💥Обзор новостей: стоимость одной проверки — 231 тыс, счета можно будет пополнять через чужие банкоматы по СБП, мораторий на проверки пострадавших от БПЛА— передышка

Эксперты оценили издержки организаций от проверок. Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) оценили денежные издержки организаций от проводимых у них проверок. Из исследования следует, что такие затраты в 2025 году составили 45,5 млрд руб., снизившись по сравнению с 2023 годом на 3,1%. При сокращении числа проверок рост зарплат вынужденно отвлекаемых на них сотрудников и удорожание консалтинговых услуг подняли среднюю стоимость одного контрольного мероприятия с 199 тыс. до 231 тыс. руб.

Эксперты и участники рынка поддержали мораторий на проверки пострадавшего от атак бизнеса и назвали его необходимой «передышкой». При этом они указали на недостаточность этой меры и потребность предприятий в компенсациях. Заместитель управляющего директора управления финансовой политики, развития секторов экономики и цифровой трансформации РСПП Роман Фадеев отметил, что мораторий станет «административной передышкой» для бизнеса, но указал, что это не решает главной проблемы: «Она сейчас именно в нехватке денег, поскольку для того, чтобы все восстановить, нужны средства». Кредиты для предпринимателей остаются дорогими, а потеря залогового имущества осложняет их получение. По мнению Фадеева, сейчас бизнесу нужны финансовые меры поддержки, чтобы бизнес восстановился, меры нужно принимать «в комплексе». В него представитель РСПП включил фискальные меры, субсидирование и льготное финансирование.

С 1 октября счета можно будет пополнять через чужие банкоматы по СБП. С октября россияне смогут пополнять свой счет в банке с помощью СБП через сторонний банкомат. В настоящее время внести наличные на счет можно через устройства своего банка или его партнеров. В конце июля Банк России объявил, что у россиян с 1 октября появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке (cash-in), но решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно.

Электронное актирование закупок не позволит затягивать оплату МСП-поставщикам. Минфин предлагает перевести в электронный вид подписание закрывающих документов при закупках госкомпаний у малого бизнеса. Необходимость в этой норме назрела в связи с участившимися случаями неплатежей МСП-поставщикам со стороны государственных АО. Бумажный документооборот делал возможным намеренный срыв сроков оплаты по договорам — в бизнес-сообществе надеются, что внедрение электронного актирования такую практику остановит.

Собственники все чаще устанавливают самозапрет на сделки с недвижимостью без личного участия. На рынке недвижимости наблюдается повышенная осторожность со стороны собственников. По данным столичного управления Росреестра, за первое полугодие 2026 года число заявлений о запрете на проведение сделок без личного участия в Москве достигло 363,8 тыс.— это почти в полтора раза больше год к году. По России в целом наблюдается аналогичная тенденция. Эксперты признают механизм простым и рабочим, но предупреждают: это не панацея от всех видов мошенничества, включая так называемую «схему Долиной».

Средства, полученные от технологического сбора, будут направляться на поддержку новой компании, которая должна объединить активы в сфере микроэлектроники. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом он сказал, что новая структура не будет называться Объединенная микроэлектронная компания (ОМК). «Я уже пожалел, что употребил слово «ОМК». Да, действительно, есть определенная аналогия с Объединенной судостроительной, Объединенной авиационной корпорацией, но юридическое лицо называется по-другому. Это «Интегральная система», — заявил первый вице-премьер.

Путин передал активы Меtro в РФ под временное управление. Во временное управление компании «УК Торг РУС» переданы российские активы Metro Cash & Carry. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Путин ограничил доступ к части информации в сфере ТЭК. Согласно указу, ограничивается доступ к информации об экспорте товаров, включая сведения о покупателе, самом товаре и дате операций, объемах производства и переработки российских НПЗ, маршрутах поставок и других данных.

В Самарской области снимут лимиты на розничную продажу топлива. «Есть сложности с бензином марки АИ-95, а АИ-92 практически всегда в наличии. Ввиду того, что у нас уже ситуация относительно стабильная, предлагаем лимиты по отпуску моторного топлива снять», – сказал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В Московской области с 1 октября начнется официальный запуск отопительного сезона. Батареи начнут включать при снижении среднесуточной температуры до +12 °C и ниже. Традиционно тепло первыми получат социальные объекты, после чего коммунальщики подключат жилые многоэтажки и промышленные предприятия. «Полностью запустить отопление во всех муниципалитетах региона должны до 10 октября», — говорится в сообщении областного правительства.

Глобализация на самом деле является «глобальной кастрацией». Об этом 28 сентября на заседании международного клуба «Валдай» в подмосковной Истре заявил режиссер и худрук Театра на Бронной Константин Богомолов. «Глобализация – это глобальная кастрация. Таким образом человека подчиняют единым идеалам», – сказал Богомолов.

SpaceX отправила космический корабль Starship в первый орбитальный полет. Аппарат успешно достиг орбиты и начал вывод партии из 26 спутников Starlink версии V3, сообщает пресс-служба компании.