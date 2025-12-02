💥Обзор новостей: утвердили нацмодель ведения бизнеса, чиновников будут премировать за сообщения о подкупе, Долина расскажет в ГД, как защититься от мошенников

Утверждена национальная модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. Модель в том числе содержит дополнительные решения для поддержки и упрощения ведения предпринимательской деятельности. Так количество часов, затрачиваемых на подготовку налоговой отчетности, должно сократиться с текущих 160 до 90 в 2030 году. Кроме этого, модель предполагает введение единого идентификатора юридического лица, заменяющего ряд идентификаторов (ИНН, ОГРН), к февралю 2026 года. И отмену представления сведений о застрахованном лице при приеме работника. Также в ЕГРЮЛ к 2028 году будет можно указать электронный адрес для связи с организацией, а физический адрес скрыть, если юрлицо находится по месту жительства учредителя.

Кабмин одобрил передачу ряда своих налоговых полномочий профильным министерствам. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 1 декабря одобрила законопроект, регулирующий передачу ряда полномочий в сфере налогов от кабмина профильным министерствам. Согласно проекту, Минфин получит полномочия по утверждению перечня услуг и товаров, не подлежащих налогообложению, установлению нормы расходов за использование служебного транспорта для служебных поездок, определению видов предпринимательской деятельности в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается нулевая налоговая ставка и др. Минтруд, в свою очередь, сможет самостоятельно утверждать перечень социальных услуг, в отношении которых обнуляются налоговые ставки. Кроме того Минпромторг начнет утверждать перечень товаров, работ и услуг с длительностью производственного цикла более шести месяцев, пишут «Ведомости».

В Госдуме опровергли планы отмены маткапитала на первого ребенка. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) опровергла появившуюся в соцсетях информацию о возможной отмене материнского капитала на первого ребенка. «Утверждать, что материнский капитал отменят на первого ребенка, нет. Никто не покушается на то, чтобы отменять маткапитал на первого ребенка», — сказала Останина.

Костин дал прогноз по ключевой ставке ЦБ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что рассчитывает на незначительное снижение ключевой ставки Банка России до конца 2025 г. По его мнению, появились факторы, чтобы ставку не снижать или снижать медленно, а тенденции на повышение быть не должно. Показатель инфляции ниже 7% говорит в пользу снижения ставки. Костин указал, что к концу 2026 г. ставка должна быть на уровне 12–13%.

В Нижегородской области чиновников будут премировать за сообщения о подкупе. С 1 января 2026 г. госслужащие исполнительных органов Нижегородской области смогут получать единовременную премию в размере 50% от месячного денежного содержания. Выплата положена за уведомление губернатора о попытках склонить чиновников к коррупционным правонарушениям.

Долину пригласили в Госдуму рассказать, как защититься от мошенников на «вторичке». Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили к участию в круглом столе в Госдуме, на котором 17 декабря будут обсуждаться правовые механизмы защиты участников сделок на рынке вторичного жилья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева, который создал антикризисную рабочую группу по защите прав граждан при сделках с недвижимостью.

Отпуск, который выпал на государственные праздники, автоматически продлится на следующие дни. Это касается и новогодних каникул, уточнил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. Праздничные выходные дни в отпуск не включают, напомнил он. Поэтому, если период отдыха работника попал на праздничный день, отпуск продлевается на число праздничных дней. «Переносить его в таком случае на какие-то другие рабочие дни специально не нужно — пролонгация отпуска будет автоматическая», — пояснил Машаров.

Последняя неделя декабря станет самой короткой рабочей неделей в году. Последняя неделя декабря 2025 года станет самой короткой рабочей неделей. Россияне будут работать только 29 и 30 числа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Петербург стал самым дорогим городом для проезда в общественном транспорте, где средняя цена поездки составляет 82 руб. Проезд в метро здесь обойдется в 86 руб., в наземном транспорте – 80 руб. На втором месте в рейтинге сервиса оказалась Москва с фиксированной стоимостью 74 руб. на любом виде транспорта. Третье место разделили Краснодар (в среднем – 51 руб.) и Челябинск (50 руб.).

ФСИН доложил о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы. Директор ФСИН Аркадий Гостев доложил президенту России Владимиру Путину о работе ведомства, включая меры по гуманизации уголовной политики и социализации осужденных. По словам Гостева, численность заключенных в России снизилась, что объясняется рядом факторов, включая гуманизацию уголовной политики. Положительные результаты приносит институт исправительных центров. Глава ФСИН подчеркнул, что в стране создано 400 исправительных центров, рассчитанных на 50 000 человек. Фактически там содержится немногим более 30 000 осужденных.

Почти треть всех потребительских кредитов в России оформляется с целью ремонта и обустройства жилья, показало исследование ДОМ РФ и Финансового университета при правительстве РФ. Такую цель указали 28% опрошенных, а еще более 16% берут кредиты на покупку мебели и бытовой техники. Большинство кредитов оформляется на срок от трех до пяти лет, а наиболее популярная сумма не превышает 300 тысяч рублей. Лишь небольшая группа заемщиков выбирает крупные кредиты свыше 1 млн рублей.