💥Обзор новостей: к АУСН присоединились новые банки, в ГД 13-ю зарплату предложили вложить в облигации, штрафы за оскорбление учителей
Сегодня, 29 декабря на ЕНС нужно уплатить взносы за сотрудников за ноябрь 2025 года.
Не позднее 25 декабря года необходимо предоставить уведомление об исчисленных суммах:
уведомление по НДФЛ налоговым агентам с выплат работникам, произведенным в период с 01.12.2025 по 22.12.2025 года. В качестве отчетного периода необходимо указать – «34/03», уведомление по страховым взносам за ноябрь 2025 года. Отчетный период – «34/02».
Уплатить исчисленные суммы необходимо не позднее 29 декабря (с учетом выходных дней).
К АУСН-эксперименту присоединились новые банки. Банки побежали в АУСН, перечень уполномоченных кредитных организаций, участвующих в АУСН-эксперименте существенно расширился.
Только за декабрь к перечню присоединилось 10 банков: ПАО КБ «Центр-инвест»,
ПАО «Контур.Банк»,
ООО «ОЗОН Банк»,
АО «Банк «Агророс»,
ПАО «Совкомбанк»,
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
ПАО АКБ «Абсолют Банк»,
ООО КБ «Кубань Кредит»,
АО «Райффайзенбанк»,
АО «Газпромбанк».
Полный перечень банков, в которых могут обслуживаться плательщики АУСН, а также список регионов, где действует этот спецрежим, размещен на специальной странице сайта ФНС.
В Госдуме предложили вложить 13-ю зарплату в депозиты или облигации. Россиянам 13-ю зарплату нужно направить либо на депозит, либо купить гособлигации, посоветовал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, в настоящее время банки предлагают высокие процентные ставки по вкладам, что связано с повышенным уровнем ключевой ставки. Поэтому, как отметил депутат, размещение средств на депозите может быть одним из рациональных вариантов.
Аксаков также указал, что часть средств можно инвестировать на фондовом рынке, в том числе в государственные облигации, которые позволяют получить доход с гарантированными выплатами, пишут РИА Новости.
С 1 февраля на одну семью будут выдавать только одну семейную ипотеку, напомнили в Госдуме. В России с 1 февраля изменятся правила предоставления семейной ипотеки, теперь каждая семья сможет взять только одну ипотеку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.
Сбер раскрыл, сколько россияне тратили в месяц в 2025 году. Россияне в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц в 2025 году, их расходы выросли на 13,9% год к году, подсчитали аналитики.
Размер потребительских трат по возрастам выглядит так:
15-24 лет – 28,9 тысячи рублей,
25-44 лет – 52 тысячи рублей,
45-64 лет – 40,8 тысячи рублей,
старше 65 лет – 25,5 тысячи. Отмечается, что прирост потребительских расходов в текущем году году имел разную структуру в селах и городах. В целом средние потребительские расходы россиян в январе-ноябре 2025 года достигли 40,4 тысяч рублей в месяц. Это на 13,9% больше, чем годом ранее, указали аналитики. Более половины роста в селах аналитики объясняют тратами на маркетплейсах, остальное — базовые траты на продовольствие (25%), услуги ЖКХ (5-6%) и транспорт (4-6%), пишут РИА Новости.
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до февраля. Правительство России продлило действующие ограничения на экспорт топлива. Соответствующие постановления предусматривают продление запрета на вывоз бензина и ряда других нефтепродуктов до 28 февраля 2026 г. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Госдума предложила собрать законы о детях в единый кодекс. В России могут разработать Кодекс детства, рассказал «Ведомостям» член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Он будет представлять собой единую электронную базу, в которую войдут все законы и подзаконные акты в сфере защиты несовершеннолетних. Объединение документов в кодекс устранит нестыковки в профильном законодательстве и упростит для семей доступ к необходимым детям услугам, подчеркнул депутат.
Путин подписал закон о создании домовых чатов в Max. Президент России подписал закон, обязывающий управляющие компании, поставщиков ресурсов и операторов по обращению с отходами взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты на платформе Max. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В России трудоустроили около 80 тысяч мигрантов из Индии. Около 70-80 тыс. граждан Индии в настоящее время работают в России, сообщил «РИА Новости» индийский посол в Москве Винай Кумар. Он напомнил, что по итогам визита президента РФ в Индию в начале декабря были подписаны несколько десятков документов, в том числе меморандум о мобильности рабочей силы.
В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление учителей. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление школьных педагогов. По его словам, главная цель – не наказание, а предотвращение конфликтов.
Политик отметил, что закон защищает от оскорблений представителей власти, но не учителей, что несправедливо. Он считает, что некоторые подростки провоцируют педагогов, записывают это на видео и выкладывают в сеть. Такая ситуация, по мнению Миронова, ведет к оттоку кадров, так как учителя не чувствуют защищенности государства.
Летом опрос СПЧ показал, что более 60% учителей сталкивались с оскорблениями со стороны школьников.
Умерла французская актриса Брижит Бардо.
Французская актриса, певица, фотомодель и писательница Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на основанный артисткой фонд защиты животных.
Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января. Красная площадь будет закрыта в Новый год, сообщил столичный главк МВД.
«С 18 часов 31 декабря 2025 года до 10 часов 1 января 2026 года Красная площадь закрыта для посещения. Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — говорится в сообщении.
В прошлом году Красную площадь также закрывали для посетителей в Новый год, как и в 2023 и 2022 годах.
Средняя стоимость поздравления Деда Мороза составила 3567 рублей. «Индекс Деда Мороза» отражает стоимость услуг на заказ приезда и поздравления Деда Мороза. Самый высокий индекс Деда Мороза оказался в городах-миллионниках, традиционно — в Москве (4 360 ₽). Лидером по приросту показателя стал Красноярск, где индекс вырос на 20% — с ₽3 327 до ₽3 984.
В топ городов, где дороже всего будет заказать поздравление Деда Мороза, также вошли:
Краснодар (4 048 ₽),
Санкт-Петербург (3 662 ₽),
Екатеринбург (3 647 ₽),
Ростов-на-Дону (3 645 ₽).
Дешевле всего поздравление обойдется жителям Волгограда: средняя стоимость там составила ₽2 291.
