💥Обзор новостей: пособия по БиР в 2027 году превысит 1 млн рублей, мошенничество с письмами о «новом налоге», закупка лекарств для диабетиков за счет газировки

Появилась новая схема мошенничества с письмами о «новом налоге». Злоумышленники от имени банков стали рассылать гражданам письма о новом налоге, таким образом они могут получить доступ к личному кабинету пользователя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД. По данным ведомства, россияне получают такие предупреждения от всех крупных банков по электронной почте. В них говорится, что со счетов вскоре спишут новый налог, и если срочно не зайти в личный кабинет и не подписать заявление на отказ от платежей, то каждый месяц человек будет перечислять в бюджет «десятки тысяч рублей». Отмечается, что сумма «налога» может доходить до сотен тысяч рублей. Получателем таких писем предлагается перейти по ссылкам поддельным сайтов банков. Дальше люди должны указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания «заявления об отмене налога». В МВД предупредили, что если мошенники узнают этот номер, то введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету.

Размер пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей. В 2027 г. максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1 млн руб., а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 95 000 руб. Максимальная сумма пособия при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2026 г. 955 836 руб., в 2027 г. — 1 100 437 руб. и в 2028 г. — 1 188 465 руб., говорится в документе. Кроме того, в следующем году предельная сумма пособия по беременности и родам (100% среднего заработка) составит 207 500 руб., а к 2028 г. его размер достигнет 258 000 руб. в месяц. Установлены и предельные размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет: в следующем году размер выплаты достигнет 83 000 руб., в 2027 г. — 95 500 руб., в 2028 г. – 103 200 руб. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на материалы к проекту бюджета Соцфонда России.

В Госдуме рассказали о единовременной выплате до 440 000 рублей пенсионерам. Пенсионеры, чьи накопления не превышают 440 000 руб., смогут получить всю сумму накопительной пенсии единовременно в 2026 г., пишет ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб. Она пояснила, что право на единовременную выплату имеют женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Условием является размер ежемесячной накопительной пенсии менее 10% от прожиточного минимума пенсионера. В 2026 г. этот показатель превысит 16 200 руб., а ожидаемый период выплаты составляет 270 месяцев. Именно эти параметры определяют пороговую сумму в 439 000 руб. Все граждане, достигшие установленного возраста к 2026 г. и накопившие меньшую сумму, смогут получить свои средства единовременно. Бессарад добавила, что если размер накоплений превышает 440 000 руб., выплаты будут производиться ежемесячно в течение всей жизни пенсионера.

В Госдуме предложили закупать лекарства для диабетиков за счет газировки. Депутаты Госдумы обратились к правительству с инициативой скорректировать федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Цель – увеличить объем финансирования за счет акциза на сладкие напитки и направить эти средства на обеспечение пациентов дорогими лекарствами. Депутаты предлагают ежегодно увеличивать эту сумму на 3,3 млрд руб. Такая мера позволит закупать кардио- и нефропротективные препараты для определенной категории больных. По информации думского комитета, государственные расходы на пациентов с диабетом второго типа превышают 700 млрд руб. в год.

Кабмин ввел временную пошлину на вывоз масличного льна из России. Правительство России установило временную экспортную пошлину на вывоз масличного льна за пределы Евразийского экономического союза и утвердило региональные квоты на вывоз кукурузы. Об этом сообщается на сайте кабмина. Ставка вывозной пошлины, как следует из подписанного 3 октября постановления, составит 10% от таможенной стоимости сырья. Решение будет действовать до 31 августа 2026 г.

Мошенники начали звонить гражданам под видом работников военкоматов. После начала осеннего призыва в России злоумышленники стали звонить россиянам и представляться сотрудниками военкоматов якобы для уточнения получения электронной повестки, пишет ТАСС. В рамках такой схемы потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе просят назвать код из смс для повторной отправки документа. Так мошенники получают доступ к аккаунту гражданина на «Госуслугах» и могут использовать личные данные в преступных целях, в частности для оформления кредитов и микрозаймов.

Средняя стоимость новых автомобилей выросла на 6% за год. В сентябре средняя цена нового легкового автомобиля достигла 3,34 млн руб. Это на 4% больше, чем было в августе, и на 6% превышает показатель сентября 2024 г., сообщил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, рост цен, в частности, связан с наступлением осени, так как ряд производителей начали пересматривать свои прайс-листы, сокращая скидки и снижая размер «выгод». Помимо прочего, на увеличение стоимости новых автомобилей влияет изменение структуры рынка в сторону альтернативных поставок.

Мединский пообещал доработать учебник по истории. Владимир Мединский доработает учебник по истории для шестого класса по пожеланиям учителей. В ыйдет вторая редакция учебника, она станет ответом на пожелания педагогов, методистов и родителей. Учебник будет «еще понятнее и интереснее, без избыточных цифр и прочих атрибутов зубрежки», добавил Мединский.

Тысяча туристов застряла на Эвересте. На восточном склоне Эвереста в Тибете почти 1 тыс. туристов и местных жителей оказались заблокированы из-за сильной снежной бури. Спасательные работы ведутся на высоте более 4,9 км, где снег полностью перекрыл дороги к кемпингам, пишет Reuters.

Зоозащитники предложили запретить регионам регулировать число бездомных животных. Полномочия по регулированию численности безнадзорных животных необходимо передать от региональных властей федеральному центру. Партия «Зеленые» предлагает определить единое ведомство, отвечающее за решение проблем бездомных животных, а также разработать единый стандарт обращения с ними, сказал ее сопредседатель Михаил Шахматов. Необходимо установить существенные штрафы для владельцев животных, бросивших своих питомцев, а также ввести обязательную маркировку, которая позволит быстро идентифицировать потерявшееся животное и вернуть его владельцу, заключил он.

Глава Камчатки предложил взыскивать компенсации за расходы на спасение туристов. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил ввести в законодательство норму, которая бы позволила взыскивать компенсацию за расходы властей на операции по спасению туристов, если тур был организован с нарушением правил безопасности.