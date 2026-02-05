💥Обзор новостей: имущественный вычет предложили увеличить до 8 млн, ФАС проанализирует цены на рыбу, курс доллара — 76,91 рубля

Налоговый вычет с покупки жилья нужно увеличить в четыре раза. Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» предложили увеличить лимит налогового вычета с покупки или строительства жилья с 2 до 8 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил председатель партии Сергей Миронов. «Мы предлагаем в четыре раза увеличить максимальный размер имущественного налогового вычета по НДФЛ с покупки или строительства жилья. Сегодня его максимальный размер составляет 2 миллиона рублей, а мы предлагаем повысить до 8 миллионов рублей. Кроме этого, предлагаем увеличить налоговый вычет по ипотеке с 3 миллионов рублей до 6 миллионов рублей», — сказал Миронов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены на рассмотрение Госдумой.

Пищепром и ритейлеры просят приравнять маркетплейсы к торговым сетям. Отраслевые ассоциации производителей продуктов питания и ритейлеров обратились в правительство с просьбой приравнять продажу продовольствия через маркетплейсы к обычной рознице. Авторы обращения предлагают три ключевых изменения. Во-первых, распространить на маркетплейсы нормы закона о торговле при продаже продовольствия. В частности, сейчас закон запрещает торговым сетям реализовывать товары по комиссионной модели: ритейлеры должны сначала выкупать товар у поставщиков. Маркетплейсы же работают именно по комиссионной модели. Во-вторых, предлагается запретить платформам вмешиваться в ценовую политику продавцов, в том числе через финансирование скидок. В-третьих, авторы письма предлагают усилить контроль за оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции на платформах, пишут «Ведомости».

ФАС проанализирует изменение структуры цен на рыбу. ФАС России анализирует структуру цен на рыбную продукцию, запросив данные у 70 компаний в 2025 г., сообщили в антимонопольном ведомстве. Служба изучает ценовую динамику и рыночные механизмы, а на основе полученной информации готовит предложения для мер экономического регулирования. В анализ вошли цены на минтай, треску, пикшу, сельдь и горбушу.

В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу. В Госдуму внесли законопроект о противодействии сталкингу – навязчивому преследованию. Это следует из думской электронной базы. Авторы инициативы предлагают установить отдельный федеральный закон «О противодействии навязчивому преследованию». Законопроектом вводятся понятия «навязчивое преследование», «охранный ордер», «преследователь», «лицо, подвергнутое навязчивому преследованию». Под определением навязчивое преследование понимается систематическая слежка, попытки контакта, отправка подарков, использование персональных данных жертвы для заказов, корреспонденции.

ЦБ снизил официальный курс доллара до 76,91 рубля. Банк России установил официальный курс доллара на 5 февраля на уровне 76,91 руб., понизив его на 0,07 руб. по сравнению с предыдущим значением. Это следует из данных регулятора. Курс евро, напротив, вырос на 0,40 руб. и составил 91,11 руб. Официальный курс юаня изменился незначительно – до 11,05 руб., снизившись на 0,01 руб.

В правительстве установили сроки оказания медпомощи при проблемах с сердцем. В России врач должен принять пациента с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания в течение трех рабочих дней. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на правительственный документ. Диагностические инструментальные и лабораторные исследования в таком случае должны пройти в течение семи рабочих дней с момента их назначения. Сроки ожидания специализированной медицинской помощи, в том числе для тех, кто находится в стационаре, не могут превышать также семи рабочий дней с момента установления предварительного диагноза.

Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя. Иванов занимал пост спецпредставителя президента по природоохранной деятельности с лета 2016 года. Как сообщили в Кремле, он сам изъявил желание уйти в отставку.

Суд приговорил к реальному сроку комика Останина за оскорбление чувств верующих. Мещанский суд Москвы приговорил к 5 годам 9 месяцам колонии общего режима стендап-комика Артемия Останина (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу об оскорблении чувств верующих и создании организованной преступной группы (ОПГ), передает столичная прокуратура.

На Солнце зарегистрирована третья по силе вспышка за два года. На Солнце зафиксирована третья по силе за два года вспышка, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ей присвоили балл X4.2. Вспышка является третьей по силе за 2025 и 2026 гг. Взрыв произошел ровно напротив Земли, и при таком расположении и мощности может привести к исключительно сильному удару по планете.