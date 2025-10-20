💥Обзор новостей: в 2026 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных дней, отсрочки утильсбора не будет, РПЦ хочет закрепить право голоса отца при решении об аборте
В 2026 году россиян ждет 118 выходных и праздничных дней. В 2026 году россиян ожидает 247 рабочих и 118 выходных дней. Наиболее коротким рабочим месяцем станет январь, в котором будет всего 15 рабочих дней, поскольку трудовой год начнется только 12 января. Если прибавить к выходным дням 28-дневный оплачиваемый отпуск, то разница между рабочими и нерабочими днями составит всего 101 день в пользу работы. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду Светланой Бессараб, пишут «РИА Новости».
Новогодние каникулы составят 12 дней — с 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. Последний день 2026 г. также будет нерабочим. Ко Дню защитника Отечества выходные продлятся с 21 по 23 февраля, а на Международный женский день — с 7 по 9 марта. На июньские праздники нерабочими станут дни с 12 по 14 числа. Выходным также будет 4 ноября — День народного единства.
1С выпустила релиз, в котором появилось оповещение о приближении к максимальному порогу в 10 млн руб для применения УСН и патента без НДС с 2026 года.
Отсрочки утильсбора не будет. Минпромторг опроверг сообщения в СМИ и заявил, что новые правила расчета, из-за которых цены на авто взлетят в несколько раз, будут действовать для всех одинаково. Изменения должны вступить в силу с 1 декабря и не затронут лишь тех, кто уже оплатил утильсбор по старой формуле расчета.
«Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», — объяснили в ведомстве.
Мошенники разводят россиян через поддельные сайты с компенсациями и льготами. Злоумышленники крадут деньги и получают доступ к «Госуслугам» через поддельные объявления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В полиции пояснили, что ссылка, по которой переходят граждане, ведет на фишинговый сайт. На нем людям предлагают ввести данные от сервиса «Госуслуги», чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты и льготы.
«Если ввести данные, мошенники получат доступ к "Госуслугам" и ко всем данным, что в них находятся», – рассказали в пресс-центре.
Срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря ОП Владислав Гриб. «
Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. И отправлять детей в школу надо с шести лет», — сказал Гриб.
Он отметил, что такой подход к образованию диктуют реалии времени. «Это не просто необходимость, а требования сегодняшнего дня. <.> Школьная программа с каждым годом усложняется, все больше информации, больше предметов, научных дисциплин. В ряде стран искусственный интеллект изучается уже чуть ли ни с начальной школы. Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет», — пояснил заместитель секретаря ОП.
Кабмин заложил в бюджет подъем затопленных атомных субмарин К-27 и К-159. Правительство заложило в проект федерального бюджета средства на подъем со дна арктических морей советских атомных подлодок. На 2026 год запланирована подготовка, а сами работы начнутся в 2027 году.
Правительство разрабатывает проект будущего постановления, по которому увеличится размер выплат призовых спортсменам за медали и рекорды на турнирах. Общественное обсуждение документа будет продолжаться до 1 ноября 2025 г.
Согласно проекту, за победу на чемпионате мира каждый российский спортсмен получит выплату в размере 700 000 руб. из федерального бюджета, за серебро – 350 000, за бронзу – 250 000.
Росстат описал среднестатистического россиянина.
Среднему россиянину — 41 год, он с большой вероятностью проводит время за просмотром телепередач и фильмов. Среднестатистический занятый — это женщина, работающая в сфере торговли, с зарплатой ₽84 тыс. В общей численности населения насчитывалось 46% мужчин и 54% женщин на конец 2024 года (количество женщин традиционно более чем на 10 млн превосходит количество мужчин).
По итогам 2024 года в России 80,8% составляют русские (исходя из итогов Всероссийской переписи населения-2020, прошедшей в 2021 году).
Средний возраст россиян в 2024 году — 41 год; мужчин — 38 лет, женщин — 43 года.
Умер российский ученый Сергей Кара-Мурза1. Советский и российский ученый, автор работ по истории СССР и публицист, генеральный директор Центра изучения кризисного общества Сергей Кара-Мурза1 умер на 87-м году жизни.
Вулкан на Гавайях выбросил лаву на рекордную высоту более 450 м. Специалисты зафиксировали на вулкане Килауэ на Гавайях выброс фонтанов лавы высотой до 1500 футов (более 450 м) в ночь на 18 октября, сообщает Hawaii News со ссылкой на Геологическую службу США.
Это рекордные значения для текущего извержения, уточняет издание.
Rolex зарегистрировала товарный знак в России до 2035 года. Швейцарская часовая компания Rolex зарегистрировала в Роспатенте свой товарный знак, следует из опубликованной карточки.
Мотоцикл папы римского Льва XIV продали с аукциона в Мюнхене за 156 000 евро. Это следует из информации на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
BMW R 18 Transcontinental 2024 г. был подарен Льву XIV в сентябре этого года организацией Jesus Bikers.
«Здесь (в Ватикане) мотоцикл проехал по знаменитым ступеням базилики Святого Петра, а затем был припаркован на платформе, чтобы Его Святейшество мог расписаться на топливном баке, сесть на мотоцикл и сфотографироваться», – говорится в сообщении.
В РПЦ заявили о намерении закрепить право голоса отца при решении об аборте.
Забота о сохранении ребенка лежит на обоих родителях, РПЦ намерена добиться юридического закрепления права голоса отца при решении о совершении аборта. Об этом ТАСС заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В церкви считают, что отец обязан попытаться убедить женщину и защитить жизнь будущего ребенка.
Парижский Лувр ограбили, из него украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона, сообщила газета Le Parisien.
Воры разбили окна и при помощи грузового лифта напрямую попали в комнату с драгоценностями. Они похитили ожерелье, брошь, тиару и другие украшения, принадлежавшие когда-то Наполеону и императрице.
