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Наталия Лукина
Общество
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🔥Викторина на «Клерке». Школьные задачи для бухгалтеров

На этой неделе был День знаний — 1 сентября, предлагаем вернуться за парту и ответить на несколько вопросов из школьной программы. Будет интересно и полезно! Поехали?

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🔥Викторина на «Клерке». Школьные задачи для бухгалтеров
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Гуглить ответы — неспортивно😉

Вопрос 1

Кто является млекопитающим?

Проголосовали 10 человек

Вопрос 2

Какая по счету планета от Солнца Юпитер?

Проголосовали 11 человек

Вопрос 3

Что из перечисленного НЕ является стилистическим приемом?

Проголосовали 11 человек

Вопрос 4

Как называется луч, исходящий из вершины угла и делящий его на два равных угла?

Проголосовали 11 человек

Вопрос 5

Кто возглавил восстание декабристов в Санкт-Петербурге в 1825 году?

Проголосовали 11 человек

Вопрос 6

Кто автор? «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет».

Проголосовали 11 человек

Вопрос 7

Как звали последнюю королеву Франции?

Проголосовали 11 человек

Вопрос 8

Как называется закон физики, гласящий о том, на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу объема жидкости или газа, вытесненного телом?

Проголосовали 12 человек

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

307 подписчиков1 474 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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