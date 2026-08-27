💥Обзор новостей: Соцфонда объяснил региональные различия в размере пенсий, в IPhone цифровой рубль будет недоступен, Википедия перестала открываться в России

Глава Соцфонда объяснил региональные различия в размере пенсий. Размер пенсий в Ингушетии и Дагестане меньше, чем на Севере, из-за различий в уровне занятости и заработков в регионах. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Социального фонда России Сергей Чирков. По его словам, пенсия является следствием трудовых отношений и отражает уровень экономики региона, поскольку представляет собой компенсацию заработка, который человек получал. Если в том или ином субъекте России зарплаты выше, будущая пенсия также окажется более весомой. Региональная дифференциация объективно обусловлена, подчеркнул глава СФР.

Володин анонсировал единую систему учета банковских карт. Единая система учета банковских карт заработает в России с 1 сентября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Заработает единая система учета платежных карт. Норма будет способствовать борьбе с дропперством — мошеннической схемой, при которой банковская карта человека используется для перевода, обналичивания или отмывания денег, похищенных у других людей», — отметил Володин в Максе.

В IPhone цифровой рубль будет недоступен. Владельцы смартфонов на базе iOS не смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложения банков 1 сентября. По последним данным, у банков пока не получается загрузить в AppStore обновленные под цифровой рубль приложения, так как в них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России. С 1 сентября в России официально войдет в обращение цифровой рубль – третья форма нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Граждане смогут открывать счета в цифровых рублях через приложения своих банков.

Более 70% рекламодателей планируют продвижение у Telegram-блогеров в 2027 году. Большинство рекламодателей, а именно 73%, планирует продолжить рекламные размещения в Telegram-каналах блогеров в 2027 г. Это следует из опроса Аналитического центра российской индустрии рекламы, проведенного в июле 2026 г. О таких планах в 2026 г. заявил 81% рекламодателей. То есть на 2027 г. указанный показатель у Telegram сократился на 8 п. п., но остался крупнейшим среди доступных в России социальных медиа.

«Википедия» перестала открываться в России. На территории России произошел сбой в работе онлайн-энциклопедии «Википедия». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Мурманской, Калининградской, Рязанской и Пензенской областей.

В России предложили изменить правила продажи билетов на фоне скандала с Канье Уэстом. Союз потребителей России предложил изменить правила продажи билетов. По замыслу авторов инициативы, продавать билеты можно будет только после документального подтверждения основных договоренностей, необходимых для проведения мероприятия. Это должно защитить покупателей от ситуаций, когда билеты уже поступили в продажу, а организаторы еще не оформили отношения с площадкой или артистом.

В ЛДПР предлагают заменить штрафы предупреждением, если нарушение было неопасным. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести во всех регионах возможность заменять административный штраф предупреждением за первое нарушение, если оно не причинило вреда людям, окружающей среде или имуществу. Соответствующее обращение Слуцкий направил главам регионов. «Мы обращаемся к главам субъектов страны с призывом заменить штрафы обязательным предупреждением, если нарушение было неопасным и совершено впервые. Также ЛДПР предлагает освобождать граждан от ответственности, если нарушение было устранено быстро и добровольно», — заявил ТАСС Слуцкий. По мнению Слуцкого, единые правила позволят снизить количество штрафов в случаях, когда нарушение было быстро устранено, а также уменьшить административную нагрузку на граждан и бизнес.

Трамп признал себя величайшим президентом. Президент США Дональд Трамп разместил рейтинг американских президентов, в котором оказался единственным в категории The Greatest («Величайший»). Таблицу он опубликовал в Truth Social. На ступень ниже, в категории Great («Великие»), Трамп поместил Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона, Франклина Рузвельта, Вудро Вильсона, Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона. Джо Байден и Барак Обама оказались в нижней группе Failures («Провальные»). Вместе с ними туда вошли Улисс Грант, Уоррен Гардинг и Джимми Картер.

Календарь на 28 августа. Отмечают: День военного медика в России, День столяра и плотника в России, День котлет в Костроме, Национальный день красного вина — неофициальный американский гастрономический праздник появился в 2014 году и посвящен различным сортам красного вина. День мечты — это неофициальная памятная дата, связанная с годовщиной знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «I Have a Dream», которую он произнес 28 августа 1963 года во время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу.