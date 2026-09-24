💥Обзор новостей: с 2027 ставки утильсбора повысят на 10–20%, россияне стали пить меньше на 10%, гендерное равенство наступит только через 120 лет

ФНС представила новый ИИ-инструмент для оценки финансового состояния бизнеса. ФНС представила Единый финансовый анализ (ЕФА) — инструмент, который позволяет оценивать финансовое состояние бизнеса, анализировать риски банкротства и варианты возврата долга. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев. ЕФА объединяет налоговые сведения и данные внешних источников, финансовую модель, информацию об активах и пассивах, операциях должника, аффилированности и рисках вывода имущества, пояснил представитель ФНС. По словам Чекмышева, ЕФА построен на гибридной архитектуре с применением инструментов ИИ, которые используются для прогноза вероятности банкротства, текущей и ликвидационной стоимости бизнеса. Языковые модели помогают проанализировать причины неплатежеспособности и просчитать сценарии выхода из кризиса, а затем эти данные и выводы проверяет специалист.

С 1 января 2027 г. ставки утилизационного сбора в России будут проиндексированы на 10–20% в зависимости от типа транспортного средства, сообщили в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве отметили, что повышение предусмотрено долгосрочным графиком индексации, утвержденным в 2024 г. В Минпромторге заявили, что последовательное повышение утильсбора способствует локализации автомобильного производства.

Набиуллина: запуск цифрового рубля в России прошел по плану. Набиуллина заявила, что теперь Россия обладает всеми компонентами национальной платежной инфраструктуры. По ее словам, за три недели после запуска было открыто почти 200 тыс. кошельков для цифровых рублей. «Старт цифрового рубля прошел по плану. Это событие к которому мы тщательно готовились и у граждан и бизнеса появляется новый, дополнительный инструмент для платежей и расчетов», — сказала она.

Путин призвал ЦБ объяснить отличие цифрового рубля и безналичной оплаты. Президент России Владимир Путин призвал Центробанк и Минфин подробнее разъяснить, в чем заключается отличие цифрового рубля от безналичной оплаты. С таким обращением он выступил в ходе совещания с членами правительства. «Антон Германович [Силуанов, глава Минфина], Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина, глава ЦБ], нужно людям поподробнее объяснять, в чем разница между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля <...> Потому что для рядового гражданина это не очень понятно», — сказал он.

Верховный суд предложил реформу суда присяжных в России. Верховный суд России подготовил концепцию реформы суда присяжных. Реформа направлена на повышение мотивации граждан, усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных и на сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов. Одно из ключевых предложений — сокращение числа присяжных до четырех человек, а также включение председательствующего судьи в состав коллегии.

Мурашко: в России фиксируется снижение потребления алкоголя на 10% в 2026 году. «Я благодарю всех присутствующих в зале, губернаторов, за то, что мы получили по предыдущему периоду и имеем сейчас в этом году. Это снижение потребления алкоголя по многим направлениям практически в районе 10%. Это хороший результат и нам нужно продолжать двигаться дальше», — сказал Мурашко на I Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание - путь к здоровью нации».

ЦБ: мошенники могут вовлекать детей в свои схемы, маскируясь под кумиров. Мошенники вовлекают детей в свои схемы, представляясь известными блогерами, рассказали в Банке России. «Дети чаще, чем взрослые, склонны верить заманчивым предложениям, особенно если они даются в игровой форме или поступают якобы от их кумиров», — отметили в ЦБ.

ВЭФ ожидает наступления мирового гендерного равенства только через 120 лет. При нынешних темпах достижение абсолютного гендерного паритета в мире возможно только через 120 лет, следует из «Глобального доклада о гендерном неравенстве» ВЭФа. По подсчетам экспертов организации, в целом неравенство между мужчинами и женщинами в 2026 году компенсировано на 69,2% (плюс 0,4 процентного пункта за год) — и это максимальный показатель за двадцатилетнюю историю определения этого индикатора. Минимальный гендерный разрыв в положении полов в здравоохранении, образовании, экономике и политике по-прежнему фиксируется в странах северной Европы. России с 2022 года в рейтинге нет, но занятая ею тогда 81-я позиция с тех пор вряд ли заметно изменилась.

Журналист-иноагент Юрий Дудь1 внесен в список террористов и экстремистов. Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя1 (признан в России иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Внесение в список предполагает заморозку средств и приостановку обслуживания в банках.

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За 38-ю неделю 2026 года зарегистрировали 734 тыс. случаев заболеваний, что на 33,8% больше, чем неделей ранее. По данным вирусологического мониторинга, на вирусы негриппозной природы приходится 99,4% выявленных возбудителей. Большинство из них — риновирусы (81,6%), еще 12,5% приходится на вирусы парагриппа. Доля вирусов гриппа составляет 0,6%. Среди них выявлены штаммы A (H1N1), A (H3N2), а также вирусы типов B и C.