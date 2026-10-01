🔥Налоговая реформа 2027: в Госдуму внесли масштабный проект с изменениями в налоговую систему

Декабрьские сроки уплаты налогов могут перенести назад

Для налогов и авансовых платежей, срок уплаты которых приходится на декабрь, предлагают ввести специальное исключение из общего правила. Если последний день срока — выходной или нерабочий день, окончанием срока будет предшествующий рабочий день, а не следующий.

«В случае, когда последний день срока уплаты налога, в том числе авансового платежа по налогу, в декабре приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем, днем окончания срока уплаты налога, в том числе авансового платежа по налогу, считается предшествующий рабочий день», — следует из проекта.

То есть, проект предлагает для декабрьских платежей изменить эту логику на противоположную — переносить срок не вперед, а назад, на предшествующий рабочий день.