🔥Викторина на «Клерке». Школьные задачи для бухгалтеров
На этой неделе был День знаний — 1 сентября, предлагаем вернуться за парту и ответить на несколько вопросов из школьной программы. Будет интересно и полезно! Поехали?
Гуглить ответы — неспортивно😉
Вопрос 1
Кто является млекопитающим?
Вопрос 2
Какая по счету планета от Солнца Юпитер?
Вопрос 3
Что из перечисленного НЕ является стилистическим приемом?
Вопрос 4
Как называется луч, исходящий из вершины угла и делящий его на два равных угла?
Вопрос 5
Кто возглавил восстание декабристов в Санкт-Петербурге в 1825 году?
Вопрос 6
Кто автор? «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет».
Вопрос 7
Как звали последнюю королеву Франции?
Вопрос 8
Как называется закон физики, гласящий о том, на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу объема жидкости или газа, вытесненного телом?
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии3
*поднял руку*
Если тыкать всегда первый вариант, то попадешь 2 раза. Проверено, не благодарите)
как много нужно помнить современным школьникам, бедные