💥Обзор новостей по изменениям с 2026 года: ставка НДС — 22%, УСН платит НДС с 10 млн, отменят ПСН для торговли и грузоперевозок, налоги платим до выходных

Коллеги, еще раз внимательно перечитала вчерашний законопроект и сделала обзор в основном по нему.

Ставки НДС поднимают с 20 до 22 процентов. При этом с целью пресечения схем дробления предусматривается сокращение предельного размера доходов с 60 млн руб. до 10 млн. Упрощенцы будут платить НДС начиная с выручки 10 млн руб.

Минфин хочет, чтобы все налоги были уплачены до выходных и праздничных (нерабочих) дней. 29 сентября 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект с очередными масштабными изменениями в НК. «В частности, для обеспечения своевременных социальных обязательств и сокращения рисков кассовых разрывов бюджетов бюджетной системы РФ устанавливается срок уплаты налогов [авансовых платежей тоже — Прим. ред.] – предшествующий рабочий день в случаях, когда последний день срока уплаты налогов приходится на нерабочий», — сказано на сайте Минфина.

Для ПСН объем дохода ограничат 10 млн руб. Это делается в целях развития микробизнеса и обеспечение конкурентных условий с бизнес-сообществом, достигшим среднего уровня по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН.

С 2026 года отменят ПСН грузоперевозок. Патентную систему налогообложения (ПСН) больше не смогут применять предприниматели, которые оказывают автотранспортные услуги по перевозке грузов.

Розница, имеющая торговые залы, лишается права на применение ПСН. По просьбам крупного бизнеса, чтобы выровнять условия ведения предпринимательской деятельности, не сможет применять ПСН розница, имеющая торговые залы.

МРОТ с 1 января 2026 года составит 27 093 руб. Это означает, что нужно пересматривать размер оплаты труда, если он у вас (в силу действия внутренних НМА или в силу закона) привязан к МРОТ.

Директору, если его доход ниже МРОТ, придется ежемесячно платить взносы с суммы равной МРОТ. Но если если директором работает неполный месяц, то МРОТ корректироваться должен пропорционально дням работы.

Для МСП пониженные тарифы : 1,5 МРОТ 30% свыше — 15%, только для отраслей, которые утвердит Правительство. Но для них будут условия как для обрабатывающих сейчас. Пониженные только если основной ОКВЭД попадет в перечень, и доход от него не менее 70%

Для ИП на УСН доходы минус расходы, как на ОСН для 1% свыше 300 тыс.руб. в расходах нельзя учесть сами взносы.

Для ИТ-компаний сделают регрессивную шкалу: 15 процентов в пределах базы и 7,6 процента — сверх нее.

Меняют правила установления пониженных ставок налога для УСН. Теперь Правительство будет определять приоритетные виды деятельности, которым положены льготы, чтобы на местах не злоупотребляли.

Увеличивается предельный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет.

Порядок применения ставки 0% для начинающих предпринимателей изменят. Критерии для выбора видов деятельности, по которым можно дать налоговые каникулы, будет определять Правительство.

Силуанов объяснил, зачем нужно до 10 млн рублей снижать порог выручки для освобождения от НДС в 2026 году. Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что снижение порога доходов с 60 млн до 10 млн рублей для уплаты НДС нужно для того, чтобы пресечь незаконные схемы. Это решение никак не связано со сбором дополнительных средств в бюджет. «Мера принимается для пресечения незаконных схем минимизации налогов и дробления бизнеса, а не для сбора дополнительных средств», — заявил Силуанов ТАСС. Также он добавил, что основная цель пересмотра параметров НДС для бизнеса на УСН — борьба с дроблением и уходом от уплаты налогов. Он привел статистику, что компаниям с оборотом в 10 млн рублей и ниже нет смысла дробиться.

2027 года отменят уведомления по транспортному, земельному налогам и налогу по имуществу организаций исходя из кадастровой стоимости. Сами налоговики будут присылать нам уведомления,а платить будем не позднее 28 числа второго месяца следующего за кварталом.

Перейдя на ОСН с УСН можно будет учесть в расходах товары, которые куплены на УСН.

Изменения в ст. 54 НК РФ. Даже если ошибка привела к переплате налога, но совершена до 2025 года, то исправить ее можно только через уточненную декларацию за период ошибки. Заработает с 2026 года.

С 1 февраля 2026 маткапитал и другие соцвыплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции. С 1 февраля 2026 соцвыплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу, он составит 6,8%, сообщил Минтруд. Так, маткапитал на второго ребенка вырастет до 974,1 тыс. рублей (если не получали на первого). За первого ребенка маткапитал составит 737,2 тыс. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.