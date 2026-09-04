💥Обзор новостей: слухи о возможной заморозке вкладов — вбросы, нет смысла «вводить налоговые льготы и закручивать гайки», пособия одиноким родителям предложили удвоить

Важные заявления Путина на ВЭФ-2026:

Финансирование бюджета за счет бизнеса является личной инициативой предпринимателей, а не обязательными сборами . По словам Путина, бизнес сам предложил поддержать страну, а правительство направит средства на социальные нужды – образование и здравоохранение.‍ Путин не стал раскрывать их размер, но подчеркнул : речь идет о сотнях миллиардов рублей.

Путин подчеркнул, что нет смысла «вводить налоговые льготы и одновременно закручивать гайки» , т. е. вводить дополнительные проверки и ужесточать надзор. Президент также обратился к новому созыву Государственной думы с требованием «и дальше создавать удобные, предсказуемые условия для инвесторов, опираясь на запросы предпринимателей и потребности регионов, исходя из национальных интересов России», через законодательную работу.

Путин государства оценил слухи о возможной заморозке вкладов как глупые вбросы. Президент привел в пример, что после начала спецоперации люди тоже снимали свои вклады, но даже тогда им никто не препятствовал. По словам Путина, об инвестициях нельзя говорить без макроэкономической стабильности. В условиях галопирующей инфляции строить долгосрочные планы практически невозможно. Повышение ключевой ставки президент назвал сознательным и необходимым решением для поддержания макроэкономической стабильности.

Перейдем к другим новостям:

Костин: ключевая ставка больше не будет повышаться. Ключевая ставка больше не будет повышаться, а продолжит медленное снижение. Об этом заявил в интервью ИС «Вести» глава ВТБ Андрей Костин на полях ВЭФ-2026.

Состояние экономики России во втором полугодии становится более определенным. Российская экономика во втором полугодии переходит к меньшему росту и большей инфляции. Росстат фиксирует сохраняющийся разрыв между выпуском и потребительским спросом: в июле базовые отрасли выросли на 0,8% год к году и на 0,1% за семь месяцев, а потребление населения — на 4,6% и 4,8% соответственно. После пересчета снижена оценка роста промышленности в первом полугодии с 0,4% до нуля. Оценка роста ВВП за тот же период — 0,6% — пока не менялась, но Минэкономики уже подтвердило, что таким же будет рост по итогам всего года. Новый консенсус опрошенных ЦБ экономистов изменился схоже: прогноз роста ВВП на 2026 год снижен с 0,6% до 0,5%, а инфляции — повышен с 6,2% до 6,6%.

Решетников назвал «три столпа» будущего экономического роста. Чтобы обеспечить рост, российской экономике нужны в первую очередь макростабильность и нормализация дефицита бюджета, считает глава Минэка. Он также назвал улучшение делового климата и институциональной среды.

Wildberries протестирует беспилотную аэродоставку в отдаленных регионах. Посылки Wildberries в отдаленные и малонаселенные пункты могут начать доставлять беспилотниками. Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) по приглашению Минтранса примет участие в пилотном проекте в одном из регионов по беспилотной воздушной доставке. Точные маршруты, объем перевозок, грузоподъемность аппаратов и экономика пока не определены.

Миронов предложил удвоить пособия одиноким родителям. Размер единого пособия на ребенка не должен зависеть от дохода семьи, его нужно приравнять к прожиточному минимуму, а для одиноких родителей — увеличить в два раза. Такое мнение высказал Сергей Миронов. «Мы предлагаем не высчитывать пособие по доходу — 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. А установить базовую выплату в один прожиточный минимум, для одиноких родителей — в два прожиточных минимума», — сказал Миронов.

Траты бизнеса на защиту НПЗ не отразятся на ценах топлива. Расходы нефтяных компаний на защиту нефтеперерабатывающих заводов не отразятся на стоимости топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Ozon опроверг данные о росте цен из-за атак на склады. Информация о росте цен на маркетплейсе Ozon из-за атак на логистическую инфраструктуру не соответствует действительности. Об этом сообщили представители компании.

Кравцов: никакого искусственного выдавливания выпускников 9 класса быть не может. Никакого искусственного «выдавливания» выпускников 9-го класса из школ быть не может, каждый имеет право на получение полного среднего общего образования, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. « Вопрос выбора дальнейшего пути после 9-го класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Учебная программа полностью выстраивается в логике высказанной президентом позиции. Никакого искусственного "выдавливания" из школ быть не может — каждый ребенок имеет право на получение полного среднего общего образования», — отметил Кравцов.

Обращения о гибели кошек из-за вакцины «Мультифел» в Россельхознадзор не поступали, сообщили РИА Новости в ведомстве. В настоящее время Россельхознадзор проверяет причины осложнения у животных из-за препарата «Мультикан-8» компании «Ветбиохим» — она также производит вакцину «Мультифел».

Власти Финляндии намерены продлить срок закрытия границы с Россией. Власти Финляндии хотят продлить срок закрытия границы с Россией до 31 декабря 2028 г. для «борьбы с миграцией и укрепления безопасности».

Трамп рад тому, что принц Гарри с женой вернулись в Великобританию. Дональд Трамп заявил, что обрадовался отъезду из США в Соединенное Королевство британского принца Гарри и его жены Меган Маркл, добавил, что на месте королевской семьи не принимал бы их обратно. «Считаю, что они отнеслись к королевской семье с большим неуважением. Мне это не понравилось. Мне не понравилось, как она себя вела. Я считаю, что она проявила ужасное неуважение к королеве, к королю Чарльзу. Если бы я был членом королевской семьи… я бы их не принял обратно», — сказал президент США.