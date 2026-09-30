💥Обзор новостей: суд приравнял увольнение из-за отказа переезда к сокращению, лимит на вывоз наличных в страны СНГ — 1 млн, страх и лень — двигатели прогресса

Конституционный суд приравнял увольнение из-за отказа переезда к сокращению. Увольнение работника из-за его отказа продолжить государственную гражданскую службу в другой местности подобно сокращению должности. Такое действие должно сопровождаться компенсацией в размере четырехмесячного денежного содержания. Об этом заявил КС после принятия соответствующего постановления. В КС подчеркнули, что отказ в предоставлении гарантий в подобных случаях нарушает баланс между публичными интересами и интересом граждан в стабильной занятости. Отмечается, что условия служебного контракта изменяются исключительно по соглашению сторон. Одностороннее изменение может быть только в ситуациях, предусмотренных законом, отметили в суде. При этом служащий должен получать гарантии, обеспечивающие его защиту как от произвольного изменения условий служебного контракта, так и от необоснованного увольнения.

Путин запретил вывозить из России больше 1 млн руб. наличными в страны ближнего зарубежья. Президент России Владимир Путин подписал указ, который ужесточает порядок вывоза наличных рублей из России. Это касается поездок в страны ЕАЭС (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию), а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Указ президента опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, физические лица не смогут вывозить более 1 млн руб., для юридических лиц и ИП введен полный запрет вне зависимости от суммы.

Новость о налогообложении ПИФов вызвала распродажу на рынке. Новость о введении налогообложения паевых инвестиционных фондов (ПИФ) спровоцировала 24 сентября отток 2,7 млрд руб. из ПИФов облигаций, денежного рынка и смешанных фондов. Это следует из расчетов старшего аналитика «Эйлера» по ПИФам и ЦФА Елены Баклановой, с которыми ознакомились «Ведомости». Но уже на следующий день притоки восстановились, когда вышла новость о том, что инициатива коснется только закрытых и интервальных ПИФов для квалифицированных инвесторов, отмечает эксперт.

Греф назвал страх и лень двигателями прогресса. Эта фраза прозвучала, когда Греф рассуждал на Московском стартап-саммите на тему искусственного интеллекта, который для многих отчасти стал страшилкой. Простые люди боятся ИИ, потому что боятся потерять работу, а предприниматели боятся нейросетей, потому что, в свою очередь, боятся потерять бизнес, объяснил происхождение этой «страшилки» Греф. Одновременно с этим все главные инновации на Земле появляются после возникновения неудобств. Человек ищет, как решить проблему и уйти от этого неудобства, чтобы двигаться вперед.

Брачный договор теперь можно подготовить онлайн на «Госуслугах». Сервис доступен в разделе «Жизненные ситуации» — «Обращение к нотариусу». На сайте заполняется проект документа, затем договор нужно заверить у нотариуса.

Минтруд подвел итоги пяти лет внедрения электронных сертификатов для инвалидов. За пять лет действия электронных сертификатов на покупку технических средств реабилитации для инвалидов их доля в общем объеме государственных расходов на эти цели выросла до 72%, сообщил Минтруд. Сейчас с помощью выпускаемых Федеральным казначейством сертификатов россияне с инвалидностью напрямую могут купить более 400 видов необходимых им изделий. Эксперты отмечают необходимость доработки механизма определения номинальной стоимости сертификатов, а также процедуры проверки принимающих их продавцов.

Инфляционные ожидания населения выросли в сентябре. В сентябре инфляционные ожидания на годовом горизонте составили 14,2% после 13,7% в августе. Эти значения выше, чем были в 2024–2025 гг. Такие результаты получены благодаря опросу «инФОМ». Ожидания по инфляции, которая будет через пять лет, снизились с 12,4% до 10,7%. Наблюдаемая населением годовая инфляция увеличилась с 14,3% в августе до 15,1%. Индекс потребительских настроений (ИПН) вырос до 96 п. (+3 п.), но все же остался ниже уровней 2023–2025 гг. Доля респондентов, предпочитающих откладывать заработанные средства, выросла до 52,9%.

В Минцифры предложили переименовать программу родительского контроля. Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина предложила поменять название программ родительского контроля, которые устанавливаются на телефон ребенка, на средства «родительской заботы». Ларина убеждена, что подросткам неприятно видеть на своем устройстве программу, которая ассоциируется с жестким контролем со стороны родителей. А при смене названия акцент сместится с ограничений на внимание и беспокойство родителей о безопасности ребенка в сети.

Минтранс поддержал законопроект о расширении наказаний для авиадебоширов. Инициатива предполагает расширение оснований, по которым авиакомпании смогут включать пассажиров в реестры нарушителей и в одностороннем порядке отказывать им в перевозке. Если Госдума его одобрит, авиаперевозчики смогут отказывать гражданам, ранее совершившим на борту российской авиакомпании мелкое хулиганство, говорится в пояснительной записке.

Санкт-Петербург обошел Москву в рейтинге цифрового гостеприимства. Согласно исследованию Президентской академии РАНХиГС, в Северной столице лучше других крупных городов РФ развиты сервисы для путешественников. Северная столица стала единственным городом, где турист не подходит к окошку ни разу: билеты в Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский собор продаются онлайн, QR-код с экрана принимают без обмена на бумажный, экскурсии бронируются с телефона, проезд оплачивается картой и по QR во всех видах транспорта, отметили аналитики.

В столовой Госдумы переименовали котлету по-киевски. В столовой Государственной думы котлету по-киевски переименовали в «котлету со сливочным маслом», рассказал журналист Александр Юнашев в телеграм-канале. По словам журналиста, блюдо вошло в число осенних новинок столовой. Ранее оно называлось просто котлетой по-киевски. Стоимость блюда составляет 270 рублей, его вес — 128 граммов.

Володин заявил, что драки депутатов в Госдуме ушли в прошлое. Драки между депутатами в Госдуме недопустимы, такая практика осталась в прошлом, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на первом фракционном собрании «Единой России». «У нас с вами в прошлое ушли нелицеприятные случаи, когда были и драки. И вот здесь женщины себя спокойно чувствуют, было время, когда их таскали за волосы. И, знаете, это «веселье» на самом деле говорило как раз о том, что такое недопустимо. Но это было не так давно», — сказал Володин. Один из последних известных случаев драки в здании Госдумы произошел в декабре 2013 года. Тогда подрались депутаты от «Единой России» Алексей Журавлев и Адам Делимханов.