведут к резкому росту себестоимости телефонных соединений в 5–20 раз. Это, как поясняется в документах, зависит от методики: в репрезентативной выборке для получения одного голоса приходится делать до 1200 случайных звонков. В прошлом году 46 компаний ассоциации совершили 5,7 млрд звонков, опрашивая население, говорится в обращениях.