💥Обзор новостей: комитет ГД по налогам рекомендовал принять проект бюджета, президент сможет регулировать валютную сферу, день «Деловых женщин»

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять проект бюджета. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2026–2028 гг. Все госпрограммы, разделы и подразделы бюджета прошли подробное обсуждение с участием профильных комитетов и министерств, представителей правительства РФ и Счетной палаты, отметил председатель комитета Андрей Макаров в ходе заседания. При этом комитет пока продолжает работать над налоговым законопроектом, указал депутат. Рассмотрение на пленарном заседании Госдумы этих двух инициатив планируется 22 октября, следует из повестки совета Думы.

Минфин разработал законопроект о праве президента регулировать валютную сферу. Минфин России разработал проект поправок к закону «О валютном регулировании и валютном контроле». Согласно документу, регулирование в валютной сфере может осуществляться не только федеральными законами, но и указами президента России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. В частности, указами может быть предусмотрено введение валютных ограничений в одностороннем порядке.

Налоговики начали пресекать вывод средств через электронные площадки для госзакупок. Налоговые органы выявили новую схему по обналичиванию средств и ухода от уплаты налогов. Предприниматель в качестве транзитного звена для вывода денег использовал электронную площадку для торгов в сфере госзакупок, выяснили «Ведомости». Такая схема была описана в недавнем решении Арбитражного суда г. Москвы по делу, в котором заявитель (один из владельцев компании) пытался оспорить привлечение себя к ответственности за налоговое правонарушение. Предприниматель использовал крупного оператора – АО «ЕЭТП» для транзита при обналичивании денег. Общая сумма переводов достигла 257,6 млн руб.

Россияне стали массово получать запросы ФНС по счетам, открытым в ОАЭ. Письма приходят даже тем, кто уже перестал быть налоговым резидентом России и не должен отчитываться по счетам, рассказали юристы РБК. ФНС стала активно получать данные от Минфина ОАЭ, теперь ведомство внимательно отслеживает наличие резидентства, и наличия штампа в паспорте может быть недостаточно.

Экономист Балынин рассказал, как пенсионеры получат выплаты перед Новым годом. Пенсионерам, получающим страховые выплаты в первые 11 дней месяца, поступит два платежа — в начале и конце декабря, рассказал доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин. «Важно отметить, что с учетом сложившегося опыта выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты», — сказал он. Первая выплата будет назначена за декабрь, а вторая — за предстоящий январь. Это связано с тем, что дни с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут выходными.

Бесхозяйное жилье в новых регионах перейдет в государственную собственность. Жилые дома, квартиры и комнаты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, у которых есть признаки бесхозяйного имущества, будут признаваться собственностью республик и областей или их муниципальных образований. Соответствующую инициативу 20 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Под конец октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, она пройдет с 27 октября по 1 ноября. Такой график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. Однако последний рабочий день будет сокращен на час, а за ним последуют три дня выходных, приуроченных ко Дню народного единства, — со 2 по 4 ноября.

На Черном море создадут мобильную лабораторию для изучения дельфинов. В России запущен проект по мониторингу здоровья дельфинов на черноморском побережье для оценки экологического благополучия моря. Для реализации проекта создается первая мобильная лаборатория, которая поможет наладить системный мониторинг популяций морских млекопитающих и оценить влияние на них экологических и антропогенных факторов.

Сегодня отмечается день «Деловых женщин». Этот неофициальный праздник подчеркивает вклад представительниц бизнеса в экономику и общественную жизнь страны. Он получил распространение в российском предпринимательском сообществе. Хотя в современном мире заслуги женщин-предпринимателей ни у кого не вызывают сомнений, до сих пор им приходится бороться со стереотипами. Одна из целей праздника — обратить внимание на проблемы гендерного неравенства в профессиональной и деловой сфере.

Женщина впервые возглавила правительство Японии. Новым премьер-министром Японии избрана Санаэ Такаити — она стала первой женщиной в истории страны, возглавившей правительство. Об этом сообщило японское агентство NHK.