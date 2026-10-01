🔥Налоговая реформа 2027: в Госдуму внесли масштабный проект с изменениями в налоговую систему

Сегодня ночью, 30 сентября правительство внесло в Госдуму законопроект №617-9.
Законопроект №617-9: штрафы проиндексируют
Технические ошибки в отчетности и документообороте могут обойтись бухгалтерам значительно дороже — законопроект №617-9 повышает штрафы первой части Налогового кодекса РФ.
Изменения затронут широкий спектр:
Норма
Нарушение
Сейчас, руб.
Проект, руб.
Ст. 116.1
Нарушение срока постановки на учет
10 000
30 000
Ст. 116.2
Деятельность без постановки на учет
40 000
121 000
Ст. 119
Минимальный штраф за декларацию
1 000
2 600
Ст. 119.1
Нарушение способа представления
200
560
Ст. 120.1
Грубое нарушение учета — один период
10 000
28 000
Ст. 120.2
Грубое нарушение — более одного периода
30 000
83 000
Ст. 120.3
Грубое нарушение с занижением базы
40 000
111 000
Ст. 126.1
Непредставление документа
200/документ
560/документ
Ст. 128
Неявка свидетеля / повторно
1 000 / 3 000
14 000 / 42 000
Новый состав
Несообщение о создании ОП
—
121 000
Оператор платформы
Неисполнение поручения ФНС
—
100 000
ст. 129.5
Минимальный штраф за неуплату налога с прибыли КИК
100 000
120 000
Особенно чувствительным для бизнеса станут массовое истребование документов: штраф в 560 рублей за каждый непредставленный документ быстро накапливается при больших объемах требований со стороны налоговой — при истребовании сотен документов итоговая сумма штрафа может достигать сотен тысяч рублей.
Декабрьские сроки уплаты налогов могут перенести назад
Для налогов и авансовых платежей, срок уплаты которых приходится на декабрь, предлагают ввести специальное исключение из общего правила. Если последний день срока — выходной или нерабочий день, окончанием срока будет предшествующий рабочий день, а не следующий.
«В случае, когда последний день срока уплаты налога, в том числе авансового платежа по налогу, в декабре приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем, днем окончания срока уплаты налога, в том числе авансового платежа по налогу, считается предшествующий рабочий день», — следует из проекта.
То есть, проект предлагает для декабрьских платежей изменить эту логику на противоположную — переносить срок не вперед, а назад, на предшествующий рабочий день.
Ведут новый порядок вручения документов через цифровые платформы
Законопроект вводит новый механизм получения документов от налоговых органов для продавцов маркетплейсов.
«В случае направления налоговым органом налогоплательщику, плательщику сборов, плательщику страховых взносов, налоговому агенту, являющемуся партнером посреднической цифровой платформы - продавцом, документа в электронной форме через информационные системы оператора посреднической цифровой платформы в его личный кабинет на этой посреднической цифровой платформе документ считается полученным такими налогоплательщиком, плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом по истечение трех дней, следующих за днем направления этого документа налоговым органом соответствующему оператору посреднической цифровой платформы», — следует из проекта.
То есть, фактическая дата получения документа адресатом не имеет значения — важна презумпция вручения: документ автоматически признается полученным через три дня после передачи его оператору, независимо от того, открыл ли налогоплательщик личный кабинет и ознакомился ли с содержанием.
Изменения по НДС: освобождение расширят
Законопроект вносит сразу несколько важных изменений в порядок исчисления НДС.
Общепит. При проверке условий освобождения от НДС в сфере общественного питания предлагается учитывать выплаты временно пребывающим иностранным гражданам — высококвалифицированным специалистам.
Защита от БПА. Не будут признаваться объектом НДС отдельные безвозмездные передачи товаров, работ, услуг и имущественных прав в адрес Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МЧС и иных предусмотренных проектом получателей — для целей защиты от беспилотных летательных аппаратов. Аналогичный подход предусмотрен для бесплатного питания граждан в защитных сооружениях. При этом важно, что право на вычет входного НДС по таким операциям сохраняется.
С 2027 года ведут налог на сверхдоходы
Предлагают ввести налог на сверхдоходы для металлургических компаний. Предполагается, что налоговая ставка на сверхдоходы компаний горно-металлургического сектора составит 20% для золота и 30% — для остальных.
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Налог на прибыль: поправки коснутся обособленных подразделений и дивидендов типа С
Законопроект вносит целый ряд изменений в порядок исчисления налога на прибыль организаций.
Обособленные подразделения. С отчетности за периоды 2027 года компаниям предлагается возможность не сдавать декларации отдельно по месту нахождения ОП. За 2026 год продолжит действовать прежний порядок.
Личные фонды. Ставка по соответствующим доходам соотносится с 22%, при этом расширяется состав доходов, учитываемых для 90%-ного условия.
Целевой капитал НКО. Пожертвования в целевой капитал при соответствующем освобождении доходов не будут учитываться у жертвователя в составе расходов.
Дивиденды на счет типа «С». Для таких дивидендов устанавливается ставка налога на прибыль 35%.
Расходы на предотвращение террористических атак с применением беспилотников включаются в состав налоговых расходов.
Взносы на травматизм переведут под контроль ФНС
С 1 января 2027 года администрирование страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний планируют передать ФНС. Взносы включат в систему Налогового кодекса и будут уплачивать в составе ЕНП.
В НК РФ появляется ст. 425.1 с тарифной шкалой по классам профессионального риска.
Материал дополняется…
Коллеги, внимание! Новую налоговую реформу подвезли!
почему это назвали реформой
поднятие тарифов и перенос даты платежа не является реформой