💥Обзор новостей: ФНС начала бороться с «налоговой миграцией» фермеров, селлере просят списывать утраченные товары как убытки, сгорел склад Wildberries в Коледино

ФНС начала бороться с «налоговой миграцией» фермеров. Их прибыль не может облагаться по льготной ставке, если активы и деятельность сосредоточены в другом субъекте. Налоговые органы начали доначислять единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) по полной ставке фермерам, которые зарегистрированы в регионах с льготной ставкой, но фактически ведут деятельность в другом субъекте. Тренд не носит массового характера.

Загорелся самый крупный склад Wildberries после атаки БПЛА, он находится в Подольске Московской области. Об этом 16 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Склад в Подольске — один из крупнейших в России среди всех объектов маркетплейсов. К тушению пожара в Коледино было привлечено 56 сотрудников МЧС и 14 автоцистерн. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Интернет-магазины предложили меры поддержки продавцов, пострадавших от ВСУ. Ассоциация компаний интернет‑торговли обратилась к Мишустину с пакетом мер поддержки бизнеса, который пострадал из‑за атак БПЛА. Среди ключевых предложений — разрешить списывать утраченные товары как убытки, а также освободить от восстановления НДС по таким товарам при наличии официального подтверждения ущерба. Кроме того, ассоциация просит предоставить отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам на срок до года. Для восстановления оборотов предлагается организовать льготное кредитование через Корпорацию МСП, а также предусмотреть прямые выплаты из бюджета для компенсации убытков и кассовых разрывов.

В Госдуме предложили давать статус многодетных независимо от наличия регистрации. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил предоставлять статус многодетной семьи независимо от наличия регистрации. Инициативой предлагается закрепить возможность подтверждения права на получение статуса иными способами, позволяющими установить состав семьи и факт совместного проживания родителей и детей, в том числе на основании сведений государственных информационных систем, документов органов ЗАГС, данных миграционного учета, судебных решений либо иных документов, предусмотренных законодательством. Отмечается, что семьи, имеющие гражданство РФ, сталкиваются с ситуацией, при которой не могут воспользоваться предусмотренными государством мерами поддержки в связи с тем, что не имеют регистрации по месту жительства.

Российские банки за 2026 год закрыли около 1,37 тыс. отделений. Это самый высокий показатель как минимум за последние семь лет, сообщают «Известия». При сохранении текущих темпов к концу года число закрытых офисов может превысить 2,1 тыс. Банки переводят обслуживание в цифровой формат для сокращения расходов на содержание сети.

НПЗ России и Белоруссии готовятся к плановым ремонтам. Осенний пик спроса на топливо может наложиться на выход в плановый ремонт крупных НПЗ в России и одного из двух заводов Белоруссии, активно поставляющих топливо в РФ. Снижение белорусских отгрузок может компенсироваться импортом из Индии, однако он, скорее всего, будет перенаправлен на АЗС крупных нефтяных компаний. При этом, отмечают эксперты, потребительский ажиотаж, характерный для начала лета, полностью сошел на нет.

Сборы мальчика к школе в этом году в России обойдутся примерно в 17 тысяч рублей, девочки — 19 тысяч рублей, подсчитала для РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. При этом цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Стоимость набора одежды для мальчиков - 13 тысяч рублей, а для девочки – 15 тысяч рублей. Рюкзак обойдется примерно в 2,7 тысячи рублей, уточнила Траутман.

Число платящих за размещение объявлений на HeadHunter компаний снизилось на 10%. Количество лиц, готовых платить за размещение объявлений о поиске соискателей на платформе HeadHunter, по итогам апреля – июня 2026 г. сократилось на 9,9% год к году до 258 380. Об этом сообщает сама компания, опубликовавшая свои финансовые результаты по итогам II квартала. По итогам первого полугодия данный показатель снизился еще сильнее – на 11,2% до 346 676. Сильнее всего уменьшилось число клиентов среди малого и среднего бизнеса (МСБ). Во II квартале их количество снизилось на 12,1% год к году до 208 604, а по итогам первого полугодия – на 13,6% до 282 935.

Мосбиржа хочет привлечь на фондовый рынок разработчиков видеоигр. На Московской бирже хотят создать совет по видеоиграм в рамках сектора «Рынок инноваций и инвестиций». В России более 150 компаний занимаются разработкой видеоигр, и некоторые из них могут стать хорошими эмитентами.