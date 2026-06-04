⚡️Большой БухСтрим-2026: антикризисная конференция для бухгалтеров готова к старту

Уже завтра, 5 июня начнется бесплатная онлайн-конференция «Большой БухСтрим-2026». 25+ экспертов. 3 потока выступлений. Больше 10 тыс регистраций. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году. Рассказываем, что мы готовили для вас последние месяцы. Также раздаем ссылки на чаты, где вы сможете задать вопрос, и ссылки на завтрашнюю трансляцию. Забирайте!

Что мы подготовили на «Большом БухСтриме-2026» для вас

Сейчас все говорят о том, как непросто бизнесу, но многие забывают, что непросто сейчас и бухгалтеру. Уже недостаточно успевать отслеживать изменения, нужно проводить компанию и клиентов через налоговую реформу, отвечать на вопросы, усиливать свою позицию, не демпинговать, а еще успевать сдавать отчетность и реагировать на требования налоговой.

Чтобы не утонуть в этом безумном трафике, мы сделали летнюю онлайн-конференцию «Большой БухСтрим-2026». Ее можно смело назвать антикризисной, так как на ней мы собрали максимум практических материалов, кейсов и рабочих решений, которые помогут во всем разобраться. Конференция бесплатная, от вас требуется только зарегистрироваться! 👉 Регистрация бесплатная!

Целый день вы проведете среди тех, кто говорит с вами на одном языке: понимает все трудности, вникает в изменения, имеет схожие рабочие ситуации. Встречаемся завтра ровно в 10:00 по Москве.

Более 10 000 участников, онлайн-формат, самые горячие темы: все, что нужно знать о летней конференции «Клерка»

Поток 1. Налоговая реформа 2026: итоги и новые изменения

Конечно, завтра будем говорить про налоговую реформу — 2026. Но с учетом последних разъяснений от Минфина и ФНС, а также уже сложившейся практики. Пройдемся по ключевым изменениям изнутри — через реальные ситуации и проблемы. И, конечно, заглянем в 2027 год, чтобы понимать, к чему готовиться. План выступлений

Ссылка на трансляцию — Поток 1

Программа онлайн-конференции «Большой БухСтрим-2026»

Поток 2. E-comm-2026: маркетплейсы, онлайн-торговля и ВЭД

В 2026 года вступает в силу новый закон о платформенной экономике, который меняет правила работы маркетплейсов и агрегаторов услуг. Закон кардинально изменит методы и формы работы маркетплейсов — все посреднические цифровые платформы должны зарегистрироваться в государственном реестре. На втором потоке разберем все сложные моменты работы с маркетплейсами, НДС и импортом.

Ссылка на трансляцию — Поток 2

Программа онлайн-конференции «Большой БухСтрим-2026»

Поток 3. Офлайн-экономика: учет в реальном секторе

Расстрельное место: говорим про учет в реальном секторе — общепите, производстве, рознице, строительстве. Обсудим маркировку, автоматизацию учета, документооборот. Отдельно поговорим про красные флаги для ФНС, риски при налоговой оптимизации и субсидиарной ответственности.

Ссылка на трансляцию — Поток 3

Программа онлайн-конференции «Большой БухСтрим-2026»

Все, кто уже приходил к нам, знает, что Клерк проводит по-настоящему классные конференции: это тонна актуальной информации, эксклюзивные советы от звездных экспертов, розыгрыш призов и общение с коллегами в чате. И все это бесплатно!

Присоединяйтесь прямо сейчас к чатам онлайн-конференции «Большой БухСтрим-2026», где сможете задавать вопросы спикерам и общаться с другими участниками: Мах / Telegram

Ждем вас!