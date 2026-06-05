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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

✨Один час до онлайн-конференции Большой БухСтрим-2026. Присоединяйтесь!

Уже через час стартует бесплатная онлайн-конференция «Большой БухСтрим-2026». 25+ экспертов. 3 потока выступлений. Зажигательные ведущие. Больше 10 тыс. регистраций. Разберем все боли бухгалтеров и предпринимателей! Забирайте ссылки на трансляцию и присоединяйтесь!
✨Один час до онлайн-конференции Большой БухСтрим-2026. Присоединяйтесь!
Большой БухСтрим-2026

Станьте частью истории «Клерка» — присоединяйтесь к бесплатной онлайн-конференции «Большой БухСтрим-2026». Будем говорить про налоговую реформу — 2026. Но с учетом последних разъяснений от Минфина и ФНС. Пройдемся по ключевым изменениям изнутри — через реальные ситуации и проблемы. Разберем все боли бухгалтеров и предпринимателей! И, конечно, заглянем в 2027 год, чтобы понимать, к чему готовиться.

Целый день звездные спикеры будут разбирать самые важные и острые вопросы и делиться актуальными практическими решениями. Вас ждут 25+ экспертов, 3 потока выступлений, зажигательные ведущие, подарки от «Клерка» и партнеров. А также большоооой сюрприз, а какой — узнаете на конференции😉 И все это бесплатно!

📅 Когда: 5 июня 2026 года
⏰ Время: с 10:00 до 18:00 (мск)
📍 Формат: онлайн — подключайтесь из любой точки мира

Поток 1. Налоговая реформа 2026: итоги и новые изменения. Ссылка на трансляцию — Поток 1

Онлайн-конференции Большой БухСтрим-2026
Онлайн-конференции Большой БухСтрим-2026

Поток 2. E-comm-2026: маркетплейсы, онлайн-торговля и ВЭД. Ссылка на трансляцию — Поток 2

Онлайн-конференции Большой БухСтрим-2026
Онлайн-конференции Большой БухСтрим-2026

Поток 3. Офлайн-экономика: учет в реальном секторе. Ссылка на трансляцию — Поток 3

Онлайн-конференции Большой БухСтрим-2026
Онлайн-конференции Большой БухСтрим-2026

Готовы ли вы к налоговым изменениям 2026 года? Проверьте за 2 минуты, где могут быть риски для учета, налогов и бизнеса — и заберите подарки от партнеров.

Сможете не просто слушать, но и активно участвовать, задавайте свои вопросы спикерам и общайтесь с другими участниками в Мах / Telegram. Присоединяйтесь к каналам конференции прямо сейчас!

Ждем вас!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

287 подписчиков1 386 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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