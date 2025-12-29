💥Обзор новостей: к АУСН присоединились новые банки, в ГД 13-ю зарплату предложили вложить в облигации, штрафы за оскорбление учителей

Сегодня, 29 декабря на ЕНС нужно уплатить взносы за сотрудников за ноябрь 2025 года. Не позднее 25 декабря года необходимо предоставить уведомление об исчисленных суммах: уведомление по НДФЛ налоговым агентам с выплат работникам, произведенным в период с 01.12.2025 по 22.12.2025 года. В качестве отчетного периода необходимо указать – «34/03», уведомление по страховым взносам за ноябрь 2025 года. Отчетный период – «34/02». Уплатить исчисленные суммы необходимо не позднее 29 декабря (с учетом выходных дней).

К АУСН-эксперименту присоединились новые банки. Банки побежали в АУСН, перечень уполномоченных кредитных организаций, участвующих в АУСН-эксперименте существенно расширился. Только за декабрь к перечню присоединилось 10 банков: ПАО КБ «Центр-инвест», ПАО «Контур.Банк», ООО «ОЗОН Банк», АО «Банк «Агророс», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО АКБ «Абсолют Банк», ООО КБ «Кубань Кредит», АО «Райффайзенбанк», АО «Газпромбанк». Полный перечень банков, в которых могут обслуживаться плательщики АУСН, а также список регионов, где действует этот спецрежим, размещен на специальной странице сайта ФНС.

В Госдуме предложили вложить 13-ю зарплату в депозиты или облигации. Россиянам 13-ю зарплату нужно направить либо на депозит, либо купить гособлигации, посоветовал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, в настоящее время банки предлагают высокие процентные ставки по вкладам, что связано с повышенным уровнем ключевой ставки. Поэтому, как отметил депутат, размещение средств на депозите может быть одним из рациональных вариантов. Аксаков также указал, что часть средств можно инвестировать на фондовом рынке, в том числе в государственные облигации, которые позволяют получить доход с гарантированными выплатами, пишут РИА Новости.

С 1 февраля на одну семью будут выдавать только одну семейную ипотеку, напомнили в Госдуме. В России с 1 февраля изменятся правила предоставления семейной ипотеки, теперь каждая семья сможет взять только одну ипотеку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Сбер раскрыл, сколько россияне тратили в месяц в 2025 году. Россияне в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц в 2025 году, их расходы выросли на 13,9% год к году, подсчитали аналитики. Размер потребительских трат по возрастам выглядит так: 15-24 лет – 28,9 тысячи рублей, 25-44 лет – 52 тысячи рублей, 45-64 лет – 40,8 тысячи рублей, старше 65 лет – 25,5 тысячи. Отмечается, что прирост потребительских расходов в текущем году году имел разную структуру в селах и городах. В целом средние потребительские расходы россиян в январе-ноябре 2025 года достигли 40,4 тысяч рублей в месяц. Это на 13,9% больше, чем годом ранее, указали аналитики. Более половины роста в селах аналитики объясняют тратами на маркетплейсах, остальное — базовые траты на продовольствие (25%), услуги ЖКХ (5-6%) и транспорт (4-6%), пишут РИА Новости.

Правительство продлило запрет на экспорт бензина до февраля. Правительство России продлило действующие ограничения на экспорт топлива. Соответствующие постановления предусматривают продление запрета на вывоз бензина и ряда других нефтепродуктов до 28 февраля 2026 г. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Госдума предложила собрать законы о детях в единый кодекс. В России могут разработать Кодекс детства, рассказал «Ведомостям» член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Он будет представлять собой единую электронную базу, в которую войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты несовершеннолетних. Объединение документов в кодекс устранит нестыковки в профильном законодательстве и упростит для семей доступ к необходимым детям услугам, подчеркнул депутат.

Путин подписал закон о создании домовых чатов в Max. Президент России подписал закон, обязывающий управляющие компании, поставщиков ресурсов и операторов по обращению с отходами взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты на платформе Max. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В России трудоустроили около 80 тысяч мигрантов из Индии. Около 70-80 тыс. граждан Индии в настоящее время работают в России, сообщил «РИА Новости» индийский посол в Москве Винай Кумар. Он напомнил, что по итогам визита президента РФ в Индию в начале декабря были подписаны несколько десятков документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы.

В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление учителей. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление школьных педагогов. По его словам, главная цель – не наказание, а предотвращение конфликтов. Политик отметил, что закон защищает от оскорблений представителей власти, но не учителей, что несправедливо. Он считает, что некоторые подростки провоцируют педагогов, записывают это на видео и выкладывают в сеть. Такая ситуация, по мнению Миронова, ведет к оттоку кадров, так как учителя не чувствуют защищенности государства. Летом опрос СПЧ показал, что более 60% учителей сталкивались с оскорблениями со стороны школьников.

Умерла французская актриса Брижит Бардо. Французская актриса, певица, фотомодель и писательница Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на основанный артисткой фонд защиты животных.

Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января. Красная площадь будет закрыта в Новый год, сообщил столичный главк МВД. «С 18 часов 31 декабря 2025 года до 10 часов 1 января 2026 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — говорится в сообщении. В прошлом году Красную площадь также закрывали для посетителей в Новый год, как и в 2023 и 2022 годах.