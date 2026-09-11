💥Обзор новостей: меры по увеличению налоговой нагрузки были необходимы, ФНС 21 сентября начнет рассылать налоговые уведомления, с 2027 года кредиты попадут в Госуслуги

Меры по увеличению налоговой нагрузки были необходимы. «В текущих условиях меры по увеличению налоговой нагрузки были, увы, необходимы. Военные действия всегда сопровождаются увеличением налогового бремени. Я думаю, это понимает любой предприниматель, желающий блага родной стране. Но эта работа проводилась гибко, так, чтобы налоговая нагрузка не стала для бизнеса неподъемной», — сказал Дмитрий Медведев интервью газете «Ведомости».

ФНС с 21 сентября начнет рассылать уведомления о налогах. Налоговая начнет с 21 сентября рассылать уведомления о земельных, транспортных налогах, налогах на имущество и на доход с вкладов за 2025 год, следует из письма ФНС. Уплатить их нужно до 1 декабря.

Крупному бизнесу пересчитали налоги и штрафы на ₽16 млрд. В первом полугодии 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила крупнейшим налогоплательщикам 16,3 млрд руб. налогов, пеней и штрафов — почти втрое больше, чем годом ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на данные службы. Доначисления возникают при выявлении неуплаченных налогов, в том числе из-за ошибок в декларациях, занижения налоговой базы, незаконного дробления бизнеса или неправомерного применения льгот и специальных режимов. Рост сумм эксперты связывают с развитием автоматического поиска нарушений и усилением аналитических подразделений ФНС.

Медведев: банковская система России стабильна, несмотря на санкции. «Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет, государство все свои обязательства исполняет», — сказал заместитель председателя Совбеза.

Чаще всего бизнес оспаривает требования на сумму от 10 млн до 100 млн рублей, сообщил заместитель руководителя аналитического направления юридической компании «Чистая среда» Алексей Матюшин. Однако для крупных предприятий счет все чаще идет на сотни миллионов и даже миллиарды.

ЦБ предложил отдельный спецсчет для невостребованных страховых выплат. В России можно создать специальный счет в Центробанке с невостребованными выплатами по полисам страхования жизни. С такой инициативой выступил заместитель главы департамента страхового рынка ЦБ Никита Теплов на конференции «Будущее страхового рынка». Теплов привел в пример случаи, когда у страховых компаний «зависают» деньги клиентов. Например, если клиент не пришел за выплатой по страховому случаю или не подал заявление, хотя страховой случай имел место. По его словам, эти средства можно регулировать по аналогии с невостребованными вкладами.

Мигранты начнут платить налоги за неработающих родственников с 2027 года. Трудовые мигранты в России будут платить налоги за неработающих членов своей семьи с 1 января 2027 г. Об этом сообщил замглавы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, он дополнил, что в контексте Концепции государственной миграционной политики была намечена цель ограничить присутствие в России неработающих членов семей. По словам замглавы МВД, в этом направлении получилось добиться уменьшения на 20%. Кикоть связал это с правительственными критериями при зачислении детей мигрантов в школы.

С 2027 года кредиты попадут в «Госуслуги». Банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года будут обязаны в течение часа уведомлять своих клиентов через портал "Госуслуги" о подписании кредитного договора, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР). Депутат подчеркнул, что норма была инициирована для того, чтобы граждане могли оперативно реагировать на подозрительные действия. По его словам, главная цель - дать человеку возможность остановить оформление мошеннического кредита на ранней стадии.

ЦБ понизил курс доллара до 84 рублей. Банк России снизил официальный курс доллара на 11 сентября на 1,11 руб. и установил его на отметке 84,35 руб. Евро подешевел на 0,97 руб. и составил 98,29 руб. Курс юаня снизился на 0,17 руб. до 12,56 руб.