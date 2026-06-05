✨Один час до онлайн-конференции Большой БухСтрим-2026. Присоединяйтесь!

Уже через час стартует бесплатная онлайн-конференция «Большой БухСтрим-2026». 25+ экспертов. 3 потока выступлений. Зажигательные ведущие. Больше 10 тыс. регистраций. Разберем все боли бухгалтеров и предпринимателей! Забирайте ссылки на трансляцию и присоединяйтесь!

Станьте частью истории «Клерка» — присоединяйтесь к бесплатной онлайн-конференции «Большой БухСтрим-2026». Будем говорить про налоговую реформу — 2026. Но с учетом последних разъяснений от Минфина и ФНС. Пройдемся по ключевым изменениям изнутри — через реальные ситуации и проблемы. Разберем все боли бухгалтеров и предпринимателей! И, конечно, заглянем в 2027 год, чтобы понимать, к чему готовиться.

Целый день звездные спикеры будут разбирать самые важные и острые вопросы и делиться актуальными практическими решениями. Вас ждут 25+ экспертов, 3 потока выступлений, зажигательные ведущие, подарки от «Клерка» и партнеров. А также большоооой сюрприз, а какой — узнаете на конференции😉 И все это бесплатно!

📅 Когда: 5 июня 2026 года

⏰ Время: с 10:00 до 18:00 (мск)

📍 Формат: онлайн — подключайтесь из любой точки мира

Поток 1. Налоговая реформа 2026: итоги и новые изменения. Ссылка на трансляцию — Поток 1

Онлайн-конференции Большой БухСтрим-2026

Поток 2. E-comm-2026: маркетплейсы, онлайн-торговля и ВЭД. Ссылка на трансляцию — Поток 2

Онлайн-конференции Большой БухСтрим-2026

Поток 3. Офлайн-экономика: учет в реальном секторе. Ссылка на трансляцию — Поток 3

Онлайн-конференции Большой БухСтрим-2026

Готовы ли вы к налоговым изменениям 2026 года? Проверьте за 2 минуты, где могут быть риски для учета, налогов и бизнеса — и заберите подарки от партнеров.

Сможете не просто слушать, но и активно участвовать, задавайте свои вопросы спикерам и общайтесь с другими участниками в Мах / Telegram. Присоединяйтесь к каналам конференции прямо сейчас!

Ждем вас!