💥Обзор новостей: штрафы за перевод денег на карту, рекордные налоги с банковских вкладов, Трамп — и.о. президента Венесуэлы

Новость печальная: сегодня первый официальный рабочий день 2026 года.

Россиян оштрафуют за перевод на карту, если налоговая признает их доходом без уплаты налога. ФНС особенно пристально отслеживает переводы, которые похожи на оплату аренды жилья, а также товаров и услуг. Кроме того, под пристальным вниманием находятся регулярные переводы от юрлиц и ИП. Штраф за неуплату составляет 20–40% от суммы, предупредили юристы.

В 2026 году россияне заплатят рекордные налоги со своих банковских вкладов. По последним доступным данным ЦБ, к 1 декабря 2025 года средства физлиц-клиентов российских банков с учетом начисленных процентов достигли 63,4 трлн рублей (против 53,9 трлн рублей годом ранее). В целом за год эта цифра может превысить 65 трлн рублей. В результате за прошлый год доход вкладчиков оказался примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, подсчитал руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. «Это не просто рост активов на счетах россиян, а фундаментальный культурный сдвиг: накопления превратились в осознанную финансовую стратегию, генерирующую значимый капитал. Рост рынка сбережений, по нашим прогнозам, продолжится и в 2026 году, показав двузначные темпы», — говорит Охорзин. И налогов с этих доходов будет уплачено сопоставимо больше.

Володин сообщил о включении периода ухода за детьми в страховой стаж. Закон, согласно которому в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет без ограничений, вступил в силу с 1 января 2026 г. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что ранее родителям, находящимся в декретном отпуске, засчитывали в общей сложности не более шести лет, что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми.

Пенсионные баллы подорожали почти до 66 тысяч рублей. Граждане России, не набравшие необходимый стаж и пенсионные баллы, могут докупить их для получения страховой пенсии. Стоимость одного балла с 2026 года выросла до 65 600 рублей, сообщил ТАСС член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Для выхода на страховую пенсию по старости необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов и страховой стаж от 15 лет. Купить разрешено не более половины требуемого стажа (7,5 лет), а в 2026 году максимум можно приобрести 8,7 балла. «С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65 600 рублей», — сказал Машаров. Средний размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит более 27 тысяч рублей в месяц, об этом 10 января заявил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Россиянам рассказали, когда нельзя получить налоговый вычет при покупке жилья. Россияне могут получить имущественный налоговый вычет при покупке квартиры или дома. Однако есть случаи, когда сделать это не получится. Об этом рассказали в Telegram-канале «Объясняем.РФ». Вычет не предоставляется в следующих случаях: квартира унаследована или получена в дар; куплена у родителей, детей, супругов, братьев, сестер, опекунов, усыновителей и подопечных; для покупки были использованы деньги от государственных субсидий, маткапитала или из средств работодателя (эта часть суммы не учитывается при расчете вычета); право собственности было оформлено до 1 января 2014 года, а гражданин уже получил вычет. Если же человек уже получил максимальную сумму вычета за покупку или строительство жилья, то снова оформить ее нельзя. Это касается даже тех случаев, когда приобретается новый дом или новая квартира.

Соцфонд назначил россиянам более 210 тысяч выплат и пособий. Социальный фонд России за прошедшие праздничные дни с 1 по 10 января назначил россиянам более 210 тысяч выплат, пособий и мер государственной поддержки, наибольшее число заявлений граждане подавали на получение единого пособия, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Соцфонд провел перерасчет пенсий для 400 000 матерей. Социальный фонд России пересчитал пенсии для 400 000 матерей, воспитывающих пятерых и более детей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные фонда. Закон, согласно которому в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет без ограничений, вступил в силу с 1 января 2026 г. Кроме того, документ уточнил порядок учета стажа, если у женщины рождается двойня, тройня и др. Периоды ухода за детьми при расчете им стажа будут учитываться отдельно и суммироваться. Подать заявление на перерасчет пенсии многодетные матери могут в клиентских службах Соцфонда или через «Госуслуги». Тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026г., все периоды зачтутся автоматически.

В МВД рассказали, какие советы мошенники стали давать россиянам. Мошенники в ходе телефонных разговоров в схемах обмана стали советовать россиянам хранить деньги дома якобы в целях безопасности и давать рекомендации, что говорить сотрудникам банка, если те будут задавать вопросы при снятии крупных сумм. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС. В МВД призвали к осторожности в ходе общения с незнакомцами по телефону, подчеркнув, что нельзя доверять всей информации, которую они сообщают.

Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот, на котором приписал себе новую должность – исполняющий обязанности лидера Венесуэлы. Контроль за ситуацией в Венесуэле президент США после похищения силами США лидера страны Николаса Мадуро возложил на американское руководство во главе с самим собой.

Голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере может обернуться штрафом. Голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере является поводом для назначения штрафа в России, постановил суд. Как указано в материалах дела, женщина в Telegram направила собеседнице аудиосообщения оскорбительного содержания. Получательница обратилась в прокуратуру, где в действиях обидчицы усмотрели признаки правонарушения по статье КоАП «Оскорбление», пишут РИА Новости. Доказательством в рамках дела, среди прочего, явился акт прослушивания аудиозаписи. В суде женщина вину признала, в содеянном раскаялась. Согласно материалам суда, обидчице назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.

Полный парад ближайших к Земле планет соберется около Солнца к 22 января, сообщили ученые. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, следующее схождение Меркурия, Венеры и Марса вблизи светила случится в сентябре 2038 года.

Соцсети в России оштрафовали на 160 млн рублей за отсутствие самоконтроля. В 2024-2025 гг. российские суды назначили соцсетям штрафы на сумму 162,8 млн руб за несоблюдение требований о самоконтроле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс‑службу Верховного суда РФ. Всего за двухлетний период суды вынесли 78 решений о штрафах.

Новый «Буратино» собрал с начала проката более 2 млрд рублей. Приключенческий фильм «Буратино» Игоря Волошина с начала проката 1 января собрал свыше 2 млрд руб. Это следует из данных на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов Фонда кино. Общие сборы составили 2,01 млрд руб. В первый уик-энд кинокартина собрала 1,55 млрд руб., во второй – 448 млн руб. В день премьеры «Буратино» удалось собрать 227 млн руб. Фильм построен на классической сказке «Золотой ключик» Алексея Толстого и музыкальном фильме «Приключения Буратино» 1975 г.

Лариса Долина так и не передала квартиру Полине Лурье. Новоселье Лурье снова откладывается. Покупательница недвижимости Долиной не смогла принять квартиру из-за отсутствия певицы в стране.