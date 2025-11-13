💥Обзор новостей: крупные переводы себе по СБП — признаки мошенничества, самозанятых подключат к соцстрахованию с 2026 года, работу на больничном оплатят

ЦБ внесет крупные переводы себе по СБП в признаки мошеннических операций. ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП. Под проверку на признаки мошенничества подпадут переводы более 200 тыс. руб. «условно незнакомым» людям, если до этого человек перевел крупную сумму на свой счет через СБП. Так в пресс-службе регулятора объяснили заявление директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова, который рассказал, что мошенники стали убеждать граждан перевести самому себе крупные суммы по СБП. В связи с этим такие транзакции будут включены в перечень подозрительных операций, если в тот же день пользователь попытался перевести деньги другому человеку, которому не делал переводов в последние полгода.

С 2026 года самозанятые смогут застраховать себя сами. Госдума одобрила в первом чтении запуск эксперимента по добровольному социальному страхованию самозанятых. Он пройдет в 2026–2028 годах. С 2026 года российские самозанятые смогут начать платить страховые взносы в Соцфонд добровольно, чтобы иметь возможность спустя полгода претендовать на выплату по больничному. В версии проекта, которую одобрили депутаты, размер страховой выплаты составит 35 тыс. или 50 тыс. руб., что потребует от самозанятого ежемесячных взносов в размере 1,3 тыс. руб. или 1,9 тыс. руб. Менять выбранную страховую сумму можно будет раз в год, также она будет расти при повышении размера МРОТ. Чтобы получить страховую выплату, самозанятый должен будет уплачивать взнос не менее полугода — такой срок даст ему право претендовать на 70% от нее. 100% страховой суммы можно будет получить при уплате взносов более 12 месяцев, пишет «Ъ».

В Госдуме предложили разрешить сотрудникам работать за оплату на больничном. По словам главы комитета Госдумы по труду Нилова, действующий формат, когда работник либо полностью трудоспособен, либо временно не трудоспособен, не соответствует современным реалиям. Он отметил, что многие сотрудники при определенных не тяжелых заболеваниях могут эффективно работать в облегченном режиме.

Депутаты поддержали решение штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО. Автовладельцев начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО по камерам фотовидеофиксации, но не более одного раза в сутки. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении во время пленарной сессии в Госдуме 12 ноября.

В Белоруссии введут налог в 40% для богатых. Минфин Белоруссии предложил установить третью ставку НДФЛ на уровне 40%, если доходы превышают 600 000 белорусских рублей ежегодно (около $200 000), сообщил глава ведомства Юрий Селиверстов. Его слова передает «БелТА».

Для каждого МКД до конца года должен быть создан домовой чат в Мах. Для каждого многоквартирного дома (МКД) должен быть создан домовой чат в Мах до конца 2025 г., сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ. «Серьезная задача перед нами поставлена и правительством, и президентом в сфере использования цифрового мессенджера Max в сфере жилищно-коммунального хозяйства», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По его словам, домовые чаты, которые находились в мессенджерах Telegram и WhatsApp1 (принадлежит Meta1 – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), должны быть переведены в Мах.

«Почта России» и РЖД запустили грузовой экспресс из Китая в Москву. «Почта России» совместно с РЖД запустила первый международный контейнерный сервис «Грузовой экспресс» по маршруту Хуньчунь (КНР) − Камышовая − Уссурийск − Москва (станция «Белый Раст»). Поезд предназначен для перевозки почтовых отправлений, товаров народного потребления − одежды, обуви, товаров электронной коммерции, говорится в сообщении компании.

«Северсталь» хочет продавать 5 млн тонн проката малому и среднему бизнесу. В условиях общего слабого внутреннего спроса на металл «Северсталь» (MOEX: CHMF) объединяет дистрибуторское подразделение и трейдера в структуру, ориентированную на работу с небольшими предприятиями. К 2030 году компания рассчитывает увеличить долю в сегменте с 12% до 20%, выйдя на продажи 5 млн тонн проката. Сбыт небольших партий малому и среднему бизнесу менее рентабелен, но это позволит компенсировать снижение числа крупных заказов.

Первое беспилотное такси может появиться в Москве уже в 2026-м году — Мишустин. Однако, в салоне машины все равно будет находиться водитель-испытатель, так как технология должна доказать свою безопасность.

Цены на автомобили в России выросли до исторического максимума. Средневзвешенная цена (т. е. цена с учетом занимаемой доли рынка) на новый легковой автомобиль в октябре 2025 г. в России достигла 3,43 млн руб. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2024 г., и на 2% превышает показатель сентября текущего года, следует из данных «Автостата».

Илон Маск предположил, что уже через 20 лет люди смогут «загружать свой разум» в роботов, фактически перенося сознание и воспоминания в небиологическое тело. Об этом он рассказал в подкасте с Лексом Фридманом. По словам Маска, подобная технология может стать шагом к «цифровому бессмертию». Маск связал эту идею со своими проектами – стартапом Neuralink, разрабатывающим интерфейс «мозг-компьютер», и робототехнической программой Tesla Optimus, которая создает человекоподобных роботов. По его словам, если процесс будет безопасным и позволит людям сохранять воспоминания или улучшать способности, «многие захотят сделать это».

Путин объявил благодарность Якубовичу, Гузеевой и Сябитовой. Владимир Путин выразил благодарность Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой за их профессиональные достижения и многолетнюю добросовестную работу. Распоряжение появилось на портале официального опубликования правовых актов. С такой же формулировкой — «за заслуги в области СМИ и многолетнюю добросовестную работу» — благодарность объявлена ведущему программы «Поле чудес» Леониду Якубовичу.

Официальный курс валют ЦБ РФ на четверг, 13 ноября: доллар – 81,29 руб, евро – 94,19 руб, юань – 11,37 руб.