💥Обзор новостей: досрочно отменять АУСН и ПСН не предлагали, больничные из частных клиник проверят, завершена «форсированная фаза» трансформации экономики

«Деловая Россия» опровергла информацию об инициативах по налогам. «Деловая Россия» опровергла информацию о подготовленной объединением программе, которая будет предложена для рассмотрения властям на форуме 15 октября. Об этом организация сообщила в пресс-релизе. «За исключением концепции применения инвестиционного налогового вычета (как базового, так и отложенного) указанный документ имеет крайне условное отношение к повестке», – заявил председатель «Деловой России» Алексей Репик. По его словам, такой вычет может стать инструментом для перезапуска инвестиционного цикла. Репик также подчеркнул, что организация не предлагает досрочно отменять экспериментальные налоговые режимы. Читать подробности

В Совфеде предложили проверять больничные из частных клиник. Председатель комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов выступил за дополнительную проверку больничных листов, оформленных частными медучреждениями. Господин Артамонов считает, что для подтверждения больничного достаточно будет получить отметку государственной поликлиники. Необходимость такого контроля он объяснил расходами бюджетных средств, приведя пример пациента, который последовательно оформил три листка нетрудоспособности в частных клиниках. «Нам нужно обязательно ввести механизм согласования»,— заявил сенатор. По его мнению, дополнительная проверка позволит усилить контроль за расходованием средств на оплату больничных.

Силуанов заявил о завершении «форсированной фазы» трансформации экономики. «Форсированная фаза» трансформации российской экономики во многом завершена. Об этом говорится в заявлении министра финансов России Антона Силуанова в преддверии 54-го заседания МВФК. «Сегодня наиболее форсированная фаза структурной трансформации отечественной экономики в значительной степени завершена. Быстрая адаптация отечественной экономики с достижением полной занятости на рынке труда при сохранении бюджетного импульса на повышенном уровне потребовала мер по охлаждению инфляционных процессов», — говорится в тексте.

Новак заявил об улучшении ситуации с топливом в России. Ситуация на топливном рынке России улучшается. Власти усиливают защиту предприятий, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Кому грозит доначисление утильсбора. Водители, которые ввозят в Россию иномарки для своих нужд, могут оплатить утильсбор по льготным ставкам при выполнении ряда условий. Однако даже ошибка может обернуться доначислением сотен тысяч рублей. Главная причина доначисления платежа — продажа ввезенного автомобиля до истечения 12 месяцев с даты оформления ТПО. Доначисление коммерческого утильсбора возможно и в случае отчуждения автомобиля родственнику. Законодательство не предусматривает исключений для сделок между членами семьи, если право собственности переходит к другому лицу до истечения года.

Казахстан введет обязательное разрешение на въезд с июля 2027 года. Правительство Казахстана утвердило новые правила въезда для иностранных граждан, включая россиян, которые смогут посещать страну без визы. С 1 июля 2027 года иностранцам потребуется обязательное электронное разрешение на въезд в страну. Получить разрешение нужно будет заранее — не менее чем за 72 часа до пересечения границы. Документ оформят бесплатно, он будет действителен 180 дней, позволяя совершать несколько поездок за этот период. Введение разрешения будет поэтапным: с 1 ноября 2026 года система начнет работать в международном аэропорту Актау и четырех автомобильных пунктах пропуска на границе с Россией, с 1 января 2027 года подключатся аэропорты Астаны и Алматы, а с 1 марта 2027 года — все остальные пункты пропуска.

ЦБ: денежная база России за сентябрь выросла до 32,98 трлн рублей. Денежная база России в широком определении на 1 октября достигла 32,98 трлн руб. против 31,49 трлн руб. месяцем ранее. За сентябрь показатель увеличился на 1,484 трлн руб., или на 4,71%, следует из данных Банка России. Основную часть денежной базы составили наличные деньги в обращении с учетом остатков в кассах кредитных организаций – 22,23 трлн руб.

«Яндекс» сообщил о восстановлении функций «Алисы» и устройств умного дома. Пользователям «Алисы AI» на сайте и в мобильном приложении вновь доступны режим «Эксперт» для сложных задач, генерация текстов и изображений, работа с файлами и раздел «Студия».

Yandex Cloud восстановила работу части ИИ-сервисов после сбоя. Работа ряда корпоративных ИИ-сервисов Yandex Cloud восстановлена, но отдельные сервисы и функции пока остаются недоступными или работают с ограничениями. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Во Франции предложили брать налог 31% при обмене крипты на стейблкоины. Парламент Франции рассматривает возможность введения с 1 января 2027 года налога на прирост капитала в размере 31,4% при обмене криптовалют на стейблкоины, соответствующие европейскому регламенту MiCA. Эксперты предупреждают, что это может привести к уходу криптотрейдеров в нерегулируемую зону.

Bank of America заплатит $11,66 млн за обход санкций против России и других стран. Bank of America заплатит $11,66 млн для урегулирования претензий Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Регулятор выявил 475 нарушений санкционного режима против России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сомали, а также лиц, связанных с наркоторговлей и терроризмом. С сентября 2021 года по апрель 2025 года американский банк провел операций на $14,83 млн с участием подсанкционных лиц и организаций. Причинами стали ошибки сотрудников и недостатки системы санкционного контроля, следует из сообщения OFAC.