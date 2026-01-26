💥Обзор новостей: пекарня «Машенька» планирует расширить бизнес, нейросети не заменят депутатов, работодателей могут обязать оплачивать такси сотрудникам в морозы

Владелец пекарни «Машенька» планирует расширить бизнес. Денис Максимов — владелец пекарни «Машенька» решил расширить сеть пекарен до 5–6 точек в Подмосковье. Если получится нанять одного-двух сотрудников для помощи в работе на планируемых точках, то такими темпами можно рассматривать и открытие новых «Машенек», сказал предприниматель корреспонденту «Ведомостей». Кроме этого, зампредседателя комитета Госдумы по энергетике, координатор Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнев вручил Максимову благодарственное письмо и медаль за гражданскую позицию, направленную на защиту малого бизнеса, а также подарил чай с цитатами покойного руководителя фракции Владимира Жириновского.

Мошенники стали сами рекомендовать не сообщать коды из SMS для обмана. Мошенники советуют своим жертвам не сообщать коды из SMS – это является частью обмана. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В сети участились случаи фальшивых рассылок якобы от "Госуслуг". Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из СМС. Но это – лишь часть сценария обмана», – говорится в сообщении. В полиции подчеркнули, что «Госуслуги» отправляют письма только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Управление МВД рекомендовало не переходить по подозрительным ссылкам и не звонить на номера из таких сообщений.

В Думе хотят упростить исключение земель из ООПТ для добычи полезных ископаемых. Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики предложил исключать из состава особо охраняемых природных территорий (ООПТ; к ним относятся заповедники, нацпарки и т. д.) земли и водные объекты, которые полностью и необратимо утратили свое особое природоохранное значение, вне зависимости от причин утраты.

После звонка на прямую линию с президентом удалось спасти человека с тяжелым заболеванием. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин». Дочка позвонила на прямую линию по поводу тяжелого заболевания своей матери, где требовалась не просто хирургическая помощь, а трансплантация. «Ее перевели в федеральный центр, по экстренным показаниям провели хирургическое вмешательство, трансплантацию, ну и благоприятный исход», – сказал министр.

Власти предложили блокировать сайты с готовыми домашними заданиями. Минпросвещения РФ подготовило законопроект, по которому в интернете могут начать блокировать готовые решения из учебников и пособий. Также планируют запретить распространение материалов с заданиями ЕГЭ и ОГЭ. Ведомство считает, что это позволит оградить образовательный процесс «от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе».

В Госдуме заявили, что нейросети не заменят депутатов. Избиратели доверяют принятие важнейших для страны решений конкретным людям — депутатам. Вряд ли россияне отдадут такую работу на откуп бездушным машинам, поэтому ИИ никогда не заменит парламентариев, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Он также подчеркнул, что парламентская работа — не единственная сфера, в которой ИИ никогда не заменит человека.

Работодателей могут обязать оплачивать такси сотрудникам в морозы. Депутат Госдумы Амир Хамитов (Новые люди) предложил рассмотреть возможность компенсации сотрудникам такси от дома до работы и обратно при сильных морозах, если требуется очное присутствие на рабочем месте, за счет работодателей. « В ряде регионов морозы ниже минус 25 градусов - обычное явление, и дорога на работу в таких условиях может представлять прямую угрозу здоровью. Если же работодатель настаивает на очном присутствии сотрудника, то такие требования должны сопровождаться дополнительными гарантиями. В частности, логично предусмотреть компенсацию безопасного проезда, например оплату такси туда и обратно», — сказал Хамитов РИА Новости. По его словам, это справедливый подход, который распределяет ответственность и снижает риски для работников.

Продажи антидепрессантов в аптеках выросли в четыре раза за семь лет. Россияне накупили антидепрессантов на рекордные 20,5 млрд рублей в 2025 году. Это на 36% больше, чем в 2024 году. Продажи растут непрерывно с 2019 года, и за это время они увеличились более чем в четыре раза.

Число россиян-банкротов превысило 2,2 млн человек. В 2025 году почти 568 тыс. российских должников в судебном порядке были объявлены финансово несостоятельными. Это почти на треть больше, чем годом ранее.

Продажи алкоголя в России в 2025 году стали минимальными за восемь лет. В России объем розничных продаж алкогольной продукции в 2025 году по сравнению с годом ранее сократился на 9,3% с 226,9 млн дал до 205,7 млн дал. Об этом следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). По данным сайта ЕМИСС, продажи алкоголя в стране снижаются второй год подряд и достигли самого низкого показателя с 2017 года, когда было зафиксировано 193,7 млн дал проданного в рознице алкоголя.

МВД: мошенники начали предлагать «рабочую версию» WhatsApp1. Мошенники начали предлагать установить «рабочую версию» WhatsApp1 (принадлежит Meta1, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленники рассылают фишинговые SMS и письма с предложением перейти по ссылке для установки якобы «обновленной» или «работающей» версии приложения. На самом деле, ссылки ведут на вредоносные сайты, через которые мошенники получают доступ к личным и платежным данным, предупредили в МВД.

В Мурманске и Североморске ввели бесплатный проезд на фоне энергоаварий. Общественный транспорт будет работать бесплатно в Мурманске и Североморске на фоне борьбы с аварийными отключениями электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис во время совещания, результаты которого он опубликовал в телеграм-канале.

В СФ предложили приравнять пользователей электросамокатов к автомобилистам. Пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны иметь те же обязанности, что и водители автомобилей, включая запрет на управление в нетрезвом состоянии. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Сенатор подчеркнул, что ключевые обязанности автомобилистов необходимо законодательно распространить на водителей электросамокатов и велосипедистов, поскольку управление любым быстрым транспортным средством в состоянии опьянения представляет серьезную угрозу для окружающих и самого водителя.