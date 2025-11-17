💥Обзор новостей: МСП в 2026 году потеряют льготу по страховым взносам, будет поэтапный переход к уплате НДС, ПСН сохранят для торговли и перевозок

Субъекты малого и среднего бизнеса потеряют льготу по страховым взносам. Теперь большинству МСП придется платить 30% от фонда оплаты труда до предельной базы взносов (2 979 000 рублей) и 15,1% сверх нее. Производственные компании с основным ОКВЭД из перечня Правительства могут продолжать применять пониженный тариф 15%. Но при условии: не менее 70% всех доходов приходится на этот вид деятельности.

ПСН сохранят для торговли и перевозок. Комитет по бюджету и налогам, рассматривая поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в НК, решил оставить ПСН рознице и грузоперевозкам.

Порог выручки на ПСН в 2026 году снизят. В первоначальной редакции проекта предлагалось резко снизить порог для применения ПСН с 60 млн до 10 млн руб. с 2026 года. Но по просьбе бизнеса власти решили, что порог будут снижать поэтапно. Лимит выручки для ПСН будет таким же, как пороги для обязанности платить НДС у УСН — 20 млн — в 2026, 15 млн — в 2027 и 10 млн — в 2028 году. Сейчас порог составляет 60 млн рублей. Если доходы ИП превышают показатель, он лишается патента.

С 2026 года доходы ИП по банковским вкладам будут облагаться только НДФЛ. В данный момент, если ИП, работающий на УСН, размещает деньги на банковском вкладе как ИП (то есть с указанием своего статуса при заключении договора), то проценты, полученные по этому вкладу, считаются его доходом от предпринимательской деятельности. Такие доходы облагаются налогом в рамках спецрежима — УСН.

В графе 5 счет-фактуре необходимо будет указывать дополнительно к номеру платежки номер и дату авансового счета-фактуры.

Упрощенцев с пониженными ставками НДС освободят от ведения раздельного учет по НДС. В п.4 ст. 170 НК РФ законодатели хотят вносят изменения, которые освободят УСН с пониженными ставками НДС вести раздельный учет по НДС. Вот цитата из проекта ко второму чтению: « б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: “Положения настоящего пункта не распространяются на налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и исполняющих обязанности налогоплательщика, применяющего налоговые ставки, указанные в пункте 8 статьи 164 настоящего Кодекса”».

В 2026 году пени для организаций за неуплату налогов будут рассчитываться по особым правилам. В 2026 году при длительной налоговой просрочке компании будут платить пени следующим образом: в течение первых 30 календарных дней просрочки — исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ;

начиная с 31 дня просрочки по 90 день исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ;

начиная с 91 дня просрочки — из 1/300 ключевой ставки;

для ИП и физических лиц — 1/300 ключевой ставки ЦБ за весь период просрочки.

ФНС могут проводиться проверки по экстерриториальному признаку. Другими словами, декларации сможет проверять не только инспекция, к которой прикреплен налогоплательщик, но и любая уполномоченная.

Расширят перечень расходов, учитываемых при УСН. Упрощенцам расширят перечень расходов, власти дополнят статью 346.16 НК. С 1 января 2026 года бизнес на УСН сможет в состав расходов, уменьшающих базу по налогу, включать и иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК. В настоящее время, согласно пп. 2 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, упрощенцы вправе учитывать в расходах суммы затрат на приобретение и создание НМА.

Власти не будут увеличивать численность сотрудников АУСН с 5 человек. Для того чтобы применять АУСН, нужно соответствовать ряду условий — в частности, средняя численность работников в месяц не должна превышать 5 человек. Бизнес просил увеличить численность, но Комитет по бюджету и налогам решил оставить численность без изменений в 2026 году.

Разовый переход со ставки НДС 5% на 22% дадут только тем, кто станет плательщиком НДС с 1 января 2026 года. Плательщики НДС 2025-го года, должны применять спецставку не менее 12 кварталов.

Общепиту и обрабатывающим производствам могут сохранить пониженные страховые взносы. Для IT-компаний до предельной база ставка 15%, свыше предельной базы 7,6%. Для социально ориентированных НКО и благотворительных организаций на упрощенке, будут правила как у IT с 2027 года.

Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправку, которая обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92. «Предлагаем в том случае, если этиловый спирт будет реализовываться для целей производства высококтанового бензина, не взимать акциз», — заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

ФНС предупредила о пенях за просрочку платежей. ФНС напомнила, что собственникам недвижимости, земельных участков и транспортных средств грозит начисление пеней при просрочке уплаты налогов. Ежедневно на каждые 100 руб. долга будет начисляться одна трехсотая часть от ключевой ставки, что в текущих условиях составляет 5,5 коп. Крайний срок уплаты — 1 декабря. Уже со 2 декабря за каждый день просрочки налоговики начнут начисляться пени.

Власти рассказали, как легально увеличить пенсию вдвое. Граждане России имеют право вдвое увеличить размер пенсии, отложив выход на нее на десять лет. Про это напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. При работе после наступления пенсионного возраста в течение пяти лет сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов может быть увеличена на 36%, а фиксированная выплата — на 45%. При отсрочке на десять лет индивидуальные пенсионные коэффициенты индексируются в 2,32 раза, фиксированная часть — в 2,11 раз, также начисляются дополнительные баллы. Однако в период отсрочки человек будет получать только зарплату, а пенсию — нет, подчеркнула депутат в интервью ТАСС.

В 2026 году покупка пенсионных баллов обойдется дороже. Для выхода на пенсию надо иметь минимум 30 пенсионных баллов (ИПК). ИПК формируются за счет взносов, которые за сотрудников платит работодатель, а ИП платят сами за себя. Но еще пенсионные баллы можно купить, заплатив добровольные взносы. Расчет годовых взносов такой: минимальный взнос = МРОТ х 12 х 22%; максимальный взнос = МРОТ х 8 х 12 х 22%. Уплаченные взносы пересчитывают в пенсионные баллы по такой формуле ИПК = (Взносы х 72,73%) / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10. Таким образом, покупка одного пенсионного балла в 2026 году обойдется дороже на 4,9 тыс. руб.

Власти рассмотрят реформу ИНН, ОГРН и ЕРНС. В ее рамках у бизнеса появится новый единый идентификатор, который заменит существующие. Предполагается, что такой идентификатор заменит ИНН, который присваивается при регистрации бизнеса в ФНС и позволяет отследить каждое обособленное подразделение юридического лица, ОГРН, который тоже выдается при регистрации бизнеса в ФНС и нужен для фиксации информации о компании в Едином государственном реестре юридических лиц, и ЕРНС, который присваивается всем страхователям Социальным фондом и подтверждает факт регистрации в системе обязательного пенсионного и социального страхования. «Минфин России рассмотрит данный вопрос в рамках предложенной национальной модели целевых условий ведения бизнеса», — сообщили РБК в пресс-службе министерства.