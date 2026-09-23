‼️ИИ вместо часов переписки с ФНС: завтра пройдет вебинар для бухгалтеров. Спикер в прямом эфире подберет промт к вашему налоговому требованию

Почему тема ИИ в бухгалтерии актуальна именно сейчас
Количество требований от ФНС продолжает расти, а времени на подготовку качественных и юридически грамотных ответов остается все меньше. Одновременно с этим договоры с контрагентами нередко содержат скрытые налоговые риски — признаки фирм-однодневок, невыгодные условия оплаты или формулировки, которые впоследствии могут стать основанием для претензий по статье 54.1 НК.
На вебинаре «Практикум Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС и проверяем договоры с помощью ИИ» покажем не теорию, а реальную практику: демонстрация экрана в прямом эфире позволит увидеть, как нейросеть в режиме реального времени формулирует ответ на требование ФНС, анализирует договор и помогает подготовить пояснительную записку для руководства. В подарок каждому слушателю — рабочий промт!
Почему надо идти: спикер разберет в прямом эфире налоговое требование
Проведет вебинар и поделится практическим опытом использования ИИ в работе бухгалтера Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.
Мы решили сделать вебинар максимально полезным именно для практикующих бухгалтеров. Поэтому предлагаю участникам прислать реальное налоговое требование, которое вы недавно получили, — разберу его в прямом эфире и покажу, как составить грамотный ответ с помощью ИИ, а также дам рекомендации именно по вашей ситуации.
Во сколько начнется вебинар
Завтра — 24.09.2026, в 15:00 мск.
Что будет на вебинаре
Ответ на требование ФНС. Основой этого блока станет реальный кейс — требование об ошибках в 6-НДФЛ и РСВ при работе с самозанятыми. Спикер продемонстрирует, как правильно составить промпт для нейросети: указать роль, контекст, нужный формат ответа и ссылки на нормы Налогового кодекса. Участники увидят весь процесс — от первого промпта до готового черновика, который дорабатывается и оформляется для отправки в налоговую. Отдельно разберут типовые ситуации: пояснения по НДС, расхождения по страховым взносам, запросы документов, а также спорные требования об уплате НДФЛ для ИП на УСН.
Проверка договора на налоговые риски. На примере договора поставки с «подозрительным» контрагентом покажут, как использовать ИИ для поиска признаков компании-однодневки, анализа налоговых оговорок и условий оплаты. Демонстрация включает полный цикл: загрузка договора в нейросеть → запрос на поиск рисков → получение структурированного отчета → формулировка замечаний для контрагента.
Пояснительная записка для руководителя. Отдельный блок посвящен ситуации, знакомой многим бухгалтерам: необходимости объяснить собственнику бизнеса, почему выросла налоговая нагрузка, простым и понятным языком. Спикер покажет, как нейросеть помогает структурировать разрозненные данные и превратить их в понятный текст для человека без специального образования.
Ограничения и безопасность. Завершающая часть вебинара посвящена критически важной теме — где заканчиваются возможности ИИ и начинаются риски. Участники узнают о типичных проблемах нейросетей: фактических ошибках, устаревших ссылках на НК РФ и так называемых «галлюцинациях» — уверенно сформулированных, но неверных ответах. Спикер представит чек-лист из пяти пунктов для проверки ответов ИИ, а также разберет вопросы конфиденциальности: что можно загружать в нейросеть, а что категорически нельзя — включая персональные данные и сведения, составляющие коммерческую тайну.
Присылайте требования на почту n.lukina@klerk.ru или мне в личные сообщения и приходите завтра на вебинар «Практикум Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС и проверяем договоры с помощью ИИ»!