С 2027 года матпомощь при рождении ребенка можно будет выплатить еще до рождения. Но учесть расходы по налогу на прибыль не получится

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 617-9, согласно ему единовременную матпомощь до 1 млн руб. работодатель сможет выплатить еще до рождения малыша без НДФЛ и страховых взносов. При этом учесть в расходах налог на прибыль не получится.

Что изменится с 2027 года

Законопроект № 617-9 предлагает распространить освобождение от НДФЛ и страховых взносов на единовременную материальную помощь в размере до 1 млн руб., выплаченную:

в период отпуска по беременности и родам — до рождения ребенка;

либо в течение первого года после рождения.

Таким образом, работодателям больше не придется дожидаться рождения ребенка, чтобы освободить выплату от налогов и взносов.

Какие документы потребуются

Для оформления выплаты, по всей видимости, понадобятся: заявление сотрудницы (для отцов такая возможность законопроектом не предусмотрена), больничный лист на отпуск по беременности и родам, приказ об оформлении этого отпуска, приказ руководителя о выплате материальной помощи.

Проблема с налогом на прибыль

Главная нестыковка — в налоге на прибыль. С 2026 года действует подп. 19.15 п. 1 ст. 265 НК РФ, согласно которому работодатель вправе учесть в расходах единовременную выплату при рождении ребенка в размере до 1 млн руб. Но эта норма привязана к выплате в течение первого года после рождения ребенка. Законопроект № 617-9 пока эту формулировку не меняет.

✅ НДФЛ — не удерживается; ✅ страховые взносы — не начисляются; ❌ учесть сумму в расходах по налогу на прибыль — нельзя.

Надежда Самкова, член палаты налоговых консультантов, ведущий эксперт-методолог учебного центра BIZNESNALOGI, автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование» прокомментировала ситуацию:

Получается, что если в 2027 году работодатель выплатит, например, 700 тыс. руб. работнице еще во время отпуска по беременности и родам, до рождения ребенка,то НДФЛ — нет, страховых взносов — нет, а вот в налоге на прибыль — учесть в расходах нельзя. Поэтому смотрим, изменят ли законопроект ко второму чтению, иначе эту норму никто применять не будет — все так же будут ждать рождения ребенка.