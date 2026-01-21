💥Обзор новостей: в Кремле нет опасений по инфляции, борьбе с употреблением алкоголя мешают «ментовские сериалы», Чернобыльская АЭС полностью обесточена

В Кремле нет опасений по вопросу инфляции. В Кремле нет опасений по вопросу инфляции – за ситуацией в экономике следят Банк России и правительство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, нет ли в Кремле опасений, что инфляцию не удастся удержать в пределах прогнозных 4–5%, Песков сообщил: «Пока таких опасений нет», пишут «Ведомости». «Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые считает необходимыми для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось. Что касается роста цен, то, конечно, в первую очередь правительство самым внимательным образом отслеживает эти процессы», – сказал он. По итогам 2025 г., по данным Росстата, инфляция в России составила 5,59%.

Компании РФ сократят зависимость от портов недружественных стран. Российские компании уменьшат степень зависимости от недружественных портов в международной торговле. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на стратсессии о развитии внешнеэкономической деятельности. «Идет строительство логистических центров, портовой инфраструктуры, а также промышленных площадок. В перспективе компании смогут <...> снизить зависимость от тех перевалочных пунктов, которые подконтрольны недружественным государствам, и, соответственно, сократить риски и расходы бизнеса», – сказал он. По словам премьер-министра, с января 2025 г. кабмин работает над национальным проектом «Международная кооперация и экспорт».

Число субъектов МСП в Ставропольском крае выросло на 21% в 2025 году. По итогам 2025 г. число субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, включая самозанятых, достигло 346 000, что на 21% превышает показатель 2024 г. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное министерство экономического развития. По информации ведомства, с марта по сентябрь число зарегистрированных субъектов последовательно увеличивалось с 305 000 до 330 000. На сектор МСП сейчас приходится около 30% валового регионального продукта, он обеспечивает занятость более чем 400 000 жителей.

ЦБ: за 2025 год объем наличных на руках у россиян вырос на 1 трлн рублей. Рост наличных денег в обращении привел к оттоку ликвидности из банковского сектора в объеме 1 трлн руб. в 2025 г., следует из обзора Банка России. В 2024 г. этот показатель составлял 0,2 трлн руб.

Госдума приняла в I чтении законопроект о контроле Минфина за майнингом. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому контроль за оборотом криптовалют, включая майнинг, будет осуществлять Министерство финансов. Оно будет устанавливать порядок надзора за соблюдением требований, а непосредственно осуществлять этот надзор будет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Роспатент уменьшил сроки рассмотрения заявок на патенты в два раза. Роспатент в течение года почти в два раза сократил сроки рассмотрения заявок от компаний, сообщил глава службы Юрий Зубов. «Мы сократили практически в два раза все сроки по государственным услугам. Это позволяет по ускоренному треку пройти очень многим заявителям и получить документы сегодня уже в цифровом виде», – сказал он (цитата по ТАСС). Как отметил Зубов, период от подачи заявки до вынесения заключения экспертов сейчас занимает примерно четыре месяца. Он добавил, что Роспатент можно считать одним из самых быстрых ведомств в мире.

В ГД предложили информировать граждан об автоматизированных звонках. Депутаты Госдумы предложили установить обязанность для заказчиков массовых вызовов или операторов связи сообщать абоненту, что звонок осуществляется с использованием голосового робота или синтезированной речи. Согласно документу, соответствующее аудиосообщение должно прозвучать в начале разговора — в течение первых пяти секунд после установления соединения, а также уведомление должно быть четким и разборчивым.

В Госдуме предложили разрешить бесплатно парковаться на 15 минут у аптек. Депутаты Госдумы фракции «Новые люди» направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением разрешить бесплатную парковку на 15 минут на платных местах вблизи аптек. Депутаты отметили, что сейчас граждане, которым необходимо быстро и ненадолго заехать за лекарствами и припарковаться на 5-10 минут у аптеки, оказываются в ситуации, когда им необходимо оплачивать кратковременную остановку как за полноценный час парковки. С точки зрения гражданина, по словам парламентариев, это воспринимается как несоразмерная финансовая нагрузка за фактически кратковременную услугу, что представляется несправедливым.

«Шереметьево» заинтересовалось покупкой «Домодедово». Аэропорт «Шереметьево» после длительного анализа рассматривает возможность покупки «Домодедово». Если государство будет проводить второй этап конкурса по продаже актива с понижением цены, АО «Международный аэропорт Шереметьево» примет в нем участие, несмотря на то что проект крайне сложный и требует значительных инвестиций, сообщил «Ведомостям» гендиректор аэропорта «Шереметьево» Михаил Василенко (его слова передал представитель).

Борьбе с употреблением алкоголя мешают «ментовские сериалы». Россияне спиваются из-за ментовских сериалов, заявили в РАН. Герои этих лент постоянно находят повод выпить, а зрители подражают им, считает заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. «Вот всякие ментовские сериалы, где крутые ребята ловят преступников. Каждые пять минут на экране у них появляется повод, чтобы выпить, и они это делают», — сказал Онищенко ТАСС. Он предложил, чтобы алкоголь на экране употребляли только отрицательные персонажи, «отъявленные негодяи».