💥Обзор новостей: лимит доходов на АУСН могут снизить, нового налога на обеспечение СВО не будет, Минфин поддержал введение НДС на товары интернет-торговли

Лимит доходов на АУСН начнут снижать. Для АУСН планируется снижение предельного размера доходов — 60 млн руб, являющегося ограничением для применения режима. Лимит для 2026 года — 20 млн, 2027 года — 15 млн рублей. Такие изменения планируют внести в подпункт 23 пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, об этом говорили на Петербургском налоговом форуме.

Для ИП на патенте — власти предлагают распространить ограничение в 50% на уменьшение налога на уплаченные страховые взносы и пособия на ИП без работников. Об этом говорили на Петербургском налоговом форуме.

Еще новости с Петербургского налогового форума: власти предложили осуществлять уплату налога на УСН по месту фактического осуществления предпринимательской деятельности, а не по месту регистрации бизнеса или ИП.

Власти опровергли информацию о введении нового налога на обеспечение СВО. В социальных сетях распространяются недостоверные сведения о новом налоге на обеспечение СВО, который введут на территории Краснодарского края. В основу фейка лег фальшивый документ от УФНС России по Краснодарскому краю, согласно которому в регионе с 1 апреля якобы вводится целевой сбор на нужды спецоперации. Муниципальный центр управления Сочи сообщил, что распространяемая в сетях информация —недостоверная.

НДС в 7% на импортные товары с маркетплейсов предлагают ввести с 2027 года. Минфин предложил ввести НДС на иностранные товары, продаваемые через маркетплейсы, с 2027 г. по поэтапной схеме – от 7 до 22%. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на Петербургском налоговом форуме. «Мы за три года планируем выйти до общеустановленной ставки. То есть в 2027 г. это будет 7%, потом это будет 14%, потом 22%», – пояснил Сазанов, отметив, что окончательное решение будет за правительством.

Налоговая реформа-2026 в 10 раз повысила число плательщиков АУСН. Об этом рассказал на Петербургском налоговом форуме Александр Сорокин, заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС. «Эксперимент с АУСН продлится до 31 декабря 2027 года, в 2027 году правительство решит, что делать дальше, продлевать режим или нет», — подчеркнул Сорокин.

Силуанов: меры по обелению экономики должны принести 500 млрд рублей бюджету. Меры, направленные на обеление экономики, должны принести федеральному бюджету по 500 млрд руб. в 2026 и в 2027 гг., заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Минфин ожидает от запуска системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) дополнительные 300 млрд руб. в бюджет ежегодно. Такая мера позволит вовлечь в легальный торговый оборот предпринимателей из серой зоны и снизит на рынке объем контрафакта, заявил Антон Силуанов на коллегии ФТС.

Госдума отклонила законопроект об обязательном указании группы крови и резус-фактора в паспортах граждан и свидетельствах о рождении. Принудительное раскрытие медицинских сведений вступает в противоречие с законом о персональных данных, пояснила первый зампред ответственного за законопроект комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Студентам начнут выплачивать по 200 тыс. руб. при рождении ребенка. Студентам начнут выплачивать по 200 тыс. руб. при рождении ребенка, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Термин «студенческая семья» описывает семейную пару, где каждому до 35 лет, они воспитывают ребенка, являясь его единственными родителями, и получают среднее профессиональное или высшее образование. На прошлой неделе аналогичную меру поддержки для студенческих семей анонсировал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Выплата распространяется на детей, которые родились с 1 января 2026 года.

В мессенджере Mах запустили верификацию для блогеров, сообщили в пресс-службе платформы. Авторы каналов с аудиторией от 10 000 подписчиков могут получить специальную отметку А+. Она повышает доверие рекламодателей и позволяет собирать донаты.

Роскомнадзор опроверг нехватку мощностей для блокировок в интернете. Инфраструктура Роскомнадзора обладает достаточными мощностями для блокировок запрещенного контента в интернете. Об этом заявили в ведомстве. «Информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении. 19 марта Forbes сообщил, что Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками.