В Госдуму внеси масштабный проект с изменениями в налоговую систему. Все подробности в обзоре.

Минфин планирует с 2027 г. расширить налоговые преференции ИТ-организаций на подписные книжные сервисы. Это следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027-2029 гг., подготовленных министерством. Сейчас такими льготами, как отмечается в документе, могут пользоваться видеосервисы и музыкальные стриминги. Соответственно, предлагаемая Минфином мера позволит создать «равные налоговые условия для разных форматов цифрового контента», указано там же.

Порядка 100 млрд руб. в год в 2027–2029 гг. получит бюджет от введения для закрытых и интервальных паевых инвестфондов (ПИФ) налога на прибыль с дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг.

Изменение налогообложения букмекеров может привести к снижению доходов госбюджета. Поправки к Налоговому кодексу предусматривают изменение системы налогообложения для букмекеров. Теперь им предлагается удерживать налог не с каждого выплаченного выигрыша, а по итогам года с общей суммы выигрышей, из которой будут вычитаться проигранные ставки. Эксперты отрасли уверены, что такая система приведет к уменьшению доходов бюджета и спорам, так как поправки имеют обратную силу и могут распространиться на весь период с 2023 года.

Государство должно взять на себя обязательства, связанные с рождением ребенка и защитой здоровья будущих родителей, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. «Государство должно взять на себя все обязательства по рождению, по защите здоровья будущей мамы. Будущего отца. <…> Мы должны позаботиться о репродуктивном здоровье женщин», — сказала она.

Новые штрафы для россиян за курение и распитие принесут бюджету миллиарды рублей. Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов по 29 статьям КоАП РФ — в том числе за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство. Действующие размеры наказаний не соответствуют текущей экономической ситуации и не стимулируют граждан к соблюдению закона, считают в кабмине. Штрафы предлагается увеличить кратно. За курение, распитие алкоголя и появление нетрезвым на улице сумма взыскания должна вырасти до 1–3 тыс. руб. Штраф за мелкое хулиганство предлагают поднять до 1–2 тыс. руб., а за неповиновение полицейскому — до 7,5 тыс. руб. Ответственность за проживание без паспорта также планируется усилить, установив размер взыскания от 4 до 6 тыс. руб., в Москве и Санкт-Петербурге — от 6 до 10 тыс. руб.

Россия потеряла примерно 1% ВВП из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам Владимира Путина, у России достаточно дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадает из-за санкций.

В 2027 г. правительство планирует выделить на господдержку СМИ 145,8 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027–2029 гг., который был внесен в Госдуму в среду, 30 сентября. В бюджете 2026–2028 гг. на госфинансирование СМИ в 2026 г. было заложено 148,2 млрд руб., то есть этот показатель снизился примерно на 2%.

Причин для образования союза «то что» в русском языке нет. Советник президента РФ Елена Ямпольская не видит оснований для возникновения в русском языке нового составного союза «то что». Ямпольская предположила, что со временем такой союз все-таки может стать нормой из-за частого употребления, однако в данный момент он является грубейшей речевой ошибкой. По ее словам, «в разговорном языке у нас много всего», но это не становится общепризнанным стандартом.

В рационе российских заключенных появятся яблоки, яйца и творог. Правительство изменило норму питания для отбывающих срок в колонии, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО. В рацион питания осужденных впервые добавили 10 г сливочного масла в сутки на человека, а подозреваемым и обвиняемым – 100 г творога, два куриных яйца, одно свежее яблоко или 150 мл сока на человека в неделю.

Артем Дзюба объявил о завершении карьеры. В 38 лет объявил о завершении карьеры Артем Дзюба — герой чемпионата мира 2018 года, лучший бомбардир российского футбола.

На вокзале «Москва-Сити» появятся международные поезда. На городском вокзале «Москва-Сити» появилась платформа международного сообщения, с нее будут отправляться поезда Москва — Минск.